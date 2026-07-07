1200 km तक की रेंज वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, मिलेंगे बेहद प्रीमियम फीचर, लिस्ट में BYD भी
अगर आप एसयूवी लवर हैं और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली टॉप 3 प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। इन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की रेंज 1200 km तक की है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कंपनियां अब पेट्रोल और डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भी ला रही हैं। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में प्लग-इन हाइब्रिड कारों और एसयूवी की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आप एसयूवी लवर हैं और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली टॉप 3 प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
एमजी स्टारलाइट 560
JSW MG Motor India 16 जुलाई को अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लाने वाली है। यह मॉडल Wuling Starlight 560 पर बेस्ड हो सकता है, जो पहले से ही चीनी बाजार में बिक रही है। ग्लोबल-स्पेक वर्जन की तरह ही, भारत में आने वाले मॉडल में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है। यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 100km की रेंज और कुल मिलाकर 1100km से ज्यादा की रेंज देती है। इसका कंबाइंड आउटपुट 197bhp और 230Nm है। भारत में इसकी कीमत 25 से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Seal U DM-i
₹ 45 - 50 लाख
BYD Seal
₹ 41 - 53.15 लाख
BYD Seagull
₹ 10 लाख से शुरू
BYD Leopard 8
₹ 40 - 50 लाख
BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
जेटूर T2
JSW मोटर्स दिवाली के आसपास भारत में अपनी रीबैज्ड 'जेटूर T2 i-DM' प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च करेगी। इस मॉडल में 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन, ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7kWh का बैटरी पैक होगा। यह सेटअप 380bhp की मैक्सिमम पावर और 691Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। दावा किया जा रहा है कि यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100-139km की रेंज और कुल मिलाकर 1,000km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेगी।
इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
बीवाईडी सील U
BYD Seal U DM-I प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी इस साल के आखिर तक आ जाएगी। इस एसयूवी में 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और बीवाईडी की ब्लेड टेक्नोलॉजी वाली 18.3kWh की बैटरी मिलेगी। यह 323bhp की कंबाइन्ड पावर और 550Nm का टॉर्क देती है। सील U की कुल ड्राइविंग रेंज 1200km से ज्यादा होने का दावा किया गया है। कंपनी इस दमदार एसयूवी को भारत में 45 से 50 लाख रुपये के बीच वाले सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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