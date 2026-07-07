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1200 km तक की रेंज वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, मिलेंगे बेहद प्रीमियम फीचर, लिस्ट में BYD भी

By Kumar Prashant Singh
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अगर आप एसयूवी लवर हैं और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली टॉप 3 प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं। इन प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की रेंज 1200 km तक की है। 

1200 km तक की रेंज वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, मिलेंगे बेहद प्रीमियम फीचर, लिस्ट में BYD भी
BYD Seal U DM-i
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कंपनियां अब पेट्रोल और डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भी ला रही हैं। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में प्लग-इन हाइब्रिड कारों और एसयूवी की डिमांड काफी बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर आप एसयूवी लवर हैं और प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इंडियन मार्केट में आने वाली टॉप 3 प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में बता रहे हैं।

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Mahindra BE 6
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Tata Sierra
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VinFast VF7
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Mahindra XEV 9S
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Kia Seltos
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एमजी स्टारलाइट 560

JSW MG Motor India 16 जुलाई को अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV लाने वाली है। यह मॉडल Wuling Starlight 560 पर बेस्ड हो सकता है, जो पहले से ही चीनी बाजार में बिक रही है। ग्लोबल-स्पेक वर्जन की तरह ही, भारत में आने वाले मॉडल में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है। यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 100km की रेंज और कुल मिलाकर 1100km से ज्यादा की रेंज देती है। इसका कंबाइंड आउटपुट 197bhp और 230Nm है। भारत में इसकी कीमत 25 से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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₹ 45 - 50 लाख

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BYD Seagull

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₹ 10 लाख से शुरू

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BYD Leopard 8

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BYD Sealion 7

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BYD Atto 3

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जेटूर T2

JSW मोटर्स दिवाली के आसपास भारत में अपनी रीबैज्ड 'जेटूर T2 i-DM' प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी को लॉन्च करेगी। इस मॉडल में 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन, ड्यूल इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7kWh का बैटरी पैक होगा। यह सेटअप 380bhp की मैक्सिमम पावर और 691Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। दावा किया जा रहा है कि यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 100-139km की रेंज और कुल मिलाकर 1,000km से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेगी।

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इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसकी कीमत 40 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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बीवाईडी सील U

BYD Seal U DM-I प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी इस साल के आखिर तक आ जाएगी। इस एसयूवी में 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और बीवाईडी की ब्लेड टेक्नोलॉजी वाली 18.3kWh की बैटरी मिलेगी। यह 323bhp की कंबाइन्ड पावर और 550Nm का टॉर्क देती है। सील U की कुल ड्राइविंग रेंज 1200km से ज्यादा होने का दावा किया गया है। कंपनी इस दमदार एसयूवी को भारत में 45 से 50 लाख रुपये के बीच वाले सेगमेंट में लॉन्च कर सकती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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