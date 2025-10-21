क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा को टक्कर देने ये कंपनी ला रही नई MPV; डिजाइन और इंटीरियर का हुआ खुलासा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Upcoming Nissan MPV Spied Testing Launch Likely In 2026
संक्षेप: कॉम्पैक्ट SUV हाल ही में निसान टेक्टन SUV के रूप में सामने आई थी, जो क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, कर्व और विक्टोरिस जैसे कॉम्पटीटर को टक्कर देगी। हालांकि, सब-4 मीटर MPV को लेकर चर्चा कम है, जिसे पहली बार भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है।

Tue, 21 Oct 2025 10:41 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (NMIPL) ने इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार में दो नई कारों के लॉन्च की घोषणा की थी। यह कंपनी के मौजूदा मेनस्ट्रीम के सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी घोषणा थी। इसमें एक सब-4 मीटर MPV और एक कॉम्पैक्ट SUV शामिल थी। कॉम्पैक्ट SUV हाल ही में निसान टेक्टन SUV के रूप में सामने आई थी, जो क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, कर्व और विक्टोरिस जैसे कॉम्पटीटर को टक्कर देगी। हालांकि, सब-4 मीटर MPV को लेकर चर्चा कम है, जिसे पहली बार भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है। इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा।

पिछले एक दशक में MPV ने महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। रेनो ट्राइबर, सब-4 मीटर सेगमेंट में एकमात्र MPV है। रेनो निसान अलाइंस के तहत, NMIPL एक बैज इंजीनियर ट्राइबर MPV के साथ अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में ली गई इन स्पाई तस्वीरों में अपकमिंग निसान MPV का फ्रंट और साइड सिल्हूट नजर आ रहा है। इसमें जियोमैट्रिक शेप्स वाला एक बड़ा ग्रिल दिखाई दे रहा है जो बीच में लगे निसान लोगो से बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। लाइटिंग एलिमेंट्स हाल ही में लॉन्च हुई ट्राइबर फेसलिफ्ट से मिलते-जुलते लग रहे हैं।

बंपर में नीचे की ओर C-आकार के DRL एलिमेंट्स और LED फॉग लाइट्स की उम्मीद की जा सकती है। बोनट भी ट्राइबर फेसलिफ्ट से मिलता-जुलता हो सकता है और इसके स्टाइलिश स्टील व्हील्स इसे एलॉय व्हील (15-इंच) जैसा लुक देते हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ डिस्क और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक दिए जाएंगे। मोटे कवर के नीचे रूफ रेल्स, फ्रंट विंडशील्ड के पीछे लगा पारंपरिक एंटीना, पारंपरिक कैमोफ्लाज और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। साइड सिल्हूट लगभग ट्राइबर जैसा ही दिखता है और पीछे की तरफ कुछ अनोखे निसान टच दिए जाने की संभावना है।

निसान MPV में तीसरी रो में बैठने वालों के लिए हेडरूम बनाने के लिए रूफ में एक बड़ा स्टेप भी होगा। ट्राइबर फेसलिफ्ट की तरह, जासूसी की गई अपकमिंग निसान MPV में भी आसानी से हटाई जा सकने वाली तीसरी रो की सीटें होंगी। अगर मैग्नाइट और काइगर वाली रणनीतियों को देखें, तो इंटीरियर ट्राइबर से थोड़ा अलग होने की संभावना है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्जिंग पैड, पुश-बटन स्टार्ट, दूसरी और तीसरी रो की रिक्लाइनिंग सीटें, रिवर्स कैमरा और अन्य फीचर्स जैसे फीचर्स की उम्मीद है।

इस नई निसान MPV में ट्राइबर फेसलिफ्ट वाले ही पावरट्रेन हो सकते हैं। यह केवल एक ही है, एक 3-सिलेंडर 1.0L NA पेट्रोल इंजन जो 5-स्पीड MT और 5-स्पीड AMT के साथ आता है। इस बात की थोड़ी संभावना है कि निसान 3-सिलेंडर 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन भी दे सकती है, जो ट्राइबर में नहीं देखा गया है। कंपनी इसमें हाइब्रिड सेटअप भी जोड़ सकती है। आने वाले दिनों में इसके इंजन ऑप्शन का भी खुलासा होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
