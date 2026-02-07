अर्टिगा, इनोवा और कैरेंस भूल जाओगे! मार्केट में आ रही ये सस्ती 7 सीटर कार, कीमत ₹6 लाख से भी कम
भारतीय बाजार में अब 7-सीटर कारों के कई ऑप्शन आ चुके हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी जिन कारों का ज्यादा दबदबा है उसमें मारुति अर्टिगा नंबर-1 पर है। वहीं, किआ कैरेंस और इनोवा क्रिस्टा जैसे मॉडल भी काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट में एक नई 7-सीटर निसान ग्रेविट की एंट्री होने वाली है।
भारतीय बाजार में अब 7-सीटर कारों के कई ऑप्शन आ चुके हैं। हालांकि, इस सेगमेंट में अभी भी जिन कारों का ज्यादा दबदबा है उसमें मारुति अर्टिगा नंबर-1 पर है। वहीं, किआ कैरेंस और इनोवा क्रिस्टा जैसे मॉडल भी काफी पॉपुलर हैं। ऐसे में अब इस सेगमेंट में एक नई 7-सीटर निसान ग्रेविट (Nissan Gravitee) की एंट्री होने वाली है। कंपनी ये MPV 17 फरवरी को लॉन्च करेगी। इसे रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। ग्रेविट को सिग्नेचर टील शेड के साथ-साथ व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और ग्रे ऑप्शन में पेश किया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Tata Punch
₹ 5.59 - 10.55 लाख
Nissan Gravite
₹ 6 - 9 लाख
Citroen C3X
₹ 7.91 - 9.9 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
यह भारतीय बाजार के लिए कंपनी की नई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में एक बड़ा कदम है। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में पहली 7-सीटर कार भी होगी। ग्रेविट एक B-सेगमेंट, 7-सीटर MPV है जो रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है। ये CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी है। ऐसे में इसकी कीमत काफी कम रहने की उम्मीद है। बता दें कि ट्राइबर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए है। इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर के साथ मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से होगा।
स्टाइलिश डिजाइन और मल्टी पावरट्रेन
पहले शेयर किए गए डिजाइन स्केच से स्टाइलिंग डायरेक्शन का साफ अंदाजा लगता है। इस MPV में हेडलाइट क्लस्टर के अंदर हॉरिजॉन्टल LED DRLs दिए गए हैं, जबकि फ्रंट ग्रिल पर क्रोम स्लैट और बोनट पर Gravitee लेटरिंग है। पीछे की तरफ, ग्रेविट में स्प्लिट टेल-लैंप डिजाइन है जो टेलगेट पर एक हॉरिजॉन्टल इंसर्ट से जुड़ा हुआ दिखता है। ग्रेविट बैज बीच में लगा है, जो सामने वाले डिजाइन जैसा ही है और MPV को एक खास पहचान देता है। ग्रेविट में ट्राइबर की तरह 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन होगा, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगा।
ग्रेविट MPV, ट्राइबर के साथ अपने अंडरपिनिंग्स शेयर करता है, लेकिन निसान ने इसके खास एक्सटीरियर डिजाइन की झलक दिखाई है जो ग्रेविट को अपने सिबलिंग की तुलना में ज्यादा बोल्ड लुक और मॉडर्न लुक देता है। ऑफिशियल टीजर और हमारे रेंडर से पता चलता है कि इसमें एक मॉडर्न फ्रंट फेसिया होगा, जिसमें एक चौड़ी ग्रिल होगी जिसके दोनों तरफ उल्टे L-शेप के DRLs, मोटे सिल्वर बंपर इंसर्ट और एक स्लीक रियर होगा जिसमें कनेक्टेड टेल-लैंप डिजाइन और प्रमुख ग्रेविट बैजिंग होगी।
सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा की उम्मीद
यह MPV रेनो-निसान CMF-A आर्किटेक्चर पर बनी है, जो परिवारों के लिए प्रैक्टिकैलिटी और वर्सेटाइल सीटिंग का वादा करती है। उम्मीद है कि इसमें मॉड्यूलर केबिन लेआउट और फैमिली-फ्रेंडली इक्विपमेंट जैसे फीचर्स होंगे। इसमें सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। ग्रेविट भारत में निसान की पेशकशों को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाएगी, जो लाइन-अप में मैग्नाइट और एक्स-ट्रेल को कॉम्प्लिमेंट करेगी। इसकी शुरुआती कीमत रेनो ट्राइबर की तरह 5.76 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।