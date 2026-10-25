महिंद्रा थार रॉक्स फेसलिफ्ट से लेकर JSW कॉम्बैट तक, भारत में जल्द आ सकती हैं ये शानदार MPV और SUV

इंडियन कार मार्केट में आने वाले महीनों में कई नई SUV और MPV लॉन्च होने वाली हैं। इनमें टोयोटा के साथ महिंद्रा और JSW की गाड़ियां शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकनिंग प्रोडक्ट्स में कंपनियां क्या कुछ ऑफर करने वाली हैं।

इंडियन कार मार्केट में आने वाले महीनों में कई नई SUV और MPV लॉन्च हो सकती हैं। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल नवंबर 2026 में ला सकती है। वहीं, महिंद्रा अपनी थार रॉक्स के अपडेटेड मॉडल पर काम कर रही है। दूसरी तरफ JSW मोटर्स अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट (Combat) के साथ भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार जेएसडब्ल्यू की यह एसयूवी भारत में दिसंबर में एंट्री कर सकती है। आइए जानते हैं इन तीनों गाड़ियों में क्या कुछ खास मिलने की उम्मीद है।

1. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को भारत में नवंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसके एक्सटीरियर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नई LED हेडलाइट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और टेललाइट्स में मामूली बदलाव किए जाने की उम्मीद है। इसका फ्रंट डिजाइन नई हाइलक्स साइबरसूमो से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसके इंजन में बदलाव की संभावना बेहद कम है। ज्यागा चांस है कि कंपनी फेसलिफ्ट में मौजूद वेरिएंट वाला इंजन की कंटिन्यू रखे। मौजूदा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 173PS की पावर और 204Nm का टॉर्क देता है। वहीं, 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन 184PS की पावर जेनरेट करता है। इसके साथ e-CVT गियरबॉक्स मिलता है। फीचर्स की बात करें, तो हाइब्रिड वेरिएंट में 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। पेट्रोल वेरिएंट में मौजूदा एनालॉग मीटर और 7-इंच मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कंटिन्यू रह सकते हैं। इसके अलावा टोयोटा का T-inTouch कनेक्टेड-कार सिस्टम भी मिल सकता है।

2. महिंद्रा थार रॉक्स फेसलिफ्ट महिंद्रा ने हाल ही में थ्री-डोर थार का अपडेटेड मॉडल OG लॉन्च किया है। अब कंपनी थार रॉक्स फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें नए अलॉय व्हील्स के साथ सस्पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अपडेटेड थार में दिखे 19-इंच अलॉय व्हील्स जैसे डिजाइन भी इसमें दिए जा सकते हैं। इसका सबसे अहम बदलाव नया रियर पेंटालिंक सस्पेंशन सेटअप हो सकता है, जिसमें वॉट्स लिंकेंज मिलने की उम्मीद है। यह सेटअप गाड़ी की स्टेबिलिटी और राइड क्वॉलिटी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इंजन के तौर पर मौजूदा 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकता है, जो 175PS तक की पावर और 400Nm का टॉर्क ऑफर करता है।

इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। एसयूवी रियर-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्राइवर सीट, 9-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, लेवल-2 ADAS और 6 एयरबैग मिलते हैं। फेसलिफ्ट में इन फीचर्स को कंपनी कंटिन्यू रख सकती है।

3. JSW कॉम्बैट JSW मोटर्स भारत में अपनी पहली एसयूवी कॉम्बैट के साथ एंट्री करने वाली है। इसे चीन की जेटूर T2 पर बेस्ड बैज-इंजीनियर्ड मॉडल बताया जा रहा है। इसका बॉक्सी डिजाइन और दमदार लुक इसे दूसरी एसयूवी की भीड़ से अलग बना सकते हैं। कॉम्बैट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और 18.4kWh बैटरी वाला प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। यह सिस्टम मिलकर 360PS की पावर और 610Nm का टॉर्क जेनरेट कर सकता है। अगर ये नंबर्स इंडियन मॉडल में बरकरार रहते हैं, तो यह दमदार परफॉर्मेंस देने वाली एसयूवी हो सकती है। इसके केबिन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बड़े डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसे दिसंबर में भारत में अनवील कर सकती है।