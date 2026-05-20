टाटा सिएरा की बढ़ेगी टेंशन, आ रही यह धाकड़ मिड-साइज SUV, 13 लाख रुपये हो सकती है कीमत
जल्द इंडियन मार्केट में एक 13 लाख रुपये की कीमत वाली एसयूवी की एंट्री हो सकती है, जिसकी सीधी टक्कर सिएरा से होगी। इस एसयूवी की शुरुआती कीमत ऑन-रोड 13 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।
टाटा सिएरा को बायर्स का तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी ताबड़तोड़ सेल हो रही है। कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी सिएरा का AWD और 4WD वेरिएंट भी जल्द लॉन्च करने वाली है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है, जिससे टाटा मोटर्स की टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार जल्द इंडियन मार्केट में एक 13 लाख रुपये की कीमत वाली एसयूवी की एंट्री हो सकती है, जिसकी सीधी टक्कर सिएरा से होगी। इस एसयूवी का नाम Jeep Renegade है।
दो साल से हो रही जीप रेनेगेड की चर्चा
यह कन्फर्म हो चुका है कि टाटा 2027 की दूसरी तिमाही में सिएरा ईवी लॉन्च करेगा और रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में क्वॉड वील ड्राइव (QWD) होगा। 4X4 सिएरा को टक्कर देने के लिए जल्द ही एक नई एसयूवी की एंट्री का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसका नाम जीप रेनेगेड है। पिछले करीब दो साल से जीप रेनेगेड की चर्चा हो रही है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कई इंडस्ट्रा सोर्सेज ने बताया था कि जीप साल 2027 में अपना पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए एक अफोर्डेबल और छोटी एसयूवी ला सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
Jeep Compass
₹ 17.99 - 30.7 लाख
Jeep Wrangler
₹ 67.65 - 73.16 लाख
Jeep Grand Cherokee
₹ 67.5 लाख से शुरू
किफायती दाम में रगेड एसयूवी का मजा
अब जब 2027 नजदीक आ गया है, तो जीप रेनेगेड की बातें एक बार फिर से होने लगी हैं। जीप रेनेगेड एक मिड-साइज एसयूवी है और यह इंटरनैशनल मार्केट में सेल भी हो रही है। भारत में यह इस सेगमेंट की मौजूदा एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती है और सिएरा भी इनमें से एक है। जीप रेनेगेड उन बायर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है, जिन्हें किफायती दाम में रगेड एसयूवी का मजा चाहिए। फिलहाल आइए जानते हैं जीप रेनेगेड में क्या कुछ है खास।
मिल सकता है टाटा सिएरा वाला इंजन
भारत में लॉन्च होने वाली रेनेगेड में पैनोरमिक ग्लास रूफ, पावर्ड राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ADAS सूट के साथ कई शानदार फीचर मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो, इसमें टाटा सिएरा वाला इंजन ऑफर किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीप कम्पस और सफारी में स्टेलेंटिस 2.0-लीटर डीजल इंजन लगा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेनेगेड में सिएरा का नया 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से जीप और टाटा के बीच हुए एग्रीमेंट पर निर्भर करता है क्योंकि दोनों 1.5-लीटर इंजन टाटा के हैं। एक और दिलचस्प बात है इसमें 4×4 का शामिल होना।
इतनी हो सकती है कीमत
पिछली कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रेनेगेड को इलेक्ट्रिक इंजन और 4×4 के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद थी। इससे रेनेगेड एक मजेदार ऑफ-रोड एक्सपीरियंस ऑफर कर सकेगी और 4x4 सिएरा ईवी को टक्कर देगी। जीप की यह एसयूवी अगले साल लॉन्च हो सकती है और इसकी शुरुआती कीमत मुंबई में ऑन-रोड 13 लाख रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। बताते चलें कि जीप की तरफ से रेनेगेड के इंडिया लॉन्च के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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