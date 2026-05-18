एक के बाद एक लॉन्च होंगी ये 5 धाकड़ मिड साइज एसयूवी, लिस्ट में नई क्रेटा और डस्टर हाइब्रिड भी

इंडियन मार्केट में एक के बाद कुछ बेहतरीन मिड साइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें 3rd जेनेरेशन हुंडई क्रेटा के साथ JSW Motors Chery और लैंड क्रूजर FJ के साथ डस्टर हाइब्रिड शामिल हैं।

मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की सेल तेजी से बढ़ी है। बीते कुछ सालों में ग्राहकों ने धड़ाधड़ मिड-साइज एसयूवी खरीदी हैं। अगर आप भी मिड-साइज एसयूवी को पसंद करते हैं और एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में एक के बाद कुछ बेहतरीन मिड साइज एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें 3rd जेनेरेशन हुंडई क्रेटा के साथ JSW Motors Chery और लैंड क्रूजर FJ के साथ डस्टर हाइब्रिड शामिल हैं।

3rd Gen Hyundai Creta हुंडई अपनी नेक्स्ट जेनरेश क्रेटा पर काम कर रहा है। यह 2027 में लॉन्च हो सकती है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और इसके टेस्ट मॉडल भी देखे जा चुके हैं। फिलहाल, क्रेटा इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है और बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए हुंडई नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा को जल्द से जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात है कि इसका हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च हो सकता है।

JSW Motors – Chery एमजी मोटर ब्रैंड के साथ जॉइंट वेंचर के अलावा, जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक ऑटोमेकर बनने की तैयारी में है। जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने चीन की चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में दो इलेक्ट्रिक वीइकल - iCar V23 और Jaecoo J5 - लाने वाली है। इन दोनों को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद है कि इन्हें छत्रपति संभाजीनगर के नए प्लांट में असेंबल किया जाएगा।

Toyota Land Cruiser FJ 2025 जापान मोबिलिटी शो में टोयोटा ने लैंड क्रूजर एफजे को शोकेस किया था। उम्मीद है कि यह भारत में भी लॉन्च होगी। इसके टेलगेट पर स्पेयर वील दिया गया है। इसके साथ टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे 4,670 मिमी लंबी है। इसकी कीमत प्रीमियम सेगमेंट वाली हो सकती है। इसमें 2.7 लीटर का नैचुरल पेट्रोल इंजन है और यही इंजन भारत में भी उपलब्ध हो सकता है।

Renault Duster Hybrid हाइब्रिड सेगमेंट की बात करें तो, रेनो इंडिया जल्द ही डस्टर हाइब्रिड लॉन्च करने जा रही है। डस्टर हाइब्रिड की बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल बुकिंग रोक दी गई है। ई-टेक 160 नाम की डस्टर हाइब्रिड में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.4 किलोवाट-घंटे की बैटरी होगी, जो लगभग 160 बीएचपी की मैक्सिमम सिस्टम आउटपुट देगी।