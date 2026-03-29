हुंडई क्रेटा की टेंशन बढ़ाने आ रहीं ये तीन धाकड़ मिड-साइज SUV, लिस्ट में डस्टर हाइब्रिड भी

Mar 29, 2026 04:31 pm IST

आने वाले महीनों में मार्केट में तीन नई मिड-साइज एसयूवी आने वाली हैं, जिससे क्रेटा के मार्केट पर असर पड़ सकता है। इन अपकमिंग एसयूवी में फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट, निसान टेकटॉन और रेनो डस्टर हाइब्रिड शामिल हैं।

हुंडई क्रेटा की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग। हर कार लवर हुंडई की इस मिड-साइड एसयूवी को पसंद करता है। हालांकि, आने वाले महीनों में मार्केट में तीन नई मिड-साइज एसयूवी आने वाली हैं, जिससे क्रेटा के मार्केट पर असर पड़ सकता है। इन अपकमिंग एसयूवी में फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट, निसान टेकटॉन और रेनो डस्टर हाइब्रिड शामिल हैं। इन एसयूवी में आपको धांसू लुक और तगड़े इंजन के साथ काफी शानदार फीचर देखने को मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Renault Duster Hybrid रेनो दिवाली के आसपास डस्टर हाइब्रिड को लॉन्च कर सकती है। कंपनी डस्टर हाइब्रिड में 107 हॉर्सपावर और 172 एनएम टॉर्क जेनरेट करने वाला 1.8 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, ड्राइव यूनिट और स्टार्टर/जनरेटर समेत दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4 kWh की बैटरी ऑफर करेगी। रेनॉल्ट का कहना है कि ग्राहक डस्टर हाइब्रिड को सिटी में 80% तक ईवी मोड में चला सकेंगे और रेग्युलर ICE वाली कार के मुकाबले डेली यूज में 40% तक फ्यूल की बचत कर सकेंगे। कंपनी का दावा है कि डस्टर हाइब्रिड की कुल रेंज 1 हजार किलोमीटर तक होगी।

Nissan Tekton निसान अप्रैल के लास्ट में अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन को लॉन्च कर सकती है। यह टेरानो की सक्सेसर होगी, जिसे 2020 में डिस्कंटिन्यू कर दिया था। निसान टेक्टॉन मेकैनिकली डस्टर से काफी मिलती-जुलती होगी। लेकिन इसका एक्सटीरियर लुक ज्यादा अट्रैक्टिल और अग्रेसिव होगा। इसमें आपको ज्यादा शार्प हेडलाइट्स और रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 18 इंच के मल्टी-स्पोक अलॉय वील्स और डस्टर की तुलना में इसके बम्पर थोड़े कम अग्रेसिव होंगे।

इसका इंटीरियर काफी हद तक रेनॉल्ट डस्टर जैसा ही होने की उम्मीद की जा रही है। इंजन ऑप्शन भी 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड तीन-सिलेंडर पेट्रोल (99 hp/166 Nm) और 1.3-लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर पेट्रोल (161 hp/280 Nm) रहेंगे। दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे, लेकिन बाद वाले इंजन के साथ 6-स्पीड ड्यूल वेट क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाएगा।