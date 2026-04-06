लॉन्च से पहले सड़क पर दिखी MG की नई SUV, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस, फीचर्स भी धांसू
MG Motor भारत में अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह Wuling Starlight 560 पर बेस्ड है। इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान रोड पर देखा गया है। इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है।
MG Motor भारत में अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक अफोर्डेबल एसयूवी है, जो बाहर के देशों में सेल हो रही Wuling Starlight 560 पर बेस्ड है। इस अपकमिंग एसयूवी का कोडनेम 520 है। कुछ दिन पहले इसके कैमोफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल को देखा गया था और हाल में इसका पेटेंट भी फाइल किया गया है। अब इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान रोड पर देखा गया है। इस वीडियो को एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है। वीडियो में एसयूवी को भारी कैमोफ्लाज में देखा जा सकता है।
ग्लोबल मॉडल जैसा डिजाइन
वीडियो में इस एसयूवी के रियर और फ्रंट की झलक दिख रही है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल के काफी करीब लगता है। वीडियो में दिख रही हेडलाइट्स के डिजाइन से भी यही लग रहा है। पेटेंट इमेजेज से भी इसके डिजाइन में ग्लोबल मॉडल से हल्का फर्क होने का ही पता चला था। कंपनी इस एसयूवी में 18 इंच के वील ऑफर कर सकती है। वील्स के डिजाइन भी हेविली कैमोफ्लाज्ड यानी छिपे हुए हैं। वीडियो में रूफ रेल, रियर स्पॉइलर और रेग्युलर पुल-टाइप डोर हैंडल भी देख सकते हैं। इसका चौकोर वील आर्च इसके लुक को और स्पोर्टी बनाता है।
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Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
Hyundai Santa Fe 2026
₹ 27 लाख से शुरू
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
मॉडर्न लुक और कमाल के फीचर
स्टार्लाइट 560 मॉडर्न दिखती है। इसके मेन डिजाइन फीचर्स में एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, इंटीग्रेटेड स्किड प्लेट्स वाले बंपर, एलईडी टेल लैंप, स्पॉइलर, रूफ रेल्स, 18 इंच के वील के साथ मजबूत बॉडी क्लैडिंग शामिल है। एसयूवी का स्टांस सीधा है। यह ग्लोबल मार्केट में थ्री-रो और 5-सीटर वेरिएंट में उपलब्ध है। भारत में कंपनी इसका केवल थ्री-रो वाला वर्जन ही ऑफर कर सकती है।
हाइ-टेक इंटीरियर वाली एसयूवी
स्टार्लाइट 560 का केबिन मॉडर्न और काफी हाइ-टेक होने की उम्मीद है। इसमें 12.8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, जो लाइनक्स ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। साथ ही इसमें 6 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टू स्पोक स्टीयरिंग वील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरे कई काम के फीचर्स भी होंगे। इंटीरियर डिजाइन और फीचर्स की सटीक जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी। ग्लोबल मार्केट में स्टारलाइट 560 पेट्रोल, ऑल-इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आती है।
100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 9.7 सेकंड में
प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन उम्मीद से पहले आ रहा है। इसमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो एटकिंसन साइकिल पर चलता है। साथ ही इसमें 20.5 kWh की बैटरी और एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है। इसका कंबाइन्ड सिस्टम आउटपुट 194 हॉर्सपावर और 230 एनएम है। PHEV वर्जन CLTC मोड में 125 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करने का दावा करता है। रिपोर्ट के अनुसार यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 9.7 सेकंड में हासिल कर सकता है। इसकी अधिकतम गति 170 किमी प्रति घंटे होगी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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