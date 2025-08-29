Upcoming Mahindra Vision S In White Colour Looks Muscular महिंद्रा विजन X SUV की नई फोटो सामने आई, व्हाइट कलर में बहुत स्टाइलिश दिख रही कार; जानिए डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Upcoming Mahindra Vision S In White Colour Looks Muscular

महिंद्रा विजन X SUV की नई फोटो सामने आई, व्हाइट कलर में बहुत स्टाइलिश दिख रही कार; जानिए डिटेल

इस कॉन्सेप्ट को स्कॉर्पियो परिवार में प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा रहा है। घरेलू निर्माता विजन एस कॉन्सेप्ट पर आधारित स्कॉर्पियो N का एक ज्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन भी ला सकता है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 08:33 AM
share Share
Follow Us on
महिंद्रा विजन X SUV की नई फोटो सामने आई, व्हाइट कलर में बहुत स्टाइलिश दिख रही कार; जानिए डिटेल
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Thar ROXXarrow

महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फ्रीडम NU इवेंट में अपनी विजन सीरीज के कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। जिससे कंपनी की भविष्य की SUV की एक झलक मिली। विजन S एक मुख्य आकर्षण था, जिसके साथ विजन X, विजन T और विजन SXT भी मंच पर मौजूद थे। हर कॉन्सेप्ट एक प्रोडक्शन मॉडल की झलक दिखाता है जो आगे चलकर महिंद्रा के लाइनअप के अलग-अलग सेगमेंट में शामिल होगा।

NU_IQ मोनोकॉक प्लेटफॉर्म कई अपकमिंग SUV की नींव का काम करेगा, जिसमें विजन एस कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां "S" इस मॉडल को स्कॉर्पियो की वंशावली से जोड़ सकता है। अभी यह साफ नहीं है कि क्या यह रास्ता अगली पेट्रोल-डीजल स्कॉर्पियो की ओर ले जाएगा या महिंद्रा चुपचाप इसी ब्रांड के तहत एक इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Bigster

Renault Bigster

₹ 13 - 18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta N Line

Hyundai Creta N Line

₹ 16.93 - 20.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

बहरहाल, इस कॉन्सेप्ट को स्कॉर्पियो परिवार में प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन के बीच एक सेतु के रूप में देखा जा रहा है। घरेलू निर्माता विजन एस कॉन्सेप्ट पर आधारित स्कॉर्पियो N का एक ज्यादा कॉम्पैक्ट वर्जन भी ला सकता है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यहां आपको व्हाइट एक्सटीरियर बॉडी कलर में कॉन्सेप्ट दिखाया है जो इसके मस्कुलर लुक को और भी निखारता है।

ये भी पढ़ें:'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान पर भारी ना पड़ जाएं नकली हेलमेट, ₹110 में मिल रहे

इसकी स्टाइलिंग तुरंत ध्यान खींचती है। स्कॉर्पियो N की तुलना में इसका लुक ज्यादा कॉम्पैक्ट है, फिर भी इसकी सीधी बनावट, ऊंचे पिलर और चौकोर फ्रेम नई डिफेंडर की याद दिलाते हैं। यह समानता पीछे की तरफ सबसे ज्यादा दिखाई देती है, जहां इसका डिजाइन रेट्रो लगता है, लेकिन फिर भी आधुनिक है और इसके प्रोडक्शन मॉडल में इसे थोड़ा कमजोर किया जाएगा।

आगे की तरफ, यह कॉन्सेप्ट अपने उल्टे L-आकार के LED हेडलैंप और ग्रिल पर ट्विन पीक्स लोगो के साथ लगे स्टैक्ड लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ सबसे अलग दिखता है। बंपर में चौकोर हाउसिंग में चार LED यूनिट्स लगे हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अतिरिक्त फीचर्स में साइड स्टेप्स, फ्लश-फिटिंग स्मार्ट डोर हैंडल और रियर लैंप शामिल हैं जो SUV के फ्रंट लाइट सिग्नेचर को दिखाते हैं।

ये भी पढ़ें:इसे जादू कहें या कुछ और! 30 दिन में 2.22 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी ये बाइक

डुअल-टोन पेंट जॉब, साइड-माउंटेड जेरी कैन, चंकी क्लैडिंग, स्टार-पैटर्न वाले 19-इंच के एलॉय व्हील और आकर्षक लाल ब्रेक कैलिपर्स इसके लुक को पूरा करते हैं। पीछे की तरफ एक चंकी बंपर, रूफ-माउंटेड लैडर और क्लासिक टेलगेट स्पेयर व्हील है। दिलचस्प बात यह है कि बाईं ओर एक फ्यूल फिलर कैप दिखाई दे रहा है - जो कार के नीचे एक ICE हार्ट की ओर इशारा करता है। हालांकि, महिंद्रा ने पुष्टि की है कि इसका आर्किटेक्चर इतना मॉड्यूलर है कि यह कई पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है।

यह आगे चलकर इसके इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए भी रास्ता खोलता है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी नहीं मिली है। फिर भी, विजन S, महिंद्रा के अपने पुराने मॉडलों को आधुनिक बनाने के इरादे का एक स्पष्ट संकेत है। साथ ही, उन मूल विशेषताओं को भी बरकरार रखता है जिन्होंने सालों से उनकी प्रतिष्ठा बनाई है।

Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।