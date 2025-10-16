महिंद्रा SUV पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, कंपनी ये 4 नए मॉडल ला रही; जानिए नाम और लॉन्च डेट!

संक्षेप: देश की टॉप कंपनियों में शुमार महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले कुछ महीने और सालों में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाली है। कंपनी की इस लिस्ट में कई अपकमिंग मॉडल शामिल हैं। दरअसल, महिंद्रा SUV सेगमेंट में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है।

देश की टॉप कंपनियों में शुमार महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले कुछ महीने और सालों में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाली है। कंपनी की इस लिस्ट में कई अपकमिंग मॉडल शामिल हैं। दरअसल, महिंद्रा SUV सेगमेंट में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही, इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आप भी महिंद्रा की कोई नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कंपनी 2 ICE और 2 इलेक्ट्रिक SUVs को लाने वाली है।

नए डेवलपमेंट में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है, जो टाटा पंच EV जैसी कारों को टक्कर देने के लिए XUV 400 से नीचे की कैटेगरी में आएगी। पॉपुलर XUV 3XO पर आधारित, यह दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध होने की उम्मीद है और दावा किया गया है कि एक बार चार्ज करने पर इसकी ड्राइविंग रेंज 450Km से अधिक हो सकती है। अपने IC-इंजन वाले मॉडल की तुलना में इसमें कुछ मामूली कॉस्मेटिक अंतर होंगे।

महिंद्रा की विजन S प्रोडक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रही है और हाल ही में सामने आई स्पाई तस्वीरों में इसका लगभग अंतिम प्रोटोटाइप परीक्षण के लिए तैयार दिखाया गया है। मुंबई में फ्रीडम NU इवेंट में पहली बार पेश की गई इस SUV ने अपने सीधे रुख और स्कॉर्पियो N की याद दिलाने वाले डिजाइन संकेतों से पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। यह एक और कॉम्पैक्ट या मिडसाइज पेशकश होने की उम्मीद है।

अगले साल विजन S के लॉन्च की संभावना के चलते यह विकास कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हालांकि, सटीक समय अभी भी अनिश्चित है। इसके पीछे एक ठोस कारण है! महिंद्रा ने संकेत दिया है कि नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनी SUVs 2027 से पहले नहीं आएंगी और इसलिए इसमें उम्मीद से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।

जब यह शोरूम में आएगी, तो इस कॉम्पैक्ट SUV में XUV 3XO वाला इंजन इस्तेमाल होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ-साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी उपलब्ध हो सकते हैं। केबिन में एक बड़ा टचस्क्रीन, स्टैंडर्ड रूप में 6 एयरबैग, क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य सुविधाएं पहले की तरह ही रहेंगी।