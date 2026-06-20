Kia की चार नई कारें, सबमें मिलेगा दमदार हाइब्रिड इंजन, लिस्ट में सोरेन्टो के साथ नई सेल्टॉस भी

किआ इंडियन मार्केट में नई हाइब्रिड एसयूवी और एमपीवी लॉन्च करने वाला है। इनमें सेल्टॉस हाइब्रिड के साथ कारेंस क्लाविस हाइब्रिड भी शामिल हैं। इन गाड़ियों में कंपनी शानदार हाइब्रिड इंजन के साथ तगड़े फीचर्स देने वाली है।

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Kia अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने वाला है। इसके लिए कंपनी आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कई नई गाड़ियों को लॉन्च करने वाली है। ये सभी हाइब्रिड कारें हैं। इनमें एसयूवी के साथ एमपीवी भी शामिल है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और किआ की कारें आपको पसंद हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आइए जानते हैं किआ की इन अपकनिंग कारों के बारे में।

Kia Carens Clavis Hybrid किआ कारेंस क्लाविस का हाइब्रिड मॉडल साल 2029 से पहले लॉन्च हो सकता है। इसकी कीमत 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है। उम्मीद है कि क्लाविस हाइब्रिड में वही 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन इस्तेमाल होगा, जो सेल्टॉस हाइब्रिड और सोरेन्टो हाइब्रिड में दिया जाएगा। इसके फीचर्स की लिस्ट में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS शामिल हो सकते हैं।

Kia Sonet Hybrid नई सॉनेट हाइब्रिड मजबूत K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसका इस्तेमाल पहले से ही सिरोस और नई वेन्यू में किया जा रहा है। डिज़ाइन की बात करें तो, इसमें बिल्कुल नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग, बड़े डाइमेंशन और रियर सीट पर ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। फीचर्स के मामले में, इसमें 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन, Level 2 ADAS, OTA अपडेट और बेहतर सेफ्टी जैसे फीचर्स शामिल होंगे। हाइब्रिड पावरट्रेन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर और छोटे बैटरी पैक के साथ 1.2 या 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत 13 से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

Kia Seltos Hybrid सेल्टॉस का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन आने वाला है। यह 2027 में कभी भी लॉन्च हो सकता है। इसकी ऑन-रोड कीमत 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है। सेल्टॉस हाइब्रिड में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्यूल एफिशिएंसी होगी। रिपोर्ट के अनुसार हाइब्रिड सेल्टॉस 25 kmpl से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। हाइब्रिड मॉडल बड़े और ज्यादा सेफ K3 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगा। इसमें कुछ हाइब्रिड-स्पेसिफिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स, जैसे कि खास अलॉय वील्स और बैज भी दिए जा सकते हैं। इंटीरियर लेआउट और फीचर लिस्ट वही रहेगी।