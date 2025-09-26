2 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएंगी ये नई SUVs, एक तो कई बार बन चुकी देश की नंबर-1 कार

नवरात्रि में कार कंपनियां अपनी सालों पुरानी रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं। कारों की बढ़ती घरेलू डिमांड को देखते हुए ये हुंडई और टाटा अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए मॉडल जोड़ने का प्लान बना रही हैं। ये मॉडल आने वाले 2 महीने के अंदर भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

मोदी सरकार के नए GST 2.0 का असर बाजार में पहले ही दिन यानी 22 सितंबर को दिख गया था। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं है। पहले ही दिन देश की तीन सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स को रिकॉर्ड सेल मिली। कारों की इस डिमांड ने पिछले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उम्मीद है कि नवरात्रि तक कार कंपनियां अपनी सालों पुरानी रिकॉर्ड को तोड़ सकती हैं। कारों की बढ़ती घरेलू डिमांड को देखते हुए ये हुंडई और टाटा अपने पोर्टफोलियो में कुछ नए मॉडल जोड़ने का प्लान बना रही हैं। ये मॉडल आने वाले 2 महीने के अंदर भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाएंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. न्यू जनरेशन हुंडई वेन्यू

न्यू जनरेशन की वेन्यू भारतीय बाजार में 24 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च होगी। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इसलिए, इसके ज्यादातर विज़ुअल अपडेट्स क्रेटा और अल्काजार जैसी ही है। इसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हुंडई के नए तालेगांव प्लांट में शुरू होगा। इसके प्रोटोटाइप से जुड़े कुछ रेंडर सामने आए हैं। जिससे कार के डिजाइन का अंदाजा लगाया जा सकता है। नई वेन्यू के डिजाइन में बदलाव होने की उम्मीद है। जिसमें ज्यादातर चेंजेस बाहरी स्टाइलिंग में देखने को मिलेंगे। हाल ही में देखे गए प्रोटोटाइप से संकेत लेते हुए इसकी रेंडर इमेज सामने ई हैं। इन्हें देखने से पता चलता है कि न्यू जेन वेन्यू हुंडई की क्रेटा और अल्काजार से प्रभावित हो सकती है।

न्यू जेन मॉडल में कंपनी एकदम नया एक्सटीरियर देने वाली है। इस SUV की टेस्टिंग के दौरान के लेटेस्ट फोटोज से पता चलता है कि कार का फ्रंट फेशिया क्रेटा से इंस्पायर्ड होगा। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैम्प्स का एक सेट होगा, जिसके साथ कनेक्टेड सी-शेप्ड LED DRLs होंगे। ग्रिल को रिवाइज्ड किया जाएगा। साथ ही, फ्रंट और रियर बंपर भी नए होंगे। इस नए मॉडल में एलॉय व्हील्स का एक नया सेट भी देखने को मिलेगा। वहीं, रियर प्रोफाइल में LED टेल लैंप्स का एक नया सेट मिलेगा।

नई वेन्यू के इंटीरियर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। इसके जो स्पाई शॉट्स सामने आए हैं उसमें भी इसके अंदर की कोई झलक देखने को नहीं मिली है। उम्मीद है कि हुंडई अपडेटेड SUV को पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट देगी, जो स्पेक्ट्रम के प्रीमियम छोर पर होगा। इसके अलावा, कार की अपहोल्स्ट्री और इंटीरियर थीम में बदलाव भी पैकेज का हिस्सा होंगे।

नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू में टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें नेक्स्ट लेवल के कई फीचर्स को जोड़ने वाली है। उम्मीद है कि इस सब-4-मीटर SUV में कई नए फीचर्स जैसे फ्रंट पार्किंग सेंसर, लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है।

माना जा रहा है कि मैकेनिकली वेन्यू के नए मॉडल में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। हुड के तहत, न्यू जेन वेन्यू में 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर tGDi पेट्रोल और 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन ऑप्शन मिलते रहेंगे। यह देखना बाकी है कि हुंडई डीजल इंजन के साथ एटी गियरबॉक्स देती है या नहीं, जो मौजूदा मॉडल में नहीं है। इस बात की आशंका है कि कंपनी इसमें हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी जोड़ दे।

2. टाटा पंच फेसलिफ्ट

देश की नंबर-1 कार बनने का मेडल कई बार हासिलि करने वाली टाटा पंच का फेसलिफ्ट मार्केट में आने वाला है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि टाटा पंच फेसलिफ्ट का लुक काफी हद तक इसके EV वर्जन से इंस्पायर होगा। इसमें मिलने वाले संभावित बदलाव स्लिम LED हेडलैंप्स, नई ग्रिल और फ्रंट बंपर डिजाइन, C-शेप DRLs (जैसे कि EV में हैं), नए अलॉय व्हील्स, रिवाइज्ड रियर बंपर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन सभी एलिमेंट्स के साथ पंच पहले से ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड दिखेगी।

नई पंच में इंटीरियर को भी बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। अपकमिंग बदलावों में शामिल हो सकते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और इल्युमिनेटेड टाटा लोगो मिलेगा। इसमें टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल्स (अल्ट्रोज की तरह) मिलेगा। इन बदलावों से केबिन का एक्सपीरियंस और भी प्रीमियम हो जाएगा।

फेसलिफ्ट के साथ इंजन ऑप्शन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। यह वही पुराने, लेकिन भरोसेमंद पावरट्रेन के साथ आएगी। इसमें 1.2L, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 86bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स मिलते हैं। इसका CNG वर्जन 73.4bhp की पावर और 103Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम होगा। यह अभी सिर्फ मैनुअल में आता है, लेकिन फेसलिफ्ट में AMT का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।