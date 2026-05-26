ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू और क्रेटा को टक्कर देंगी Honda की ये दो नई SUV, नई CR-V भी होगी लॉन्च

कंपनी की ये अपकमिंग कारें हाइब्रिड पावरट्रेन वाली होंगी। इन अपकमिंग एसयूवी में प्रील्यूड, और CR-V हाइब्रिड के साथ एक सब-4 मीटर हाइब्रिड एसयूवी भी शामिल है, जिसकी टक्कर ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू से होगी। इसके अलावा कंपनी क्रेटा वाले सेगमेंट में भी एक नई एसयूवी लाने वाली है।

होंडा इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी ने हाल में सिटी का फेसलिफ्ट वर्जन और ZR-V को लॉन्च किया है। अब कंपनी मार्केट में अपने कुछ और प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी में है। कंपनी की ये अपकमिंग एसयूवी हाइब्रिड पावरट्रेन वाली होंगी। इन अपकमिंग कारों में प्रील्यूड, और CR-V हाइब्रिड के साथ एक सब-4 मीटर हाइब्रिड एसयूवी भी शामिल है, जिसकी टक्कर ब्रेजा, नेक्सॉन और वेन्यू से होगी। इसके अलावा कंपनी क्रेटा वाले सेगमेंट में भी एक नई एसयूवी लाने वाली है। आइए डीटेल में जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

होंडा की सब-4 मीटर एसयूवी होंडा ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि वह भारत के लिए एक बिल्कुल नई सब-4 मीटर एसयूवी डिवेलप कर रहा है। इसके 2028 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। यह अपकमिंग एसयूवी मारुति सुजुकी ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। एसयूवी पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन्स के साथ फीचर-लोडेड केबिन और मॉडर्न डिजाइन ऑफर करेगी। इस एसयूवी की अनुमानित कीमत इंजन और फीचर्स के आधार पर 9 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 16 लाख रुपये तक जा सकती है।

क्रेटा को टक्कर देने वाली होंडा की नई हाइब्रिड एसयूवी सब-4 मीटर एसयूवी के अलावा होंडा एक नई मिड-साइज एसयूवी भी डिवेलप कर रहा है। यह हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को टक्कर देगी। उम्मीद है कि यह नई एसयूवी आगे चल कर एलिवेट की जगह लेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2028 के बाद लॉन्च होगी। इसमें कई पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलेंगे, जिनमें एक दमदार हाइब्रिड सेटअप, एक टर्बो पेट्रोल इंजन और फ्यूचर में एक फुली इलेक्ट्रिक वेरिएंट शामिल होगा। इसकी कीमत 14 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

प्रील्यूड हाइब्रिड प्रील्यूड कूपे को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में CBU इंपोर्ट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा। नई प्रील्यूड 11th जेनरेशन की सिविक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें 2+2 सीटिंग लेआउट के साथ एक शानदार टू-डोर कूपे डिजाइन है। प्रील्यूड में होंडा का ड्यूल-मोटर हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं। पेट्रोल इंजन 139 बीएचपी की पावर जेनरेट करता है।

वहीं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर 181 बीएचपी की ताकत और 315 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। इसमें एक यूनीक एस+ शिफ्ट वर्चुअल गियरशिफ्ट सिस्टम भी होगा, जो 8-स्पीड ट्रांसमिशन का फील देता है। प्रील्यूड 8.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी और 23.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी। इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।