2026 में 4 नई कारों के साथ भारतीय बाजार को कैप्चर करेगी ये कंपनी! इसमें से 2 मॉडल सीधे इम्पोर्ट किए जाएंगे
भारतीय बाजार के ऑटोमोबाइल सेक्टर में होंडा कार्स इंडिया के लिए ये साल मिल-जुला रहा। उसके पोर्टफोलियो में 3 मॉडल हैं। जिसमें 2 सेडान और एक SUV शामिल हैं। हालांकि, इनकी सेल्स का मंथली औसत आंकड़ा करीब 5000 यूनिट का है। ऐसे में कंपनी नए साल यानी 2026 में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करके कई नए मॉडल जोड़ने वाली है। कंपनी ने भारतीय 2026 की शुरुआत में अपने कुछ प्रीमियम मॉडल को भारत में इंपोर्ट करने की योजना की घोषणा की थी। इन मॉडल में ZR-V SUV और प्रील्यूड टू-सीटर स्पोर्ट्स कूप शामिल हैं। इस बीच, एलिवेट मिड-साइज SUV और सिटी सेडान जैसे मौजूदा मॉडल को आने वाले साल में फेसलिफ्ट मिलेगा। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।
1. 2026 होंडा प्रील्यूड (2026 Honda Prelude)
होंडा पहले से ही प्रील्यूड के लिए E20 कम्पैटिबिलिटी और टायर स्पेसिफिकेशन्स को फाइनल कर रही है, जिसे लिमिटेड संख्या में CBU के रूप में लाया जाएगा। इस स्लीक 2-डोर कूप में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर एटकिंसन साइकिल डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है जो दो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है, जिससे कुल 200hp और 315Nm का आउटपुट मिलता है। इसमें पारंपरिक ट्रांसमिशन नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर सीधे पहियों को चलाती है और होंडा का S+ शिफ्ट सिस्टम गियर शिफ्ट को सिम्युलेट करता है। प्रील्यूड में सिविक टाइप R के कुछ चेसिस कंपोनेंट का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका मकसद ज्यादा GT कार बनना है।
2. एलिवेट फेसलिफ्ट (Elevate Facelift)
होंडा एलिवेट को मिड-साइज SUV सेगमेंट में कॉम्पटीटर बने रहने में मदद करने के लिए एक हल्का मिड-साइकिल रिफ्रेश मिलने वाला है। फ्रंट और रियर स्टाइलिंग में छोटे-मोटे अपडेट, एक रिफ्रेश इंटीरियर, और शायद कुछ नए फीचर्स की उम्मीद है। 1.5-लीटर NA पेट्रोल जारी रहेगा।
3. सिटी फेसलिफ्ट (City Facelift)
मौजूदा 5वीं जनरेशन की होंडा सिटी को 2028 में एक बिल्कुल नई जनरेशन के आने से पहले एक स्टॉपगैप के तौर पर दूसरा फेसलिफ्ट मिलने वाला है। इसे अभी तक टेस्टिंग करते हुए नहीं देखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि अपडेट सॉफ्ट पार्ट्स तक ही सीमित रहेंगे, जिससे यह सिविक जैसे ग्लोबल मॉडल के बराबर हो जाएगी। केबिन को भी नए ट्रिम और अपहोल्स्ट्री के साथ एक हल्का रिफ्रेश मिल सकता है। हालांकि, लेआउट और फीचर्स में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। 1.5-लीटर NA पेट्रोल और e:HEV पावरट्रेन, अपने संबंधित ट्रांसमिशन के साथ, वैसे ही जारी रहेंगे।
4. ZR-V हाइब्रिड (ZR-V Hybrid)
ZR-V भारत में CBU के रूप में आएगी और 2027 में आने वाली 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV के साथ एक ब्रांड-बिल्डिंग मॉडल के रूप में काम करेगी। ग्लोबल लेवल पर यह होंडा की लाइन-अप में CR-V से नीचे है। इसे एक प्रीमियम क्रॉसओवर के रूप में पोजिशन किया गया है। जानकारी के लिए, ZR-V, एलिवेट से 256mm लंबी है। हालांकि, व्हीलबेस लगभग एक जैसा है। इसका इंटीरियर काफी पारंपरिक है, जिसमें एक फ्रीस्टैंडिंग 9-इंच टचस्क्रीन, 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक यूनिक पुश-बटन गियर सेलेक्टर इसके मुख्य आकर्षण हैं। UK में हायर ट्रिम्स में 12-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, पावर्ड टेलगेट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स हैं। उम्मीद है कि इसमें 184hp, 2.0-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ AWD होगा, जो e-CVT से जुड़ा होगा, और यह सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकेगी।
