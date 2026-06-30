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जलवा बिखेरने आ रहीं नई हैचबैक और सेडान, लिस्ट में नई i20 और मारुति बलेनो के साथ नई टिगोर भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन मार्केट में कई बेहतरीन सेडान और हैचबैक की एंट्री होने वाली है। इनमें नई i20 के साथ बलेनो फेसलिफ्ट और अपडेटेड टाटा टिगोर भी शामिल है। आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी इन कारों में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

जलवा बिखेरने आ रहीं नई हैचबैक और सेडान, लिस्ट में नई i20 और मारुति बलेनो के साथ नई टिगोर भी
Maruti Suzuki Baleno 2026
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SUVs की भारी मांग के बीच सेडान्स और हैचबैक की भी डिमांड बनी हुई है। अगर आपको एसयूवी खास पसंद नहीं और आप हैचबैक या सेडान पसंद करते हैं, तो आपके लिए कई नई गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। इनमें हुंडई की नई i20, मारुति सुजुकी बलेनो का फेसलिफ्ट और वर्टस का फेसलिफ्ट भी शामिल है। आइए जानते हैं कि इन नई हैचबैक और सेडान में आपको क्या कुछ ऑफर किया जाएगा।

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Tata Tigor Facelift

टाटा ने टिगो फेसलिफ्ट के डिजाइन को हाल ही में पेटेंट कराया है। पेटेंट इमेज को देख कर कहा जा सकता है कि नई टिगोर का फ्रंट लुक टियागो इंस्पायर्ड एलईडी हेडलाइट, बंद ग्रिल और नए बंपर के साथ आएगा। कार के रियर में भी कंपनी नई एलईडी टेललाइट्स, कनेक्टेड ब्लैक ट्रिम ऑफर करने वाली है। यह फैक्ट्री फिटेड नए अलॉय वील्स के साथ आएगी। इस सेडान के इंटीरियर में 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और कई एयरबैग्स मिलने की उम्मीद है। मैकेनिकली इसमें वही 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG पावरट्रेन मिलते रहेंगे। इसके इस साल के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है।

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Skoda Slavia Facelift

स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन इसी साल अगस्त में आएगा। इसके एक्सटीरियर में कई बदलाव होंगे। इसमें आपको LED DRLs से जुड़ी स्लीकर LED हेडलाइट्स, नए डिजाइन वाला फ्रंट बम्पर, नए अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड लाइट बार के साथ अपडेटेड LED टेललाइट्स और इल्युमिनेटेड स्कोडा बैजिंग दी जाएगी। इंटीरियर में स्लाविया में बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीछे मसाज करने वाली सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग और दूसरे नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी यह 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में आएगी। वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन के साथ अब सिर्फ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स मिलेगा।

VW Virtus Facelift

फॉक्सवैगन भारत में वर्टस का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इसमें नई LED हेडलाइट्स, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो के साथ नए डिजाइन की ग्रिल, कनेक्टेड LED DRLs, नए अलॉय व्हील्स, नई LED टेललाइट्स और नए डिजाइन का रियर बंपर होगा। कार के अंदर, इस पॉपुलर सेडान में बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड एम्बिएंट लाइटिंग और कुछ और प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसके इंजन ऑप्शन वही होंगे जो अभी के अपडेटेड मॉडल में हैं।

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New Hyundai i20

हुंडई ने पहले ही 4th जेनरेशन i20 को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक यह भारत में भी लॉन्च हो जाएगी। नई हैचबैक का डिजाइन अब ज्यादा बोल्ड और क्रॉसओवर जैसा है। इसमें Y-शेप की कनेक्टेड LED DRLs, ड्यूल-पॉड हेडलैंप, मोटी बॉडी क्लैडिंग, 17-इंच के अलॉय व्हील और लाइट बार से जुड़ी खास C-शेप की LED टेललैंप्स दी गई हैं। इसके केबिन को भी पूरी तरह से नया लुक दिया गया है, जिसमें ड्यूल 10.25-इंच डिस्प्ले वाला डैशबोर्ड, सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसे हुंडई के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। उम्मीद है कि इस हैचबैक में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेंगे। भारत में इसका स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्शन भी लॉन्च किया जा सकता है।

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Maruti Suzuki Baleno Facelift

कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग कारों में से एक बलेनो को भी मिड-लाइफ अपडेट देने वाली है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी बलेनो में डिजिटल-फर्स्ट केबिन और बेहतर सेफ्टी पर फोकस करने वाली है। इसमें इंप्रूव्ड ग्रिल और अपडेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एक अपीलिंग फ्रंट फेसिया और नया लोअर बंपर देखने को मिल सकता है। साथ ही, इस हैचबैक में नए अलॉय वील्स और इंप्रूव्ड टेल लाइट्स भी ऑफर की जा सकती है।

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रिपोर्ट्स के अनुसार इस हैचबैक में कंपनी अब सिंगल-पैनल सनरूफ भी दे सकती है। इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा और एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट भी मिलेगा। इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स के साथ-साथ पावर्ड ड्राइवर सीट भी मिल सकती है। इसमें वही 1.2 लीटर ड्यूलजेट इंजन मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ मिलने की उम्मीद है। कंपनी नई बलेनो में स्विफ्ट में इस्तेमाल होने वाला 1.2 लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी दे सकती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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