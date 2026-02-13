कंपनी की किस्मत चमकाने आ रही ये नई eSUV, सिंगल चार्ज पर 425Km दौड़ेगी; 4.1 मीटर लंबी होगी

Feb 13, 2026 12:34 pm IST

स्कोडा ऑफिशियली अपनी इपिक (Epiq) इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर चुकी है। कंपनी ने म्यूनिख मोटर शो में इसका प्रोडक्शन वर्जन दिखाया था। इसे सबसे पहले मार्च 2024 में एक कॉन्सेप्ट से दिखाया गया था। बता दें कि कंपनी इसे मिड 2026 में लॉन्च करेगी। 4.1 मीटर लंबी स्कोडा इपिक 2026 में दुनियाभर में बिक्री के लिए आने पर ब्रांड की सबसे छोटी EV होगी। इसे 4.4 मीटर लंबी Elroq के नीचे रखा जाएगा। यह फॉक्सवैगन ग्रुप की दूसरी छोटी EVs की तरह MEB एंट्री आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। माना जा रहा है कि ये कंपनी के काफी अमह रोल प्ले करेगी।

इपिक का यह प्रोडक्शन के करीब वाला वर्जन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के ज्यादातर लुक को बनाए रखता है, जिसमें स्कोडा की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज दिखाई गई थी। हालांकि, कुछ डिटेल्स अब प्रोडक्शन स्पेक के ज्यादा करीब लगती हैं। स्कोडा का कहना है कि यह बहुत ज्यादा डेवलप किया गया दूसरा वर्जन शोरूम में ज्यादातर बिना किसी बदलाव के आएगा।

स्कोडा एपिक शोकार एक स्मार्ट, ऑल-इलेक्ट्रिक सिटी SUV क्रॉसओवर कंपनी के मॉडर्न सॉलिड डिजाइन फिलॉसफी को दिखाती है। सिर्फ 4.1 मीटर लंबा, इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह और 475 लीटर सामान रखने की जगह है, जो सिटी ड्राइव और वीकेंड गेटअवे के लिए एकदम परफेक्ट है। रिफाइंड कैशमेयर मैट पेंटवर्क, एक बोल्ड टेक-डेक फेस और T-शेप की LED लाइटिंग के साथ, एपिक मिनिमलिस्ट स्टाइल को डेली यूज होने वाले वर्सेटिलिटी के साथ मिलाता है। 425Km तक की रेंज और अपने ICE सिबलिंग के बराबर शुरुआती कीमत के साथ एपिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हाइक दे सकती है।

स्कोडा एपिक का इंटीरियर डेली यूज और स्मार्ट प्रैक्टिकैलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। स्कोडा के “मोबाइल फर्स्ट” अप्रोच को दिखाते हुए, इंटीरियर मिनिमलिस्ट लेकिन फंक्शनल है, जिसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, सिंपली क्लेवर कम्पार्टमेंट, साथ ही फिजिकल बटन और हैप्टिक स्क्रॉल व्हील दिए गए हैं। प्रैक्टिकैलिटी और डिजिटल इंटीग्रेशन का यह सोच-समझकर किया गया कॉम्बिनेशन यह पक्का करता है कि एपिक डेली के कामों और वीकेंड एडवेंचर में आसानी से फिट हो जाए।