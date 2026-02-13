कंपनी की किस्मत चमकाने आ रही ये नई eSUV, सिंगल चार्ज पर 425Km दौड़ेगी; 4.1 मीटर लंबी होगी
स्कोडा ऑफिशियली अपनी इपिक (Epiq) इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर चुकी है। कंपनी ने म्यूनिख मोटर शो में इसका प्रोडक्शन वर्जन दिखाया था। इसे सबसे पहले मार्च 2024 में एक कॉन्सेप्ट से दिखाया गया था। बता दें कि कंपनी इसे मिड 2026 में लॉन्च करेगी।
स्कोडा ऑफिशियली अपनी इपिक (Epiq) इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर चुकी है। कंपनी ने म्यूनिख मोटर शो में इसका प्रोडक्शन वर्जन दिखाया था। इसे सबसे पहले मार्च 2024 में एक कॉन्सेप्ट से दिखाया गया था। बता दें कि कंपनी इसे मिड 2026 में लॉन्च करेगी। 4.1 मीटर लंबी स्कोडा इपिक 2026 में दुनियाभर में बिक्री के लिए आने पर ब्रांड की सबसे छोटी EV होगी। इसे 4.4 मीटर लंबी Elroq के नीचे रखा जाएगा। यह फॉक्सवैगन ग्रुप की दूसरी छोटी EVs की तरह MEB एंट्री आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। माना जा रहा है कि ये कंपनी के काफी अमह रोल प्ले करेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Toyota Urban Cruiser EBELLA
₹ 20 - 25 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
इपिक का यह प्रोडक्शन के करीब वाला वर्जन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के ज्यादातर लुक को बनाए रखता है, जिसमें स्कोडा की मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लैंग्वेज दिखाई गई थी। हालांकि, कुछ डिटेल्स अब प्रोडक्शन स्पेक के ज्यादा करीब लगती हैं। स्कोडा का कहना है कि यह बहुत ज्यादा डेवलप किया गया दूसरा वर्जन शोरूम में ज्यादातर बिना किसी बदलाव के आएगा।
स्कोडा एपिक शोकार एक स्मार्ट, ऑल-इलेक्ट्रिक सिटी SUV क्रॉसओवर कंपनी के मॉडर्न सॉलिड डिजाइन फिलॉसफी को दिखाती है। सिर्फ 4.1 मीटर लंबा, इसमें 5 लोगों के बैठने की जगह और 475 लीटर सामान रखने की जगह है, जो सिटी ड्राइव और वीकेंड गेटअवे के लिए एकदम परफेक्ट है। रिफाइंड कैशमेयर मैट पेंटवर्क, एक बोल्ड टेक-डेक फेस और T-शेप की LED लाइटिंग के साथ, एपिक मिनिमलिस्ट स्टाइल को डेली यूज होने वाले वर्सेटिलिटी के साथ मिलाता है। 425Km तक की रेंज और अपने ICE सिबलिंग के बराबर शुरुआती कीमत के साथ एपिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हाइक दे सकती है।
स्कोडा एपिक का इंटीरियर डेली यूज और स्मार्ट प्रैक्टिकैलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। स्कोडा के “मोबाइल फर्स्ट” अप्रोच को दिखाते हुए, इंटीरियर मिनिमलिस्ट लेकिन फंक्शनल है, जिसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, सिंपली क्लेवर कम्पार्टमेंट, साथ ही फिजिकल बटन और हैप्टिक स्क्रॉल व्हील दिए गए हैं। प्रैक्टिकैलिटी और डिजिटल इंटीग्रेशन का यह सोच-समझकर किया गया कॉम्बिनेशन यह पक्का करता है कि एपिक डेली के कामों और वीकेंड एडवेंचर में आसानी से फिट हो जाए।
स्कोडा की जनवरी 2026 सेल्स
स्कोडा की मॉडल वाइज मंथली सेल्स की बात करें तो काइलक की जनवरी 2026 में 3,220 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 3,668 यूनिट बिकी थीं। स्लाविया की जनवरी 2026 में 1,946 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 711 यूनिट बिकी थीं। कुशाक की जनवरी 2026 में 434 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 958 यूनिट बिकी थीं। कोडियाक की जनवरी 2026 में 139 यूनिट बिकीं। जबकि दिसंबर 2025 में इसकी 230 यूनिट बिकी थीं। ऑक्टेविया की पिछले 2 महीने से 00 सेल रही। इस तरह कंपनी ने जनवरी 2026 में 5,739 यूनिट बेचीं। जबकि दिसंबर 2025 में 5,567 यूनिट बिकी थीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।