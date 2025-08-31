सितंबर 2025 में लॉन्च होंगी ये दमदार कारें, मारुति और विनफास्ट के मॉडल भी शामिल, सब एक से बढ़कर एक
सितंबर 2025 में कई नए कारें भारतीय बाजार में एंट्री करने जा रही हैं। इस महीने मारुति और विनफास्ट समेत कई बड़ी कंपनियां अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत का ऑटो सेक्टर सितंबर 2025 में एक्शन से भरपूर होने वाला है। इस महीने कई बड़ी कंपनियां अपनी नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें सबसे खास मारुति सुजुकी की नई SUV (Escudo) और वियतनाम की EV कंपनी VinFast की भारत में पहली एंट्री है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी कारें अगले महीने सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी।
|सितंबर 2025 में आने वाली कारें
|लॉन्चिंग
|संभावित कीमत
|मारुति सुजुकी एस्कुडो
|3 सितंबर 2025
|10 लाख
|सिट्रोएन बेसाल्ट X
|5 सितंबर 2025
|12.75 लाख
|विनफास्ट VF6
|6 सितंबर 2025
|20 लाख
|विनफास्ट VF7
|6 सितंबर 2025
|25 लाख
|थार फेसलिफ्ट (3-door)
|सितंबर 2025
|11.75 लाख
|वोल्वो EX30
|सितंबर 2025
|40 लाख
1. Maruti Suzuki Escudo
लॉन्च डेट: 3 सितंबर 2025
अनुमानित कीमत: 10 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)
मारुति अपनी नई SUV लेकर आ रही है, जिसे ब्रेजा (Brezza) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के बीच पोजिशन किया जाएगा। इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG तीनों विकल्प मिलने की उम्मीद है। किफायती दाम और दमदार फीचर्स के साथ यह हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) और टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है।
2. Citroen Basalt X
लॉन्च डेट: 5 सितंबर 2025
अनुमानित कीमत: 12.75 लाख से शुरू
सिट्रोएन (Citroen) अपनी नई बेसाल्ट X (Basalt X) को लॉन्च करेगी, जो इसकी कूपे-स्टाइल SUV Basalt का टॉप वैरिएंट होगा। इसमें ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और X बैजिंग देखने को मिलेगी। यह कार स्टाइल और फीचर्स के दम पर युवाओं को खूब भाएगी।
3. VinFast VF6
लॉन्च डेट: 6 सितंबर 2025
अनुमानित कीमत: 20 लाख से शुरू
वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट (VinFast) अब आधिकारिक तौर पर भारत में एंट्री कर रही है। इसकी पहली पेशकश VF6 इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसमें 59.6kWh बैटरी पैक मिलेगा, जो डुअल पावर ऑप्शन और शानदार ड्राइविंग रेंज के साथ आएगी।
4. VinFast VF7
लॉन्च डेट: 6 सितंबर 2025
अनुमानित कीमत: 25 लाख से शुरू
VF6 के साथ ही विनफास्ट (VinFast) अपनी बड़ी इलेक्ट्रिक SUV VF7 भी लॉन्च करेगी। इसमें 75.3kWh बैटरी पैक मिलेगा और यह सिंगल व डुअल मोटर (AWD) ऑप्शन में आएगी। यह सीधे टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV) और महिंद्रा XEV 9e (Mahindra XEV 9e) जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी।
5. Mahindra Thar Facelift (3-Door)
अनुमानित कीमत: 11.75 लाख से शुरू
महिंद्रा भी सितंबर में अपनी मशहूर ऑफ-रोडर थार (Thar) का नया फेसलिफ्ट (3-डोर) वर्जन उतार सकती है। इसमें डिजाइन में हल्के बदलाव और नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, हालांकि इंजन ऑप्शन पुराने जैसे ही रहेंगे।
6. Volvo EX30
अनुमानित कीमत: 40 लाख से शुरू
लक्जरी सेगमेंट में वोल्वो (Volvo) अपनी एंट्री-लेवल EV EX30 लॉन्च करेगी। इसमें 272PS की पावर जेनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगा। इसके साथ ही 69kWh का बैटरी पैक और लगभग 480 किमी. रेंज मिलेगी। यह उन खरीदारों के लिए परफेक्ट होगी जो प्रीमियम EV का अनुभव चाहते हैं।
सितंबर 2025 भारतीय कार मार्केट के लिए बेहद खास रहने वाला है, जहां मारुति एस्कुडो (Maruti Escudo) और थार फेसलिफ्ट (Mahindra Thar facelift) घरेलू ग्राहकों को लुभाएंगी, वहीं VinFast VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में नई क्रांति लाएंगी। इसके साथ सिट्रोएन (Citroen) और वोल्वो (Volvo) भी अपने नए मॉडल्स के जरिए बाजार में रोमांच बढ़ाने वाले हैं।
