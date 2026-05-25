दिवाली के आसपास लॉन्च हो सकती हैं दमदार SUV, एक लंबी कार का फेसलिफ्ट भी, लिस्ट में टाटा, महिंद्रा और JSW Motors

दिवाली के आसपास कार या एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक कार और एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें टाटा, महिंद्रा और JSW Motors के साथ जर्मन कार भी है।

इस साल फेस्टिव सीजन में नई कार या एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। अगर आप मौजूदा मॉडल्स में से किसी वीइकल को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में एक से बढ़ कर एक कार और एसयूवी की एंट्री हो सकती है। इनमें टाटा, महिंद्रा और JSW Motors के साथ जर्मन कार भी है। तो आइए जान लेते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

Volkswagen Virtus Facelift 2026 वर्टस फेसलिफ्ट को इस महीने की शुरुआत में हेवी कैमॉफ्लाज के साथ देखा गया था। 2022 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद यह इस सेडान का पहला बड़ा अपडेट होगा। 2026 फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट में बड़े डिजाइन अपडेट, लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक नया ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल होगा। स्पाई फोटोज में सेडान के नए वर्जन को नए डिजाइन वाले बंपर और नए अलॉय वील्स के साथ देखा गया था। केबिन हाल ही में लॉन्च हुई टाइगुन एसयूवी जैसा होगा, जिसमें 10.1 इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह अभी भी 1.0 और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही ऑफर करेगी। अपडेटेड वर्जन में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट की जगह एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा।

Tata Sierra EV टाटा मोटर्स सिएरा ईवी लॉन्च करने की तैयारी में है। यह हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, मारुति ईविटारा, एमजी ZS ईवी और अपकमिंग टोयोटा ईबेला को टक्कर देगी। टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि सिएरा ईवी रियर-वील ड्राइव और ऑल-वील ड्राइव दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा पंच ईवी की इंटीग्रेटेड ड्राइव यूनिट (आईडीयू) का इस्तेमाल सिएरा ईवी के लिए कर सकती है। इस सेटअप में एक इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर, कूलिंग कंपोनेंट्स और गियरबॉक्स शामिल होते हैं। यह टाटा हैरियर ईवी वाले पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसकी रेंज 500 किमी तक की हो सकती है। यह सितंबर से पहले मार्केट में एंट्री कर सकती है।

JSW Jetour T2 जेएसडब्ल्यू मोटर्स भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑटोमोटिव ब्रैंड के तौर पर अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला है और इसके लिए वह ग्लोबल जेटूर T2 पर बेस्ड प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करेगी। इसकी एंट्री दिवाली 2026 के आसपास हो सकती है। इस नई एसयूवी का इंडियन मार्केट में एक अलग नाम होगा। इस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी की मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ब्रैंड के अपकमिंग ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा। एसयूवी की लंबाई 4785 मिमी, चौड़ाई 2006 मिमी और ऊंचाई 1875 मिमी है, और इसका व्हीलबेस 2800 मिमी है। जेटूर T2 में 1.5L Turbo-Petrol i-DM Plug-in Hybrid इंजन लगा है, जिसमें 26.7 kWh की बैटरी और ड्यूल-मोटर AWD सेटअप है। 3-स्पीड डीएचटी से लैस यह इंजन 375 बीएचपी की कंबाइन्ड पावर और 610 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है। यह बैटरी पैक NEDC सर्टिफाइड 139 किमी की ऑल-इलेक्ट्रिक रेंज ऑफर करता है।