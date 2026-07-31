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अभी खर्च मत कर लेना मोटी रकम, अगस्त में इन कारों को खरीदने में सकती है काम; इसमें EV भी शामिल

By Narendra Jijhontiya
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कल से शुरू होने वाले नए महीने में कई कंपनियां अपनी नई कार लॉन्च करने वाली हैं। साथ ही, कई मॉडल भी अपडेट होंगे। इस लिस्ट में महिंद्रा, स्कोडा, एमजी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं।

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भारतीय ऑटो बाजार के अगस्त कई शानदार कारों के साथ आने वाला है। दरअसल, कल से शुरू होने वाले नए महीने में कई कंपनियां अपनी नई कार लॉन्च करने वाली हैं। साथ ही, कई मॉडल भी अपडेट होंगे। इस लिस्ट में महिंद्रा, स्कोडा, एमजी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। बता दें कि जून भी भारतीय बाजार के लिए बेहद शानदार गुजरा है। जून के 31 दिनों में मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, 9वीं जेनरेशन की टोयोटा हिलक्स, निसान टेक्टन और होंडा ZR-V जैसे मॉडल लॉन्च हुए।

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1. महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट
15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च
महिंद्रा इस स्वतंत्रता दिवस पर जिन कारों को लॉन्च कर सकती है, उनमें से एक स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट है। मैकेनिकल तौर पर यह मौजूदा मॉडल जैसी ही होगी, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में अब नए डु्अल-टोन एलॉय व्हील मिलेंगे। बाहरी हिस्से के उलट, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के इंटीरियर में ज्यादा अपडेट्स किए गए हैं। हाल ही में लीक हुई फोटोज में बदला हुआ सेंटर कंसोल दिख रहा है, जिसमें AC वेंट्स की जगह बदली गई है और ऊपर की तरफ नया टैबलेट-स्टाइल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाया गया है। इन स्पाई शॉट्स में एक नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिख रहा है। ये स्क्रीन थार रॉक्स में मिलने वाले 10.25-इंच यूनिट्स जैसी ही दिखती हैं।

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2. अपडेटेड महिंद्रा BE 6
15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च
एक और महिंद्रा मॉडल जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है, वो अपडेटेड BE 6 है। हालांकि, नवंबर 2024 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज EV अभी भी बाजार में नई है, लेकिन उम्मीद है कि महिंद्रा इसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ अपग्रेड करेगी, जैसा कि ब्रांड के अन्य मॉडल्स जैसे XEV 9e, XEV 9S और कंबशन-पावर्ड XUV 7XO में देखा गया है। इसके इंटीरियर में एक और बड़ा बदलाव उस खास 'हेलो डिजाइन' इफ़ेक्ट को हटाना है जो मौजूदा मॉडल में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को अलग करता था, जैसा कि इस स्पाई शॉट में दिखाया गया है। महिंद्रा अपडेटेड BE 6 के साथ नई ब्लैक-एंड-टैन कलर की अपहोल्स्ट्री भी पेश करने वाली है।

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3. महिंद्रा विजन S
15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च
महिंद्रा कुछ समय से विजन S प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रही है। इसके प्रोडक्शन-रेडी वर्जन को इस स्वतंत्रता दिवस पर सबके सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। ध्यान दें कि प्रोडक्शन-स्पेसिफिकेशन मॉडल को लॉन्च होने में अभी कुछ समय लगेगा, जिसके 2027 में होने की संभावना है। हालांकि, इस नई कॉम्पैक्ट SUV का असली नाम अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन इसे महिंद्रा की लाइन-अप में XUV 3XO से ऊपर रखा जाएगा। विजन S कॉन्सेप्ट Nu_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जिसका मतलब है कि यह पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ काम कर सकता है।

4. स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट
18 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च
स्कोडा स्लाविया को पहली बार फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। साढ़े चार साल बाद, चेक ब्रांड 18 अगस्त, 2026 को स्लाविया फेसलिफ्ट पेश करने जा रहा है। इस अपडेटेड मिडसाइज सेडान के बाहरी हिस्से में बदलावों में इंटीग्रेटेड LED एलिमेंट्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल और बदली हुई फ्रंट और रियर लाइट्स शामिल हैं। स्लाविया फेसलिफ्ट में थोड़े बदले हुए डिजाइन वाले बंपर, एलॉय व्हील्स के लिए नया डिजाइन और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने की उम्मीद है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में नई केबिन अपहोल्स्ट्री और शायद कुशाक फेसलिफ्ट की तरह पिछली सीटों के लिए मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। इस अपडेट के साथ बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल सकता है।

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5. नई MG EV, PHEV
अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद
इस अगस्त में JSW MG चीन में बिकने वाली वुलिंग एक्सियन SUV के ऑल-इलेक्ट्रिक और PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड) वर्जन पेश करने जा रही है। अपकमिंग JSW MG SUV ब्रांड के ADAPT (एडवांस्ड ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नई Eksion-बेस्ड इलेक्ट्रिक SUV का मुकाबला महिंद्रा XEV 9S जैसी गाड़ियों से होगा, जबकि प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी के डीजल-ऑटोमैटिक वैरिएंट को टक्कर देगा।

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6. वुलिंग एक्शियन EV
सिर्फ पेश किया जाएगा
वुलिंग एक्शियन EV (Wuling Eksion) जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल में 69kWh का बैटरी पैक और सामने लगा एक इलेक्ट्रिक मोटर होगा। ये 201hp की पावर और 310Nm का टॉर्क देगा। आने वाली EV की आधिकारिक तौर पर बताई गई रेंज लगभग 600km है। नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5kWh का LFP बैटरी पैक दिया गया है। मोटर 195hp तक की पावर और 230Nm का टॉर्क देती है, जबकि पेट्रोल इंजन 105hp की पावर और 130Nm का टॉर्क बनाता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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