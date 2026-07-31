अभी खर्च मत कर लेना मोटी रकम, अगस्त में इन कारों को खरीदने में सकती है काम; इसमें EV भी शामिल

कल से शुरू होने वाले नए महीने में कई कंपनियां अपनी नई कार लॉन्च करने वाली हैं। साथ ही, कई मॉडल भी अपडेट होंगे। इस लिस्ट में महिंद्रा, स्कोडा, एमजी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं।

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भारतीय ऑटो बाजार के अगस्त कई शानदार कारों के साथ आने वाला है। दरअसल, कल से शुरू होने वाले नए महीने में कई कंपनियां अपनी नई कार लॉन्च करने वाली हैं। साथ ही, कई मॉडल भी अपडेट होंगे। इस लिस्ट में महिंद्रा, स्कोडा, एमजी जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं। बता दें कि जून भी भारतीय बाजार के लिए बेहद शानदार गुजरा है। जून के 31 दिनों में मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, 9वीं जेनरेशन की टोयोटा हिलक्स, निसान टेक्टन और होंडा ZR-V जैसे मॉडल लॉन्च हुए।

1. महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट

15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च

महिंद्रा इस स्वतंत्रता दिवस पर जिन कारों को लॉन्च कर सकती है, उनमें से एक स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट है। मैकेनिकल तौर पर यह मौजूदा मॉडल जैसी ही होगी, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में अब नए डु्अल-टोन एलॉय व्हील मिलेंगे। बाहरी हिस्से के उलट, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के इंटीरियर में ज्यादा अपडेट्स किए गए हैं। हाल ही में लीक हुई फोटोज में बदला हुआ सेंटर कंसोल दिख रहा है, जिसमें AC वेंट्स की जगह बदली गई है और ऊपर की तरफ नया टैबलेट-स्टाइल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाया गया है। इन स्पाई शॉट्स में एक नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिख रहा है। ये स्क्रीन थार रॉक्स में मिलने वाले 10.25-इंच यूनिट्स जैसी ही दिखती हैं।

2. अपडेटेड महिंद्रा BE 6

15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च

एक और महिंद्रा मॉडल जिसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है, वो अपडेटेड BE 6 है। हालांकि, नवंबर 2024 में लॉन्च हुई यह मिड-साइज EV अभी भी बाजार में नई है, लेकिन उम्मीद है कि महिंद्रा इसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ अपग्रेड करेगी, जैसा कि ब्रांड के अन्य मॉडल्स जैसे XEV 9e, XEV 9S और कंबशन-पावर्ड XUV 7XO में देखा गया है। इसके इंटीरियर में एक और बड़ा बदलाव उस खास 'हेलो डिजाइन' इफ़ेक्ट को हटाना है जो मौजूदा मॉडल में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर को अलग करता था, जैसा कि इस स्पाई शॉट में दिखाया गया है। महिंद्रा अपडेटेड BE 6 के साथ नई ब्लैक-एंड-टैन कलर की अपहोल्स्ट्री भी पेश करने वाली है।

3. महिंद्रा विजन S

15 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च

महिंद्रा कुछ समय से विजन S प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रही है। इसके प्रोडक्शन-रेडी वर्जन को इस स्वतंत्रता दिवस पर सबके सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। ध्यान दें कि प्रोडक्शन-स्पेसिफिकेशन मॉडल को लॉन्च होने में अभी कुछ समय लगेगा, जिसके 2027 में होने की संभावना है। हालांकि, इस नई कॉम्पैक्ट SUV का असली नाम अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन इसे महिंद्रा की लाइन-अप में XUV 3XO से ऊपर रखा जाएगा। विजन S कॉन्सेप्ट Nu_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित था, जिसका मतलब है कि यह पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ काम कर सकता है।

4. स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

18 अगस्त, 2026 को होगी लॉन्च

स्कोडा स्लाविया को पहली बार फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। साढ़े चार साल बाद, चेक ब्रांड 18 अगस्त, 2026 को स्लाविया फेसलिफ्ट पेश करने जा रहा है। इस अपडेटेड मिडसाइज सेडान के बाहरी हिस्से में बदलावों में इंटीग्रेटेड LED एलिमेंट्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल और बदली हुई फ्रंट और रियर लाइट्स शामिल हैं। स्लाविया फेसलिफ्ट में थोड़े बदले हुए डिजाइन वाले बंपर, एलॉय व्हील्स के लिए नया डिजाइन और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने की उम्मीद है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में नई केबिन अपहोल्स्ट्री और शायद कुशाक फेसलिफ्ट की तरह पिछली सीटों के लिए मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। इस अपडेट के साथ बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल सकता है।

5. नई MG EV, PHEV

अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद

इस अगस्त में JSW MG चीन में बिकने वाली वुलिंग एक्सियन SUV के ऑल-इलेक्ट्रिक और PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड) वर्जन पेश करने जा रही है। अपकमिंग JSW MG SUV ब्रांड के ADAPT (एडवांस्ड ड्राइव आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नई Eksion-बेस्ड इलेक्ट्रिक SUV का मुकाबला महिंद्रा XEV 9S जैसी गाड़ियों से होगा, जबकि प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी के डीजल-ऑटोमैटिक वैरिएंट को टक्कर देगा।