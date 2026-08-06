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एथर के नया कानार्क स्कूटर 29 अगस्त को होगा लॉन्च, ये कंपनी का सबसे सस्ता मॉडल! 150Km मिलेगी रेंज

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने लॉन्च से पहले इसके नाम का सस्पेंस खत्म कर दिया है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम कोनार्क (Konarc) होगा। कोनार्क, एथर के बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे 26 लाख किलोमीटर से ज्यादा के फील्ड डेटा का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है।

Upcoming Ather scooter to be called Konarc
29 अगस्त को होगा लॉन्च एथर का नया स्कूटर
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बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी 29 अगस्त को अपना नया फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसे अपने 'एथर कम्युनिटी डे' पर लॉन्च करेगी। अब कंपनी ने लॉन्च से पहले इसके नाम का सस्पेंस खत्म कर दिया है। दरअसल, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम कोनार्क (Konarc) होगा। कोनार्क, एथर के बिल्कुल नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि इसे 26 लाख किलोमीटर से ज्यादा के फील्ड डेटा का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। इसे अलग-अलग साइज और इस्तेमाल के हिसाब से कई स्कूटर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

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इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी के CEO तरुण मेहता ने असेंबली लाइन पर स्कूटर की एक फोटो शेयर की थी। इससे पता चला कि इसका प्रोडक्शन वर्जन, 'कम्युनिटी डे 2025' में दिखाए गए EL01 कॉन्सेप्ट और पिछले साल एथर द्वारा फाइल किए गए डिजाइन पेटेंट से काफी मिलता-जुलता है। इसके हैंडलबार पर लगी हेडलाइट, फ्रंट एप्रन पर चौड़ी LED डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL), 14-इंच का फ्रंट व्हील, 12-इंच का रियर व्हील और मेटल बॉडी शामिल हैं। यह पहली बार है जब एथर ने अपने किसी स्कूटर में मेटल बॉडी पैनल का इस्तेमाल किया है।

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उम्मीद है कि कोनार्क की एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए के बीच होगी। इस कीमत के साथ यह रिज्टा की शुरुआती कीमत 1.21 लाख रुपए और 450 रेंज की शुरुआती कीमत 1.28 लाख रुपए से नीचे की कैटेगरी में आएगा। इससे यह सीधे तौर पर मेनस्ट्रीम कम्यूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आ जाएगा। जहां अभी TVS आईक्यूब और बजाज चेतक जैसे स्कूटरों का दबदबा है।

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इन फीचर्स की डिटेल भी आ चुकी सामने

>> टेस्टिंग के दौरान सामने आए फोटोज में देखा जा सकता है कि अपकमिंग एथर ई-स्कूटर का डिजाइन फैमिली-ऑरिएंटेड है, जो पहले EL01 कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाए गए डिजाइन से मेल खाता है। टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा यह स्कूटर पूरी तरह से ढका हुआ है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें जैसे कि हैंडलबार पर लगी हेडलाइट, सामने के हिस्से पर चौड़ी LED DRL, मजबूत फ्रंट प्रोफाइल और पारंपरिक फ्रंट फेंडर की झलक देखने को मिली।

>> इस स्कूटर में एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड भी है, जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें एक लंबी सिंगल-पीस सीट भी है, जिसे राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के आराम से बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका पिछला हिस्सा देखने में काफी सीधा-सादा लगता है, जिससे यह साफ पता चलता है कि इसे स्पोर्टी लुक देने के बजाय रोजमर्रा के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान दिया गया है।

>> एथर की मौजूदा लाइनअप में EL प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस नए स्कूटर को रिज्टा से नीचे रखा जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य आम लोगों का बाजार होगा। जहां 450 रेंज परफॉर्मेंस पर ध्यान देने वाले ग्राहकों के लिए है और रिज्टा फैमिली की जरूरतों को पूरा करता है। वहीं. इस नए स्कूटर से एथर के लिए एक ज्यादा अफॉर्डेबल कीमत वाला ऑप्शन उपलब्ध होने की उम्मीद है।

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अफॉर्डेबल मॉडल वाला EL प्लेटफॉर्म
EL प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मॉड्यूलर और अफॉर्डेबल हो, जिससे एथर एक ही आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोडक्ट बना सके। इससे अलग-अलग बैटरी साइज, फीचर्स और कीमतों वाले स्कूटरों की एक बड़ी रेंज उपलब्ध हो सकती है। अभी तक इसकी आधिकारिक डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन पहले मिली जानकारी के अनुसार अपकमिंग स्कूटर में 2 kWh से लेकर 5 kWh तक की बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं। जिनकी रेंज 100Km से 150Km तक हो सकती है। एथर लागत को कंट्रोल में रखने और साथ ही स्कूटर की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए LFP बैटरी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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