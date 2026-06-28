लॉन्च होने वाली हैं ये बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियां, बड़ी फैमिली वालों के लिए बेस्ट, लिस्ट में महिंद्रा भी

इंडियन मार्केट में कई बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों की एंट्री होने वाली है। इनमें एमजी 520 के साथ स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट और किआ कार्निवल हाइब्रिड भी शामिल है। इन अपकमिंग गाड़ियों में आपको एक से बढ़ कर एक फीचर मिलेंगे।

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बड़ी फैमिली वाले लोगों को 7 सीटर गाड़ियां काफी पसंद आ रही हैं। यही कारण है कि इनकी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। कंपनियां भी इस ट्रेंड के हिसाब से नई गाड़ियों को लॉन्च कर रही हैं। साल 2026 की पहली छमाही में Mahindra XUV 7XO, VinFast VF MPV 7, Nissan Gravite और नई Mercedes V-Class जैसी कई नई 7-सीटर गाड़ियों की मार्केट में एंट्री हुई है। अब साल के दूसरे हिस्से में भी कई बड़ी कंपनियां अपनी नई 7 सीटर्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग 7-सीटर गाड़ियों के बारे में।

MG 520 MG 520 कंपनी की नई थ्री-रो SUV होगी। इसकी 16 जुलाई को एंट्री होगी। यह एसयूवी Mahindra XUV 7XO को टक्कर देगी। MG 520 ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होगी, जिसे 5 और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में सेल किया जाता है। हालांकि, भारत में इसके केवल 7-सीटर वर्जन के आने की संभावना है। कंपनी इसे प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और पूरी तरह इलेक्ट्रिक (EV) दोनों पावरट्रेन में ऑफर कर सकती है। पहले प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल लॉन्च होगा। इसके कुछ महीनों बाद इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाजार में आएगा, जो Mahindra XEV 9S को चुनौती देगा।

Mahindra Scorpio N Facelift महिंद्रा भी अपनी पॉप्युलर Scorpio-N का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने वाला है। यह एसयूवी पहले की तरह 6 और 7-सीटर ऑप्शन्स में आएगी। फेसलिफ्ट मॉडल में नए फ्रंट और रियर बंपर, नए डिजाइन वाली हेडलाइट और टेललाइट, नई रेडिएटर ग्रिल और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। केबिन में भी बड़ा बदलाव होगा। इसमें नया डैशबोर्ड, हॉरिजॉन्टल AC वेंट्स, 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन और मैकेनिकल सेटअप में किसी बदलाव की संभावना नहीं है।

Kia Carnival Hybrid किआ कार्निवल भी इस साल भारत में नए हाइब्रिड वेरिएंट के साथ एंट्री कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग साल की तीसरी तिमाही के आखिर तक होने की उम्मीद है। कार्निवल हाइब्रिड में 1.6-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड होगा, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देगा। दक्षिण कोरिया में यह MPV 14.0 किमी प्रति लीटर तक के क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है।

Kia Sorento Hybrid किआ की सोरेन्टो भी भारत में लॉन्च होने वाली है। सोरेन्टो हाइब्रिड को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसके लिए भारत के हिसाब से ज्यादा किफायती हाइब्रिड पावरट्रेन तैयार कर रही है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल की जगह 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रहेगा। वहीं, ग्राहकों को फ्रंट व्हील ड्राइव (FWD) और ऑल व्हील ड्राइव (AWD) दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं।