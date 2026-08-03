लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार 7 सीटर SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी और महिंद्रा के साथ किआ भी
अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक 7 सीटर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में एक से बढ़कर एक धांसू 7 सीटर एसयूवी की एंट्री होने वाली है।
भारतीय ऑटो मार्केट में आने वाले समय में कई नई 7-सीटर कारों की एंट्री होने वाली है। बड़ी फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस और बेहतर प्रैक्टिकलिटी के चलते 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि कार कंपनियां इस सेगमेंट में नए मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। अगर आप भी आने वाले समय में एक नई 7-सीटर SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इन अपकमिंग मॉडल्स के लॉन्च होने का इंतजार जरूर करें। इन अपकमिंग गाड़ियों में मारुति और महिंद्रा की एसयूवी भी शामिल हैं।
Nissan Tekton-Based 7-Seater
निसान अपनी टेक्टॉन पर बेस्ड एक नई 7-सीटर एसयूवी लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इसका डिजाइन कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी पैट्रोल से इंस्पायर्ड हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-सीटर टेक्टॉन से कई फीचर्स लिए जा सकते हैं। इस एसयूवी में 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। खास बात यह है कि यह इंजन टेक्टॉन में नहीं दिया गया है। कीमत की बात करें, तो निसान की इस 7-सीटर एसयूवी की कीमत करीब 17 लाख रुपये से 28 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच हो सकती है।
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Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Kia Sorento
₹ 28 - 35 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
Nissan Tekton
₹ 10.49 - 18.59 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Volkswagen ID.7
₹ 70 लाख से शुरू
Kia Sorento
किआ सोरेन्टो भी भारत में आने वाली प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी में से एक है। किआ ने इसके लिए अनऑफिशियल प्री-बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देगी। सोरेन्टो एक बड़ी और प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी है। भारत आने वाले मॉडल में भी ग्लोबल-स्पेक सोरेन्टो के कई फीचर्स और डिजाइन एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अनऑफिशियल बुकिंग शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग आने वाले कुछ महीनों में हो सकती है। इसकी कीमत 45 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच रहने की उम्मीद है।
Maruti Electric 7-Seater
मारुति सुजुकी भी अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी पर तेजी से काम कर रही है। इसे फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है और इसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह मारुति की मौजूदा eVitara से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में eVitara के कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। बैटरी पैक भी eVitara वाला ही हो सकता है। हालांकि, 7-सीटर बॉडी और ज्यादा वजन को देखते हुए मारुति छोटी 49kWh बैटरी को हटाकर बड़ा या नया बैटरी पैक दे सकती है। इसके अलावा एसयूवी में AWD यानी ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलने की संभावना है। YMC की टेस्टिंग लगातार जारी है और इसे फेस्टिव सीजन तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 22 लाख रुपये से 32 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच हो सकती है।
Mahindra Scorpio N Facelift
महिंद्रा स्कॉर्पियो N को भी जल्द बड़ा अपडेट मिलने वाला है। इसका फेसलिफ्ट इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। नए मॉडल में डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में बड़ा इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा समेत कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, इंजन और गियरबॉक्स में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन ही ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल स्कॉर्पियो N की कीमत 16.34 लाख रुपये से 30.72 लाख रुपये (ऑन-रोड, मुंबई) के बीच है। फेसलिफ्ट के साथ कीमत में करीब 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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