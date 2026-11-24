अगर आप नई 7-सीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7-सीटर एसयूवी आने वाली हैं। इनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन वाली 7-सीटर एसयूवी भी शामिल हैं।

आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक 7-सीटर एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में टाटा और महिंद्रा की नई 7-सीटर एसयूवी आने वाली हैं। इनमें पेट्रोल और डीजल के साथ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावरट्रेन वाली 7-सीटर एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में जानते हैं।

1. Tata Safari EV टाटा मोटर्स अपनी अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर सफारी ईवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे पहले 2026 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी एंट्री 2027 में होने की उम्मीद है। इस एसयूवी को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी। एसयूवी में आपको क्लोज्ड ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और अपडेटेड LED टेललाइट्स देखने को मिल सकती हैं। केबिन में सीएरा ईवी की तरह ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। साथ ही RWD और AWD ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

2. Mahindra BE 07 महिंद्रा की BE 07 को पहले 5-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी माना जा रहा था, लेकिन लेटेस्ट टेस्टिंग फोटोज से इसके 3-रो और 7-सीटर एसयूवी होने के हिंट मिले हैं। इसका प्रोडक्शन मॉडल कॉन्सेप्ट के काफी करीब रह सकता है। फीचर्स की बात करें तो, इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, बड़ी ग्लास रूफ, फ्रेमलेस डोर और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी इसे 59kWh, 70kWh और 79kWh बैटरी पैक के ऑप्शन के साथ ला सकती है।

3. Tata Avinya टाटा मोटर्स अगले साल अविन्या ब्रैंड के तहत अपनी प्रीमियम एसयूवी ला सकती है। इसे कंपनी एक नए डीलरशिप नेटवर्क के जरिए सेल करेगी। यह एसयूवी उस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे चेरी और JLR ने फ्रीलैंडर के लिए डिवेलप किया है। अविन्या को 5, 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में लाया जा सकता है। प्रीमियम सेगमेंट में आने के कारण इसमें कई एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसकी लॉन्चिंग 2027 की पहली छमाही में हो सकती है।

4. Mahindra XUV 7XO Hybrid महिंद्रा अपनी फेमस XUV 7XO का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी तैयार कर रही है। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दिया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम की मदद से एसयूवी की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होने की उम्मीद है। इस मॉडल को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल XUV 7XO में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।

5. Mahindra Scorpio-N Facelift महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो-N का फेसलिफ्ट भी तैयार कर रही है। इसमें कंपनी के लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक से इंस्पायर्ड फ्रंट डिजाइन देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स, नया बंपर और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा एसयूवी में DaVinci सस्पेंशन, अपडेटेड टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और नए अलॉय व्हील्स दिए जाने की उम्मीद है। इंजन में बदलाव की संभावना कम है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकते हैं।