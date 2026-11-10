टॉप 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड SUV, लिस्ट में नई फॉर्च्यूनर के साथ सफारी EV भी
कार कंपनियां 7-सीटर सेगमेंट में नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी कर रही हैं। इन अपकमिंग एसयूवी में टाटा, रेनो, टोयोटा के साथ हुंडई की एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में।
भारत में 7-सीटर एसयूवी की मांग को देखते हुए कार कंपनियां अब इस सेगमेंट में नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही हैं। टाटा मोटर्स और रेनो की बड़ी एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। वहीं, हुंडई के भी दो हाइब्रिड प्रोजेक्ट चर्चा में हैं। इसके अलावा टोयोटा जेनरेशन फॉर्च्यूनर और तीन-रो वाली Hyryder को लाने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं इन टॉप 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
1. टाटा सफारी ईवी
टाटा सफारी ईवी को भारतीय सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी के acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो सकती है। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा रियर-व्हील ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप भी दिया जा सकता है। डिजाइन की बात करें, तो सफारी ईवी में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और अलग डिजाइन के अलॉय व्हील मिल सकते हैं। फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी शामिल होने की उम्मीद है।
2. नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर
टोयोटा की नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर को हाल ही में थाईलैंड में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू अगले महीने होने वाला है। भारत में इसे अगले साल लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन कंटिन्यू रह सकता है। इसके साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है, जो पहले से Fortuner Neo Drive में उपलब्ध है। टोयोटा ने जून 2025 में भारत में इस टेक्नोलॉजी को पेश किया था। यह सिस्टम बेहतर एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी रिकवरी और ऑटोमैटिक इंजन स्टार्ट-स्टॉप फंक्शन में मदद करता है। नई एसयूवी में स्प्लिट LED हेडलाइट्स, अपडेटेड बॉडी डिजाइन और बिल्कुल नया केबिन मिलने की उम्मीद है।
3. रेनो की नई 7-सीटर SUV
रेनो एक नई बड़ी एसयूवी तैयार कर रही है। इसके टेस्ट मॉडल को कई बार कैमरे में कैद किया गया है। लंबी रूफलाइन और पीछे की तरफ बढ़ा हुआ ओवरहैंग बताता है कि इसमें तीन रो और सात लोगों के बैठने की जगह मिल सकती है। इसका एक्सटीरियर इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली रेनो बोरियल से इंस्पायर्ड हो सकता है। वहीं, केबिन में दो डिजिटल डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन्स में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.8-लीटर E-Tech फुल-हाइब्रिड सिस्टम शामिल हो सकते हैं। इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है।
4. टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर 7 सीटर
टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के 7-सीटर वर्जन की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कुछ समय पहले लद्दाख में एक कैमोफ्लाज्ड टेस्ट एसयूवी को देखा गया था, जिसकी रूफलाइन और रियर मौजूदा हायराइडर से ज्यादा लंबा नजर आ रहा था। हालांकि, इस टेस्ट मॉडल की पहचान को लेकर अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मारुति विक्टोरिस पर बेस्ड टोयोटा मॉडल भी हो सकता है। अगर 7-सीटर हायराइडर प्रोडक्शन में आती है, तो इसमें मौजूदा 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और e-CVT गियरबॉक्स दिया जा सकता है।
5. हुंडई Ni1i हाइब्रिड एसयूवी
हुंडई की एक नई थ्री-रो वाली हाइब्रिड एसयूवी भी चर्चा में है, जिसका इंटरनल कोडनेम Ni1i बताया जा रहा है। यह मॉडल अल्काजार से ऊपर वाले सेगमेंट में लाया जा सकता है। इसका मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO जैसी एसयूवी से होगा। इसमें पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर पर बेस्ड फुल-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। नई एसयूवी का केबिन अल्काजार से ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसमें 6 या 7 सीट का ऑप्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स भी मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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