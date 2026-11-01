नवंबर और दिसंबर में आने वाली हैं इन कंपनियों की ये 7 धांसू कारें, लिस्ट में JSW के साथ टोयोटा का भी नाम

कार लवर्स के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। इन दो महीनों में भारत में कई नई कारों की एंट्री हो सकती है। इनमें लग्जरी कारों के साथ शानदार इलेक्ट्रिक कारें और फेसलिफ्ट भी शामिल हैं।

साल 2026 का लास्ट इंडियन कार मार्केट के लिए काफी खास रहा है। इस साल भारत में कई न्यू रेनो डस्टर, हुंडई बेयॉन और निसान टेक्टॉन के साथ नई कारों की एंट्री हुई है। वहीं, नई ऑडी Q3, न्यू मर्सिडीज-बेंज S-क्लास और वॉल्वो EX90 जैसी लग्जरी कारें भी इस साल लॉन्च हुई हैं। अब साल के इन आखिरी दो महीने में भी कई बड़ी लॉन्चिंग होने वाली हैं। नवंबर और दिसंबर 2026 में मर्सिडीज, टोयोटा, हुंडई, फॉक्सवैगन और JSW के साथ कई और कंपनियों की 7 नई कारें आने वाली हैं। इनमें कुछ की लॉन्च डेट कन्फर्म है और कुछ की डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। तो आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

1. मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक मर्सिडीज-बेंज 4 नवंबर को भारत में अपनी नई GLC इलेक्ट्रिक लॉन्च करेगी। यह कंपनी की पुरानी EQC इलेक्ट्रिक एसयूवी की जगह लेगी। इसे भारत में असेंबल किया जाएगा। कंपनी इसका टॉप 400 4MATIC वेरिएंट ऑफर करेगी। इसमें 355hp की पावर और 800Nm का टॉर्क मिलेगा। यह एसयूवी 4.3 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें 94kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जिसकी WLTP रेंज 673 किलोमीटर है।

2. डेंजा Z9 GT BYD के लग्जरी ब्रैंड डेंजा की Z9 GT भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगी। यह एक बड़ी शूटिंग ब्रेक कार है, जिसे प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में ऑफर किया जाएगा। इसके प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में 764hp की पावर और 1,075Nm का टॉर्क मिलेगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वर्जन में 1,140hp की पावर और 1,210Nm का टॉर्क होगा। कंपनी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वर्जन 2.7 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकता है।

3. डेंजा D9 डेंजा D9 एक लग्जरी एमपीवी होगी, जिसका मुकाबला टोयोटा वेलफायर और MG M9 जैसी कारों से होगा। इसे भी 13 नवंबर को Z9 GT के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह प्लग-इन हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक वर्जन में उपलब्ध है। इसके हाइब्रिड वर्जन की इलेक्ट्रिक रेंज करीब 210 किलोमीटर और टोटल रेंज करीब 950 किलोमीटर है। वहीं, इलेक्ट्रिक मॉडल एक बार चार्ज करने पर 520 किलोमीटर तक चल सकता है। ये सभी आंकड़े WLTP साइकिल पर बेस्ड हैं।

4. नई टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का अपडेटेड मॉडल 26 नवंबर को लॉन्च होगा। इस बार कार में सिर्फ डिजाइन और फीचर्स से जुड़े बदलाव नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नया फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड पावरट्रेन भी मिल सकता है। इसके साथ यह भारत की पहली फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड कार भी बन सकती है।

5. JSW Combat JSW मोटर्स दिसंबर में अपनी पहली SUV- Combat लॉन्च कर सकती है। यह 5-सीटर D-सेगमेंट एसयूवी होगी, जिसमें प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। इसे चीन की चेरी कंपनी के जेटूर ब्रैंड के एक पुराने मॉडल पर बेस्ड होगी। कार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में असेंबल किया जाएगा।

6. हुंडई Ioniq P हुंडई दिसंबर में भारत के लिए खास तौर पर तैयार की गई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी - Ioniq P ला सकती है। इसे पहले HE1i कोडनेम से जाना जाता था। इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी और किआ सिरोस ईवी जैसी कारों से होगा। इसमें LFP बैटरी मिलने की उम्मीद है, जिसे चीन की कंपनी Svolt से लिया जा सकता है।