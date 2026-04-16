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तहलका मचाने आ रहीं महिंद्रा और MG की ये 4x4 SUV, लिस्ट में टाटा का AWD मॉडल भी

Apr 16, 2026 08:05 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में आने वाले दिनों में कुछ बेहतरीन SUV की एंट्री होने वाली हैं, जो 4x4/AWD ऑप्शन ऑफर करेंगी। इनमें महिंद्रा और टाटा के साथ एमजी की एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग 4x4 और AWD एसयूवी के बारे में।

तहलका मचाने आ रहीं महिंद्रा और MG की ये 4x4 SUV, लिस्ट में टाटा का AWD मॉडल भी

नई एसयूवी लेने की सोच रहे हैं और आपका मन 4x4 या ऑल वील ड्राइव (AWD) पर आ रहा है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारत में आने वाले दिनों में कुछ बेहतरीन SUV की एंट्री होने वाली हैं, जो 4x4/AWD ऑप्शन ऑफर करेंगी। इनमें महिंद्रा और टाटा के साथ एमजी की एसयूवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन अपकमिंग 4x4 और AWD एसयूवी के बारे में।

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Mahindra Thar Facelift 4x4

महिंद्रा अपनी पॉप्युलर 3-डोर थार का फेसलिफ्ट लाने वाली है। इसमें आपको बड़े डिजाइन अपडेट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका फ्रंट ग्रिल थार रॉक्स जैसा होगा। साथ ही इसमें कंपनी थार रॉक्स जैसे अलॉय वील्स भी देने वाली है। 4X4 सिस्टम और इंजन की बात करें तो, ये मौजूदा मॉडल जैसे ही रहेंगे। इनमें 2.2 लीटर डीजल (132 बीएचपी) और 2.0 लीटर पेट्रोल (152 बीएचपी) इंजन शामिल होंगे। थार थ्री-डोर फेसलिफ्ट के 4X4 वर्जन की कीमत 15 लाख से 18 लाख रुपये के बीच होगी।

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Mahindra Scorpio-N Facelift 4X4

इस साल अगस्त में महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट को लॉन्च करेगी। इस एसयूवी में अपडेटेड एक्सटीरियर डिजाइन और कई नए प्रीमियम फीचर्स होंगे। मौजूदा मॉडल की तरह, इसमें भी वही 4XPLOR 4X4 सिस्टम मिलेगा। इसमें लो-रेंज गियरबॉक्स के साथ शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई 4WD, स्नो, सैंड, मड, नॉर्मल के साथ 4XPLOR टेरेन मोड्स और लो-रेंज ट्रांसफर केस शामिल हैं। इसकी कीमत 13.80 लाख रुपये से 24.80 लाख रुपये के बीच हो सकती है। 4X4 के साथ 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जो 172 बीएचपी और 400 एनएम तक का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें आपको लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल 10.25-इंच स्क्रीन भी देखने को मिलेगा।

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MG Majestor 4x4

इस महीने के आखिर में एमजी इंडिया मैजेस्टर को लॉन्च करने जा रही है। 45 लाख से 50 लाख रुपये की कीमत वाली लैडर-फ्रेम मैजेस्टर में एक डेडिकेटेड 4X4 सिस्टम दिया जाएगा। इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक (आगे, पीछे और बीच में), 10 टेरेन मोड और क्रॉल कंट्रोल (एम-क्रॉल) शामिल होंगे। इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन होगा जो 215 बीएचपी पावर और 478 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको 810 मिमी की वाटर-वेडिंग कैपेसिटी भी मिलेगी।

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Tata Sierra.ev AWD

टाटा मोटर्स अगले महीने सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने वाला है। Sierra.ev की कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपये के बीच होगी। इसमें ड्यूल-मोटर AWD सेटअप दिया जाएगा। इसमें 65 से 75 kWh की बैटरी कैपेसिटी होगी, जो 450 से 500+ किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी। साथ ही इसमें आपको ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड, कंफर्टेबल सीट्स, ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी देखने को मिलेगी।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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