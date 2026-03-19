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नया नियम! टोल न चुकाने पर लगेगा दोगुना जुर्माना, सीधे व्हाट्सअप पर आएगा चालान, 15 दिन में बाद सेवाएं भी बंद

Mar 19, 2026 12:18 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर कोई वाहन चालक टोल टैक्स नहीं देता है, तो उसे अब टोल की रकम का दोगुना जुर्माना भरना होगा। यह कदम टोल चोरी को रोकने और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नया नियम! टोल न चुकाने पर लगेगा दोगुना जुर्माना, सीधे व्हाट्सअप पर आएगा चालान, 15 दिन में बाद सेवाएं भी बंद

अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं और कभी-कभी टोल देना भूल जाते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके तहत बिना टोल चुकाए निकलना अब काफी महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक टोल टैक्स नहीं देता है, तो उसे अब टोल की रकम का दोगुना जुर्माना भरना होगा, यानी अगर आपका टोल ₹100 था, तो अब आपको ₹200 तक का भुगतान करना पड़ सकता है। यह कदम टोल चोरी को रोकने और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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सबसे खास बात यह है कि अब सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सीधे आपके मोबाइल पर नोटिस भेजेगी। ये ई-नोटिस SMS, ईमेल और WhatsApp जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए भेजे जाएंगे, यानी अब आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपको जानकारी नहीं मिली।

15 दिनों के अंदर जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति नोटिस मिलने के बाद भी 15 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके लिए परेशानी और बढ़ सकती है। सरकार ऐसे मामलों में VAHAN portal की सेवाएं बंद कर सकती है। इसका मतलब है कि आप अपने वाहन से जुड़े जरूरी काम जैसे RC अपडेट, ट्रांसफर या अन्य ऑनलाइन सुविधाएं नहीं कर पाएंगे।

मकसद टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत बनाना

इन नियमों का मकसद टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत बनाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। खासकर FASTag सिस्टम लागू होने के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर टोल से बचने की कोशिश करते हैं, जिसे अब रोकने की तैयारी की गई है।

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कुल मिलाकर अब हाईवे पर यात्रा करते समय टोल भुगतान में लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। बेहतर यही है कि आप समय पर टोल चुकाएं, ताकि अनावश्यक जुर्माने और परेशानी से बच सकें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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