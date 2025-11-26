ऊनो मिंडा ने लॉन्च किया पोर्टेबल वॉल चार्जर, रियल टाइम चार्जिंग अपडेट मिलेगी; कई खूबियों से किया लैस

संक्षेप: भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल से बढ़ रहा है। ऐसे में भरोसेमंद और यूजर-फ्रेंडली होम चार्जिंग सॉल्यूशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन बदलती जरूरतों को देखते हुए ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट इंडस्ट्री की कंपनी ऊनो मिंडा ने अपने पोर्टेबल कार EV वॉल चार्जर को लॉन्च किया है।

Wed, 26 Nov 2025 05:27 PM

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल से बढ़ रहा है। ऐसे में भरोसेमंद और यूजर-फ्रेंडली होम चार्जिंग सॉल्यूशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन बदलती जरूरतों को देखते हुए ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट इंडस्ट्री की कंपनी ऊनो मिंडा ने अपने पोर्टेबल कार EV वॉल चार्जर को लॉन्च किया है। यह एक कॉम्पैक्ट, ट्रैवल-फ्रेंडली और भरोसेमंद सॉल्यूशन है, जिसे घर पर या चलते-फिरते EV चार्जिंग को सुरक्षित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

नया चार्जर 3.3kW फास्ट-चार्जिंग आउटपुट देता है, जो EV यूजर्स के लिए तेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस पक्का करता है। इसका IP65-रेटेड वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ डिजाइन बारिश, धूल और गर्मी जैसे खराब मौसम में भी बिना रुके काम करने की गारंटी देता है। सभी टाइप 2 कनेक्टर EV के साथ यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी देने वाले इस डिवाइस में एक स्मार्ट LED डिस्प्ले भी है जो रियल-टाइम चार्जिंग अपडेट और एरर अलर्ट देता है। कंपनी ने इसकी कीमत 50,000 रुपए तय की है।

ये कॉम्पैक्ट और हल्का है। साथ ही, यह चार्जर एक टिकाऊ कैरी केस के साथ आता है, जो इसे डेली का चार्जिंग, रोड ट्रिप और इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सही बनाता है। सेफ्टी बढ़ाने के लिए इसमें ओवरवोल्टेज, ओवरकरंट और शॉर्ट-सर्किट के खतरों से बचाने के लिए कई प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को पूरी तरह सेफ्टी मिलती है। ऊनो मिंडा कार EV वॉल चार्जर अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऊनोमिंडाकार्ट जैसे बड़े ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं।