ऊनो मिंडा के 2-वे और 3-वे डैश कैम लॉन्च, नॉनस्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे; ग्रेविटी सेंसर जरूर फुटेज सेफ रखेगा
संक्षेप: कारों के अंदर लगने वाला डैशकैम आपके सफर को सेफ बनाने का काम करता है। एक्सीडेंट के वक्त ये पुख्ता सबूत का काम भी करता है। ग्लोबल डैश कैम मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी डिमांड मल्टी-एंगल रिकॉर्डिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी और एडवांस्ड सेंसर जैसे फीचर्स से बढ़ रही है।
कारों के अंदर लगने वाला डैशकैम आपके सफर को सेफ बनाने का काम करता है। एक्सीडेंट के वक्त ये पुख्ता सबूत का काम भी करता है। ग्लोबल डैश कैम मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी डिमांड मल्टी-एंगल रिकॉर्डिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी और एडवांस्ड सेंसर जैसे फीचर्स से बढ़ रही है। इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को प्रोप्राइटरी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन देने वाली लीडिंग टियर-1 सप्लायर ऊनो मिंडा (Uno Minda) ने इंडियन आफ्टरमार्केट में अपने नेक्स्ट-जनरेशन 2-वे और 3-वे कार डैश कैम DVR को लॉन्च किए हैं।
ये दोनों मॉडल स्लीक डिजाइन और हाई ड्यूरेबिलिटी के साथ बनाए गए हैं, जो उन्हें भारतीय ड्राइविंग स्थितियों के लिए आदर्श बनाती हैं। वाई-फाई ऐप कंट्रोल, रियल-टाइम वीडियो एक्सेस और बेहतर रिकॉर्डिंग क्वालिटी जैसी एडवांस्ड सुविधाओं के साथ, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि ड्राइवरों को हमेशा भरोसेमंद सबूत और बेहतर सुरक्षा कवरेज मिले। 3-वे डैश कैम DVR और डुअल चैनल डैश कैम DVR भारत भर में प्रमुख ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होंगे। 2-वे कैमरा की 12,999 रुपए और 3-वे कैमरा की कीमत है। इन पर 1 साल की वारंटी भी मिलेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.81 - 2.16 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
Honda SP 125
₹ 85,564 - 94,069
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.6 - 2.02 लाख
लॉन्च के मौके पर ऊनो मिंडा लिमिटेड (आफ्टरमार्केट) के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन (एक्सेसरीज) के हेड, मिस्टर कर्ण मार्कान ने कहा, “ऊनो मिंडा में हमारा मिशन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को आम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। इससे ड्राइविंग सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा मजेदार बन सके। ये एडवांस्ड DVRs 4K अल्ट्रा HD रिजॉल्यूशन तक मल्टी-चैनल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन पर वायरलेस तरीके से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक स्मार्ट और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं।"
ऊनो मिंडा 2-वे डैश कैम DVR के फीचर्स
इसमें डुअल चैनल रिकॉर्डिंग मिलती है, जो पूरी यात्रा कवरेज के लिए 4K अल्ट्रा HD फ्रंट + 1K रियर रिकॉर्डिंग करता है। इसमें 160 डिग्री वाइड-एंगल लेंस दिया है, जो सड़क का ज्यादा बड़ा व्यू कैप्चर करता है। इसमें 3.39-इंच LCD डिस्प्ले दिया है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है। वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की मदद से वीडियो सीधे मोबाइल पर देख सकते हैं, या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी सेंसर मिलता है, जो टक्कर के दौरान जरूरी फुटेज को सुरक्षित रखता है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग भी दी है। ये 256GB तक microSD स्टोरेज को सपोर्ट करता है।
ऊनो मिंडा 3-वे डैश कैम DVR के फीचर्स
इसमें ट्रिपल चैनल रिकॉर्डिंग मिलती है, जो 4K/2K अल्ट्रा HD फ्रंट + 1K इन-केबिन + 1K रियर की पूरी कवरेज करता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू से ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए 120 से 140 डिग्री रेंज मिलती है। इसमें कॉम्पैक्ट 3.39-इंच LCD डिस्प्ले दिया है। वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की मदद से रिकॉर्डिंग तुरंत देख सकते हैं, या शेयर कर कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी सेंसर दिया है, जो अचानक झटके लगने पर जरूरी फुटेज को ऑटोमैटिकली लॉक कर देता है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग मिलती है। इसमें 256GB तक microSD से स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।