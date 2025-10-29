Hindustan Hindi News
ऊनो मिंडा के 2-वे और 3-वे डैश कैम लॉन्च, नॉनस्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे; ग्रेविटी सेंसर जरूर फुटेज सेफ रखेगा

संक्षेप: कारों के अंदर लगने वाला डैशकैम आपके सफर को सेफ बनाने का काम करता है। एक्सीडेंट के वक्त ये पुख्ता सबूत का काम भी करता है। ग्लोबल डैश कैम मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी डिमांड मल्टी-एंगल रिकॉर्डिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी और एडवांस्ड सेंसर जैसे फीचर्स से बढ़ रही है।

Wed, 29 Oct 2025 02:10 PM
कारों के अंदर लगने वाला डैशकैम आपके सफर को सेफ बनाने का काम करता है। एक्सीडेंट के वक्त ये पुख्ता सबूत का काम भी करता है। ग्लोबल डैश कैम मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी डिमांड मल्टी-एंगल रिकॉर्डिंग, वाईफाई कनेक्टिविटी और एडवांस्ड सेंसर जैसे फीचर्स से बढ़ रही है। इसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को प्रोप्राइटरी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन देने वाली लीडिंग टियर-1 सप्लायर ऊनो मिंडा (Uno Minda) ने इंडियन आफ्टरमार्केट में अपने नेक्स्ट-जनरेशन 2-वे और 3-वे कार डैश कैम DVR को लॉन्च किए हैं।

लॉन्च के मौके पर ऊनो मिंडा लिमिटेड (आफ्टरमार्केट) के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन (एक्सेसरीज) के हेड, मिस्टर कर्ण मार्कान ने कहा, “ऊनो मिंडा में हमारा मिशन एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को आम कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है। इससे ड्राइविंग सुरक्षित, ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा मजेदार बन सके। ये एडवांस्ड DVRs 4K अल्ट्रा HD रिजॉल्यूशन तक मल्टी-चैनल रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन पर वायरलेस तरीके से रिकॉर्ड किए गए वीडियो देखने और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स देने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो एक स्मार्ट और सुरक्षित ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं।"

ये भी पढ़ें:आ गई मारुति सुजुकी की विक्टोरिस CBG, पेट्रोल और CNG के बिना दौड़ेगी

ऊनो मिंडा 2-वे डैश कैम DVR के फीचर्स
इसमें डुअल चैनल रिकॉर्डिंग मिलती है, जो पूरी यात्रा कवरेज के लिए 4K अल्ट्रा HD फ्रंट + 1K रियर रिकॉर्डिंग करता है। इसमें 160 डिग्री वाइड-एंगल लेंस दिया है, जो सड़क का ज्यादा बड़ा व्यू कैप्चर करता है। इसमें 3.39-इंच LCD डिस्प्ले दिया है, जो कॉम्पैक्ट डिजाइन और आसान इंस्टॉलेशन के साथ आता है। वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की मदद से वीडियो सीधे मोबाइल पर देख सकते हैं, या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी सेंसर मिलता है, जो टक्कर के दौरान जरूरी फुटेज को सुरक्षित रखता है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग भी दी है। ये 256GB तक microSD स्टोरेज को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:भारत में नॉर्टन मोटरसाइकिल के 4 मॉडल आएंगे, अप्रैल 2026 में होंगे लॉन्च

ऊनो मिंडा 3-वे डैश कैम DVR के फीचर्स
इसमें ट्रिपल चैनल रिकॉर्डिंग मिलती है, जो 4K/2K अल्ट्रा HD फ्रंट + 1K इन-केबिन + 1K रियर की पूरी कवरेज करता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू से ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए 120 से 140 डिग्री रेंज मिलती है। इसमें कॉम्पैक्ट 3.39-इंच LCD डिस्प्ले दिया है। वाई-फाई और ऐप कंट्रोल की मदद से रिकॉर्डिंग तुरंत देख सकते हैं, या शेयर कर कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी सेंसर दिया है, जो अचानक झटके लगने पर जरूरी फुटेज को ऑटोमैटिकली लॉक कर देता है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग मिलती है। इसमें 256GB तक microSD से स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
