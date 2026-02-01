सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक कारें, बजट में EV सेक्टर के लिए हुईं ये बड़ी घोषणाएं; यहां देखें पूरी डिटेल

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Union Budget 2026: Will EV Cars Become Cheaper or Face Price Hikes? Check details
संक्षेप:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2026 (Union Budget 2026) में EV सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, इसका असर तुरंत कीमतों पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर साफ दिखागी देने लगेगा।

Feb 01, 2026 06:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
0

केंद्रीय बजट 2026 को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदारों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या अब EV कारें सस्ती होंगी या महंगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2026 (Union Budget 2026) में EV सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, इसका असर तुरंत कीमतों पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर साफ दिखागी देने लगेगा।

बजट 2026-27: जस की तस EV की कीमतें

1 फरवरी 2026 को बजट के बाद EV कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने न तो GST कम किया और न ही कोई सीधी सब्सिडी दी है। उदाहरण के तौर पर टाटा नेक्सन EV (Tata Nexon EV) की कीमत अब भी लगभग 14.50 लाख से 18.50 लाख के बीच बनी हुई है।

EV बनाने में इस्तेमाल होने वाले बैटरी के कच्चे माल पर 5% से 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी लागू है। इसी वजह से कंपनियां अपनी लागत घटाकर ग्राहकों तक फायदा नहीं पहुंचा पा रही हैं।

क्या EV महंगी होंगी?

अच्छी खबर यह है कि EV पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तुलना में EV को नुकसान पहुंचाने वाला कोई फैसला बजट में नहीं दिखा, यानी कम से कम अभी के लिए EV की कारें न महंगी हुईं और न सस्ती हुईं।

बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं

PM E-ड्राइव स्कीम (PM E-Drive Scheme)

सरकार एक सुपर EV ऐप को सपोर्ट करेगी, जिससे यूजर चार्जिंग स्टेशन खोज सकेंगे और चार्जिंग पेमेंट कर सकेंगे। इसके साथ ही सर्विस नेटवर्क से भी जुड़ सकेंगे। यह EV इस्तेमाल को ज्यादा आसान बनाएगा।

PLI स्कीम का विस्तार

अब बैटरी गीगाफैक्ट्री, बैटरी रीसाइक्लिंग और स्पेयर पार्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे आने वाले समय में बैटरी रिपेयर की लागत घटेगी। इसमें अभी लगने वाला 18% खर्च कम हो सकता है।

कैपेक्स में 9% की बढ़ोतरी

सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.20 लाख करोड़ कर दिया है। इससे पावर ग्रिड एक्सपेंशन, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशनों के मेंटेनेंस को बढ़ावा मिलेगा।

बजट 2025-26 vs बजट 2026-27 में क्या बदला?

बजट 2025-26 में फेम-II सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन, इंडिया AI (IndiaAI) और क्वॉंटम (Quantum) मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी को सपोर्ट मिला। बजट 2026-27 में फोकस सीधी सब्सिडी से हटकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर पर गया। इसके अलावा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को PLI के जरिए मजबूत किया गया।

क्या EV खरीदना फायदेमंद रहेगा?

EV कारें तुरंत सस्ती नहीं होंगी, लेकिन आने वाले सालों में बैटरी सस्ती होंगी। इससे चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होगा और EV चलाना ज्यादा किफायती हो सकता है। यूनियन बजट 2026 (Union Budget 2026) का साफ संकेत है कि सरकार EV को शॉर्ट टर्म डिस्काउंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में देख रही है। अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो बजट से निराश होने की जरूरत नहीं है। कीमतें भले अभी न घटी हों, लेकिन भविष्य में EV को अपनाना सस्ता, आसान और बेहतर होने वाला है।

डिस्क्लेमर:- यह जानकारी यूनियन बजट 2026 (Union Budget 2026) की घोषणाओं और इंडस्ट्री अनुमान पर आधारित है। वास्तविक कीमतें कंपनी, वैरिएंट और राज्य टैक्स के हिसाब से अलग हो सकती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
