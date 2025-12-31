खराब सर्विस से तंग आकर ई-रिक्शा में लगाई आग, सुनवाई के लिए रोती-बिलखती रही पत्नी; डीलर पर लगे कई गंभीर आरोप

संक्षेप: एक नाराज ग्राहक ने बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो को शोरूम के सामने ही आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ईवी मालिक ने डीलर पर खराब ईवी देने का आरोप लगाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 01, 2026 01:16 am IST

राजस्थान के जोधपुर से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नाराज ग्राहक ने बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो को शोरूम के सामने ही आग के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच EV सेफ्टी और आफ्टर-सेल्स सर्विस को लेकर बहस छिड़ गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

यह घटना जोधपुर के 5th बी रोड स्थित पीसी भंडारी बजाज डीलरशिप के सामने हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पहले इलेक्ट्रिक ऑटो की छत और विंडस्क्रीन पर पेट्रोल डालता है। इसके बाद वह सीट, हैंडल और अंदरूनी हिस्सों में भी पेट्रोल उड़ेल देता है। कुछ ही पलों में वह ऑटो में आग लगा देता है।

कुछ सेकेंड में ही बजाज RE E-TEC 9.0 इलेक्ट्रिक ऑटो आग की लपटों में घिर जाता है। आसपास मौजूद लोग दहशत में आ जाते हैं और सड़क पर चल रहे वाहन तुरंत दूरी बना लेते हैं। घटना दिनदहाड़े हुई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

वीडियो में एक महिला, जो संभवतः उस व्यक्ति की पत्नी है, आग देखकर चीखती-चिल्लाती नजर आती है। बाद में वह व्यक्ति को पकड़कर रोती हुई दिखाई देती है।

क्या है पूरा मामला?

इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान मोहन सोलंकी के रूप में हुई है। मोहन का आरोप है कि डीलरशिप ने उन्हें खराब इलेक्ट्रिक ऑटो बेचा था। उनका कहना है कि खरीद के बाद से ही बैटरी में दिक्कत आ रही थी और वाहन की रेंज उम्मीद से काफी कम मिल रही थी।

मोहन ने बताया कि उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। कुछ दिन पहले तो उन्हें ऑटो को टो करके सर्विस सेंटर तक ले जाना पड़ा, फिर भी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई।

लगातार अनसुनी और कथित लापरवाही से परेशान होकर मोहन गुस्से में आ गए और उन्होंने डीलरशिप के सामने ही यह खतरनाक कदम उठा लिया। माना जा रहा है कि वह इससे अपनी समस्या पर सबका ध्यान खींचना चाहते थे।

डीलरशिप का जवाब

इस पूरे मामले पर बजाज डीलरशिप ने आरोपों से इनकार किया है। डीलरशिप मालिक हरीश भंडारी ने मीडिया को बताया कि वाहन की पूरी जांच की गई थी और उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। उनका कहना है कि ग्राहक बिना किसी ठोस तकनीकी वजह के वाहन का पूरा रिप्लेसमेंट मांग रहा था, जिसे स्वीकार करना संभव नहीं था।

यह घटना इतनी खतरनाक क्यों थी?

यह कोई आम वाहन नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑटो था। इसमें 8.9 kWh की लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी लगी होती है। अगर आग बैटरी पैक तक पहुंच जाती, तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे।

पुलिस जांच में जुटी