अल्ट्रावायलेट का कहना है कि बुकिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि, कंपनी ने बुकिंग की कुल संख्या या पहली डिलीवरी में शामिल मोटरसाइकिलों से जुड़ी कोई डिटेल शेयर नहीं की।

अल्ट्रावायलेट ने देशभर में X-47 वेनम (X-47 Venom) इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने यह मोटरसाइकिल 22 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च की थी। कंपनी के रिटेल और एक्सपीरियंस नेटवर्क के जरिए ये डिलीवरी की जा रही हैं। कंपनी ने पहले ही घोषणा की थी कि डिलीवरी नवंबर में शुरू हो जाएगी। X-47 वेनम रेंज में चार वैरिएंट हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 2.65 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक हैं। अल्ट्रावायलेट के नए VX-100 आर्किटेक्चर पर बनी यह मोटरसाइकिल, पिछले X-47 मॉडल की तुलना में बड़ी बैटरी, बेहतर परफॉरमेंस और कम वजन के साथ आती है।

अल्ट्रावायलेट का कहना है कि बुकिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हालांकि, कंपनी ने बुकिंग की कुल संख्या या पहली डिलीवरी में शामिल मोटरसाइकिलों से जुड़ी कोई डिटेल शेयर नहीं की। चलिए अब एक बार इस मोटरसाइकिल के सभी वैरिएंट की प्राइस लिस्ट देखते हैं।

अल्ट्रावायलेट X-47 वेनम रेंज की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट बैटरी कैपेसिटी (kWh) IDC रेंज कीमत X-47 Venom 7.5 227 2,65,000 रुपए X-47 Venom+ 7.5 227 3,15,000 रुपए X-47 Venom Recon 11 343 3,75,000 रुपए X-47 Venom Recon+ 11 343 4,00,000 रुपए

शुरुआती X-47 वेनम और वेनम+ में 7.5 kWh की बैटरी दी गई है, जबकि रिकॉन और रिकॉन+ में 11 kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है। लॉन्च के समय, अल्ट्रावायलेट ने बताया था कि इंट्रोडक्टरी कीमतें पहली 5,000 यूनिट्स पर लागू होंगी। ग्राहकों को अपना ऑर्डर देते समय उपलब्ध ऑफर, कलर और फीचर्स की पुष्टि कर लेनी चाहिए। पुराने X-47 वैरिएंट्स की तुलना में वेनम की कीमत X-47 ओरिजिनल से 1,000 रुपए ज्यादा है।

वेनम+ की कीमत ओरिजिनल+ से 6,000 रुपए ज्यादा है। वेनम रिकॉन, पिछले रिकॉन मॉडल के मुकाबले 16,000 रुपए महंगी है। वहीं, टॉप-स्पेक वेनम रिकॉन+ अपने पुराने वर्जन के मुकाबले 9,000 रुपए सस्ती है। पुराने वर्जन की कीमत 4.09 लाख रुपए थी। नए चार-वैरिएंट लाइनअप में पहले मौजूद 2.49 लाख रुपए वाले बेस X-47 या 4.59 लाख रुपए वाले डेजर्ट विंग के बराबर कोई सीधा मॉडल शामिल नहीं है।

सिंगल चार्ज पर 343 Km तक रेंज

अपडेट किए गए स्पेसिफिकेशन्स से पता चलता है कि छोटी बैटरी की कैपेसिटी 7.5 kWh है। यह वर्जन IDC-सर्टिफाइड 227 Km की रेंज देता है और इसका वजन 180 Kg है। 11 kWh वाले वर्जन में 343 Km की सर्टिफाइड रेंज मिलती है और इसका वजन 195 Kg है। पिछले X-47 मॉडल में 7.1 kWh और 10.3 kWh की बैटरी मिलती थी, जिनकी सर्टिफाइड रेंज क्रमशः 211 Km और 323 Km थी। इनका कर्ब वेट क्रमशः 197 Kg और 208 Kg था। इस तरह, वेनम में बैटरी कैपेसिटी और सर्टिफाइड रेंज को बढ़ाने के साथ-साथ वजन में भी 17 Kg और 13 Kg की कटौती की गई है।

वेनम के दोनों बैटरी वर्जन की टॉप स्पीड 155 Km/h बताई गई है, और 0 से 100 km/h की स्पीज पकड़ने में इसे 5.9 सेकंड का समय लगता है। पुराने X-47 की टॉप स्पीड 145 Km/h थी और 0 से 100 Km/h तक पहुंचने में इसे छोटी बैटरी वाले वर्जन के लिए 8.2 सेकंड और बड़ी बैटरी वाले वर्जन के लिए 8.1 सेकंड का समय लगता था। इसका पीक आउटपुट 30 kW लगभग 40 hp है, जबकि रियर व्हील पर टॉर्क 550 Nm है।