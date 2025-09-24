Ultraviolette X47 Crossover Surpasses 3000 Bookings Within 24 Hours of Launch, check all details रिकॉर्ड! 24 घंटे में 3000 बुकिंग, दुनिया की पहली रडार फीचर वाली इस बाइक पर टूटे लोग; कंपनी ने खुश होकर उठाया ये बड़ा कदम, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Ultraviolette X47 Crossover Surpasses 3000 Bookings Within 24 Hours of Launch, check all details

रिकॉर्ड! 24 घंटे में 3000 बुकिंग, दुनिया की पहली रडार फीचर वाली इस बाइक पर टूटे लोग; कंपनी ने खुश होकर उठाया ये बड़ा कदम

अल्ट्रावायलट X-47 क्रॉसओवर (Ultraviolette X-47 Crossover) को रिकॉर्डतोड़ बुकिंग मिली है। इसने लॉन्च के 24 घंटे में ही 3,000 बुकिंग हासिल कर ली है। कंपनी ने इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए अपना इंट्रोडक्टरी ऑफर 1,000 ग्राहकों से बढ़ाकर 5,000 ग्राहकों तक बढ़ा दिया है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 06:27 PM
share Share
Follow Us on
रिकॉर्ड! 24 घंटे में 3000 बुकिंग, दुनिया की पहली रडार फीचर वाली इस बाइक पर टूटे लोग; कंपनी ने खुश होकर उठाया ये बड़ा कदम

भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत अल्ट्रावायलट X-47 क्रॉसओवर (Ultraviolette X-47 Crossover) है। लॉन्च के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही इस ई-बाइक की 3000 से ज्यादा बुकिंग्स हो चुकी हैं। कंपनी ने इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए अपना इंट्रोडक्टरी ऑफर 1,000 ग्राहकों से बढ़ाकर 5,000 ग्राहकों तक एक्सटेंड कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:स्विफ्ट से वैगनआर तक, हमेशा के लिए सस्ती हो गईं मारुति की 16 कार; देखें कीमतें

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ultraviolette F77 Mach 2

Ultraviolette F77 Mach 2

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ultraviolette F77 SuperStreet

Ultraviolette F77 SuperStreet

₹ 2.99 - 3.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Birla DMG

Birla DMG

₹ 2.37 - 3.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Joy e-bike Beast

Joy e-bike Beast

₹ 2.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Joy e-bike Thunderbolt

Joy e-bike Thunderbolt

₹ 2.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Joy e-bike Hurricane

Joy e-bike Hurricane

₹ 2.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या है X-47 क्रॉसओवर की खासियत?

अल्ट्रावायलट (Ultraviolette) हमेशा से ही अपनी कटिंग-एज बैटरी टेक्नोलॉजी और हाई-परफॉर्मेंस EV प्लेटफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। X-47 Crossover उसी का अगला बड़ा कदम है। इसमें आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन मिलेगा, जो स्टाइल और एयरोडायनामिक्स दोनों में दमदार है। इसमें स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, जो सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड फीचर्स लाती है। इसमें अनमैच्ड परफॉर्मेंस है, जो पेट्रोल बाइक्स को भी टक्कर दे सकती है। इसमें टॉप-नॉच सेफ्टी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो राइड को और भरोसेमंद बनाते हैं।

अल्ट्रावायलेट X-47 में क्या है खास?

ये दुनिया की पहली रडार और कैमरा इंटीग्रेटेड बाइक है। ये बाइक 10.3 kWh के बैटरी पैक से लैस है। इसमें जबरदस्त पावर और लॉन्ग रेंज देखने को मिलती है। ये ई-बाइक 0–60 km/h की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 145 km/h की है। इसकी IDC रेंज 323 km की है। इसमें लगा मोटर 100Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

सेफ्टी पर फुल फोकस

X-47 में 10th जेन बोस डुअल-चैनल ABS, 3-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेम्बो (Brembo) ब्रेक्स दिए गए हैं। इसका रडार-पावर्ड सेफ्टी सिस्टम और डुअल-कैमरा डैशकैम राइडर को हर स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

राइडिंग एक्सपीरियंस

इसमें SUV जैसे स्टांस और ऑल-टेरेन टायर्स मिलते हैं। इसके अलावा 41mm फ्रंट फॉर्क्स और रियर में मोनो-शॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक में 3 मोड्स Glide, Combat और Ballistic दिए गए हैं। इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले और स्मार्ट कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।

क्यों है ये बाइक खास?

अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने इसे “फाइटर जेट डीएनए” के साथ डिजाइन किया है। मतलब सिर्फ पावर ही नहीं, बल्कि प्रिसिशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह बाइक न सिर्फ भारत की, बल्कि दुनिया की EV इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी।

इंट्रोडक्टरी ऑफर – अब 5000 ग्राहकों तक

पहले कंपनी ने यह ऑफर सिर्फ 1000 ग्राहकों के लिए रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 ग्राहकों के लिए कर दिया गया है। यानी, पहले बुकिंग कराने वालों को मिलेगा एक्सक्लूसिव प्राइस और बेस्ट डील्स का फायदा।

कीमत और डिलीवरी टाइमिंग?

X-47 क्रॉसओवर की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी बुकिंग आज से अल्ट्रावायलेट वेबसाइट (www.ultraviolette.com) पर 999 रुपये में शुरू हो गई है। X-47 क्रॉसओवर पूरे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी डिलीवरी अक्टूबर 2025 में शुरू होगी। वहीं, X-47 की ग्लोबल डिलीवरी 2026 में शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:इस भारतीय कंपनी ने लॉन्च की दुनिया की पहली रडार फीचर वाली बाइक, 323 km की रेंज

कंपनी के को-फाउंडर और CEO नारायण सुब्रमण्यम के मुताबिक X-47 को लेकर जो एक्साइटमेंट दिख रही है, वह भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के भविष्य का इशारा है। हम इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सफर में शामिल करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने इंट्रो ऑफर को 5000 ग्राहकों तक बढ़ा दिया है।

Auto News Hindi Electric Scooter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।