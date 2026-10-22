343km तक की रेंज वाली नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च, 5.9 सेकेंड में 100kmph की स्पीड

अल्ट्रावॉयलेट ने अपनी नई बाइक - X-47 वेनम को लॉन्च किया है। इसके टॉप वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 343km तक है। यह 0 से 100kmph की स्पीड को महज 5.9 सेकेंड में पकड़ लेती है।

अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolette) ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है। इसका नाम - X-47 Venom है। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट का इंट्रोडक्टरी प्राइस 2.65 लाख रुपये है। वहीं, इसके 11kWh बैटरी वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 4.12 लाख रुपये है। यह बाइक कंपनी के नए VX-100 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। बाइक की क्लेम्ड रेंज 343km तक की है। आइए डीटेल में जानते हैं इस नई बाइक के बारे में।

वजन कम हुआ, रेंज भी बढ़ी नई X-47 वेनम में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। कंपनी ने बाइक का वजन कम करने के साथ इसकी रेंज भी बढ़ाई है। 7.5kWh बैटरी वाले बेस वेरिएंट का वजन अब 180kg है, जो पुराने 7kWh मॉडल से 17kg कम है। वहीं, 11kWh बैटरी वाले टॉप Recon वेरिएंट का वजन 195kg है, जो पुराने 10.3kWh मॉडल से 13kg कम है। रेंज की बात करें, तो बेस वेरिएंट अब एक बार फुल चार्ज होने पर 227km तक चल सकता है। वहीं, टॉप वेरिएंट की क्लेम्ड रेंज 343km तक है। कंपनी के मुताबिक नए प्लेटफॉर्म में बैटरी, मोटर और मोटर कंट्रोलर को हल्का और ज्यादा बेहतर बनाया गया है। इससे कूलिंग में भी सुधार हुआ है।

5.9 सेकेंड में 100kmph की स्पीड X-47 वेनम के टॉप Recon वेरिएंट में 40hp की पीक पावर और 90Nm का टॉर्क मिलता है। दावा किया गया है कि यह 0 से 60kmph की रफ्तार 2.7 सेकेंड में पकड़ लेती है, जबकि 0 से 100kmph की स्पीड को टच करने में इसे 5.9 सेकेंड लगते हैं। कंपनी के मुताबिक, पहले के मुकाबले 0-100kmph की स्पीड हासिल करने में अब 2.2 सेकेंड कम लगते हैं। नए मॉडल में Ballistic राइड मोड अब बैटरी चार्ज 10% तक रहने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले यह फीचर 30% चार्ज तक ही उपलब्ध था। वहीं, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग अब 99% बैटरी चार्ज पर भी काम कर सकती है, जबकि पहले इसकी शुरुआत 90% चार्ज से होती थी।

7-इंच TFT डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल नई बाइक में तीन बड़े फीचर अपडेट दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल, कैमरा पार्किंग असिस्ट और बड़ा 7-इंच TFT डिस्प्ले शामिल हैं। हालांकि, ये फीचर्स सिर्फ टॉप के तीन वेरिएंट में मिलेंगे। इसके अलावा ड्यूल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और डायनैमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स सभी वेरिएंट में दिए गए हैं। टॉप वेरिएंट में चार लेवल वाला ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार बेस्ड UV Hypersense असिस्टेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड डैशकैम जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।