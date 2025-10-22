24 घंटे में 3,000 बुकिंग पाने वाली इस इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी शुरू, 323Km की रेंज और रडार टेक्नोलॉजी से लैस
संक्षेप: भारत में अल्ट्रावॉयलेट X-47 क्रॉसओवर की डिलीवरी शुरू हो गई है। इसकी कीमत 2.49 लाख रुपये से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अब तक की सबसे एडवांस और दमदार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अल्ट्रॉवायलेट X-47 क्रॉसओवर (Ultraviolette X-47 Crossover) की डिलीवरी शुरू हो गई है। सितंबर में लॉन्च होने के तुरंत बाद इस बाइक ने धूम मचा दी थी, ये अब सड़कों पर दिखने लगी है। इसकी डिमांड ऐसी थी कि कंपनी को लॉन्च के सिर्फ 24 घंटों के अंदर 3000 से ज्यादा बुकिंग मिली थी। यह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी से लैस एक 'क्रॉसओवर' मशीन है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
X-47 क्यों है इतनी खास?
इसमें 323Km की रेंज और रडार टेक्नोलॉजी मिलती है। अल्ट्रावायलेट एक्स-47 क्रॉसओवर (Ultraviolette X-47 Crossover) अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स के कारण बाजार में मौजूद किसी भी पेट्रोल या इलेक्ट्रिक बाइक से अलग है।
1- रेंज और परफॉर्मेंस
X-47 के बड़े वैरिएंट (Recon और Recon +) में 10.7 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो एशिया के सबसे बड़े बैटरी पैक में से एक है। यह बाइक सिंगल चार्ज में 323 किलोमीटर (IDC रेंज) तक की जबरदस्त रेंज देती है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 40 हॉर्स पावर (hp) की पावर और 610 Nm का व्हील टॉर्क जेनरेट करता है।
स्पीड का बादशाह
यह बाइक सिर्फ 8.1 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 145 किमी/घंटा तक सीमित है।
2- भारत की पहली 'रडार वाली' बाइक (ADAS)
X-47 की सबसे बड़ी और गेम-चेंजिंग खासियत इसका UV Hypersense नाम की रडार-बेस्ड ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) है, जो इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है। यह सिस्टम 150-डिग्री सामने और पीछे से आने वाले ट्रैफिक के लिए 200 मीटर तक की ट्रैकिंग डिस्टेंस प्रदान करता है।
सेफ्टी फीचर्स
इसमें रियर कॉलिजन वार्निंग (पीछे से टक्कर की चेतावनी), लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। यह टेक्नोलॉजी एक तरह से राइडर की 6-सेंस (Sixth Sense) की तरह काम करती है, जो सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाती है। सुरक्षा के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS, चार-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल और 9-लेवल रीजेन (Regen) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
वैरिएंट और कीमत
यह इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर 4 प्रमुख वैरिएंट में उपलब्ध है।
|वैरिएंट (Variants)
|बैटरी पैक (Battery Pack)
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|X-47 Original
|7.1 kWh
|₹2.49 लाख
|X-47 Original +
|7.1 kWh
|₹2.99 लाख
|X-47 Recon
|10.3 kWh
|₹3.49 लाख
|X-47 Recon +
|10.3 kWh
|₹3.99 लाख
नोट:- 'ओरिजिनल' वैरिएंट में 7.1 kWh का बैटरी पैक है, जबकि 'रिकॉन' वैरिएंट बड़े 10.3 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो ज़्यादा रेंज देता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।