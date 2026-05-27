कमाल का इलेक्ट्रिक स्कूटर, टेस्ट में 150cc की बाइक्स को भी हराया, टॉप स्पीड भी धाकड़

अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolet) अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर Tesseract को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने करीब 15 महीने पहले इस स्कूटर को अनवील किया था। अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इसकी डिलिवरी शुरू होने वाली है।

नया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolet) अपने फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर Tesseract को लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने करीब 15 महीने पहले इस स्कूटर को अनवील किया था। अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि इसकी डिलिवरी साल 2027 की पहली तिमाही में शुरू होगी। ज्यादा उम्मीद है कि कंपनी जनवरी 2027 में ही इसे ग्राहकों को डिलिवर करना शुरू देगी। यह स्कूटर काफी पावरफुल है। कई अलग-अलग टेस्ट में इसमें 150 - 200 सीसी के मोटरसाइकिल को भी पछाड़ा है। कंपनी पहले इस स्कूटर इस साल की पहली तिमाही में लॉन्च करने वाली थी। फिर कहा गया कि यह 2026 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कंपनी ने इस बारे में कहा कि डिलिवरी शुरू करने में देरी के पीछे की वजह कुछ टेक्निकल चैलेंज और कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई समझौता न करने की कमिटमेंट है। आइए जानते हैं इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में।

स्कूटर के शेप में पैकेजिंग से जुड़ी कई दिक्कतों का करना पड़ा सामना शुरुआत में कंपनी की प्लानिंग थी कि वह इस स्कूटर में F77 और X-47 के ट्राइड ऐंड टेस्टेड पावरट्रेन प्लेटफॉर्म का यूज करेगी। हालांकि, कंपनी को स्कूटर के शेप में पैकेजिंग से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्पेस और टेंप्रेचर से जुड़ी समस्याओं के चलते कंपनी के सामने दो ऑप्श थे- या तो वादा किए गए 30 लीटर के बूट स्पेस में भारी कटौती करना या लॉन्च के समय बताए गए 15 किलोवाट के आंकड़े को घटाकर 10 किलोवाट करना।

150-200 सीसी की बाइकों को भी पछाड़ा कंपनी का कहना है कि यह स्कूटर 125 किमी प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह स्कूटर ड्रैग रेस में लोकली मैन्युफैक्चर्ड सभी स्कूटर्स (पेट्रोल और इलेक्ट्रिक) को आसानी से हरा देता है। टेसेरैक्ट ने पीछे एक पैसेंजर के साथ भी ऐसा ही किया परफॉर्मेंस दिखाया और एक अलग रेस में इसने कई 150-200 सीसी की बाइकों को भी पछाड़ा। ऐसा लगता है कि यह आराम से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला भारतीय स्कूटर होगा।