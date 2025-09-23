इस भारतीय कंपनी ने लॉन्च की दुनिया की पहली रडार टेक्नोलॉजी वाली बाइक, 323 km की रेंज; कीमत ₹2.50 से भी कम

भारतीय स्टार्टअप कंपनी अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस कंपनी ने दुनिया की पहली रडार टेक्नोलॉजी से लैस बाइक X-47 क्रॉसओवर लॉन्च की है। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

भारतीय स्टार्टअप अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री किसी से कम नहीं है। इस कंपनी ने दुनिया की पहली ऐसी मोटरसाइकिल पेश कर नया इतिहास रच दिया है। अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने X-47 क्रॉसओवर नाम की इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, जिसमें इंटीग्रेटेड रडार टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह बाइक सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि सेफ्टी और परफॉर्मेंस की नई परिभाषा लिखने को तैयार है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

अल्ट्रावायलेट X-47 में क्या है खास?

ये दुनिया की पहली रडार और कैमरा इंटीग्रेटेड बाइक है। ये बाइक 10.3 kWh के बैटरी पैक से लैस है। इसमें जबरदस्त पावर और लॉन्ग रेंज देखने को मिलती है। ये ई-बाइक 0–60 km/h की स्पीड सिर्फ 2.7 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 145 km/h की है। इसकी IDC रेंज 323 km की है। इसमें लगा मोटर 100Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

सेफ्टी पर फुल फोकस

X-47 में 10th जेन बोस डुअल-चैनल ABS, 3-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्रेम्बो (Brembo) ब्रेक्स दिए गए हैं। इसका रडार-पावर्ड सेफ्टी सिस्टम और डुअल-कैमरा डैशकैम राइडर को हर स्थिति में सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

राइडिंग एक्सपीरियंस

इसमें SUV जैसे स्टांस और ऑल-टेरेन टायर्स मिलते हैं। इसके अलावा 41mm फ्रंट फॉर्क्स और रियर में मोनो-शॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। इस बाइक में 3 मोड्स Glide, Combat और Ballistic दिए गए हैं। इसमें 5-इंच TFT डिस्प्ले और स्मार्ट कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है।

क्यों है ये बाइक खास?

अल्ट्रावायलेट (Ultraviolette) ने इसे “फाइटर जेट डीएनए” के साथ डिजाइन किया है। मतलब सिर्फ पावर ही नहीं, बल्कि प्रिसिशन और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह बाइक न सिर्फ भारत की, बल्कि दुनिया की EV इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी।

कीमत और डिलीवरी टाइमिंग?

X-47 क्रॉसओवर की शुरुआती कीमत 2,49,000 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसकी बुकिंग आज से अल्ट्रावायलेट वेबसाइट (www.ultraviolette.com) पर 999 रुपये में शुरू हो गई है। X-47 क्रॉसओवर पूरे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जिसकी डिलीवरी अक्टूबर 2025 में शुरू होगी। वहीं, X-47 की ग्लोबल डिलीवरी 2026 में शुरू होगी।