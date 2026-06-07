इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का सबसे शानदार मौका, मिलेगा 30 हजार रुपये तक का कैशबैक
अल्ट्रावॉयलेट ने ग्राहकों के लिए 'Kill The Bill Programme' लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को 30 हजार रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। ऐसे में अगर आप पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक टू-वीलर पर स्विच करना चाहते हैं, तो अब देर न करें।
पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक टू-वीलर पर स्विच करना चाहते हैं, तो अब देर न करें। Ultraviolette इंडियन बायर्स के लिए तगड़ा ऑफर लाया है। इस ऑफर के तहत आपको पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने पर तगड़ा फायदा होने वाला है। अल्ट्रावॉयलेट ने ग्राहकों के लिए 'Kill The Bill Programme' लॉन्च किया है। इसमें कंपनी Ultraviolette F77 और Ultraviolette X-47 खरीदने वाले ग्राहकों को 30 हजार रुपये तक का कैशबैक दे रही है।
इस आधार पर तय होगा कैशबैक का अमाउंट
इस प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को मिलने वाला कैशबैक इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने पिछले दो साल में अपने पेट्रोल से चलने वाले टू-वीलर को कितना चलाया है। कंपनी के मुताबिक, अगर किसी राइडर ने पिछले दो साल में अपनी पेट्रोल बाइक से 60,000 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो वह अल्ट्रावॉयलेट F77 या अल्ट्रावॉयलेट X-47 खरीदने पर 24,000 रुपये तक का कैशबैक हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के तहत मैक्सिमम कैशबैक 30,000 रुपये तक का है।
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ग्राहकों को लॉन्ग-टर्म सेविंग का फायदा
अल्ट्रावॉयलेट का कहना है कि यह प्रोग्राम इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाली लॉन्ग-टर्म सेविंग्स को सामने लाने के लिए शुरू किया गया है। कंपनी का दावा है कि जो ग्राहक पेट्रोल बाइक छोड़कर अल्ट्रावायलेट F77 या अल्ट्रावायलेट X-47 पर स्विच करते हैं, वे केवल फ्यूल खर्च में ही हर महीने करीब 3 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की बचत कर सकते हैं। देशभर में पेट्रोल की ऊंची कीमतों को देखते हुए कंपनी का मानना है कि कम रनिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदने की एक बड़ी वजह बन सकती है। इसी सोच के साथ अल्ट्रावॉयलेट ग्राहकों को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की ओर आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
जल्द आएगा कंपनी का स्कूटर
अल्ट्रावॉयलेट F77 फिलहाल कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है और इसे कई वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। वहीं, कंपनी ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाते हुए नई अल्ट्रावायलेट X-47 क्रॉसओवर की भी एंट्री कराई है, जिसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो एक मल्टीयूज और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल चाहते हैं। अल्ट्रावॉयलेट लगातार भारत में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। कंपनी नए एक्सपीरियंस सेंटर खोलने, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने और नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पर तेजी से काम कर रही है।
अल्ट्रावॉयलेट F77 और X-47 के अलावा कंपनी जल्द ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी का अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘अल्ट्रावॉयलेट टेसरैक्ट’ जनवरी 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले समय में अल्ट्रावॉयलेट भारतीय इलेक्ट्रिक टू-वीलर मार्केट में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकेगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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