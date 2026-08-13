ई-बाइक वाली इस कंपनी को मिली सबसे बड़ी सेल्स, 2023 में हुई थी लॉन्च; सिंगल चार्ज पर 323Km रेंज

अल्ट्रावॉयलेट, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब रेसट्रैक पर अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करने वाला भारत का पहला ईवी ओईएम, उन कुछ ईवी ब्रांडों में से एक है जो प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, जो सच्चे-नीले मोटरसाइकिल चालकों के लिए मेन क्वालिटी हैं।

ई-बाइक वाली इस कंपनी को मिली सबसे बड़ी सेल्स

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में वैसे तो स्कूटर का ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि, अब इस सगमेंट में मोटरसाइकिल की हिस्सेदारी भी बढती जा रही है। इस लिस्ट में एक नाम अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमाबाइल कंपनी का भी है। बेंगलुरु बेस्ड टीवीएस मोटर डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप, जो अपने हाई-वोल्टेज बैटरी सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस-इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 323Km तक है।

अल्ट्रावॉयलेट, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब रेसट्रैक पर अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करने वाला भारत का पहला ईवी ओईएम, उन कुछ ईवी ब्रांडों में से एक है जो प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, जो सच्चे-नीले मोटरसाइकिल चालकों के लिए मेन क्वालिटी हैं। वाहन पोर्टल पर रिटेल सेल्स के आंकड़ों के अनुसार, अल्ट्रावायलेट ने जुलाई 2026 में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की 694 यूनिट की डिलीवरी की, जो सालाना आधार पर 406% अधिक है। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2025 में 137 यूनिट बेची थीं। फरवरी 2023 में भारत में अपने प्रोडक्ट की बिक्री शुरू करने के बाद से जुलाई में ईवी स्टार्ट-अप के लिए सबसे बड़ी मंथली रिटेल सेल्स हुई है।

अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोबाइल सेल्स 2026 जनवरी 406 फरवरी 293 मार्च 291 अप्रैल 388 मई 399 जून 485 जुलाई 694 1-12 अगस्त 244 टोटल 3,200

CY2026 YTD ने अल्ट्रावियोलेट के लिए तेजी से विकास किया है, जिसने इस साल के पहले सात महीनों और 12 दिनों में 3,200 ई-मोटरसाइकिलों की खुदरा बिक्री की है। फरवरी 2023 से 12 अगस्त, 2026 तक रिटेल सेल्स बिक्री 5,473 यूनिट हैं, जिनमें से 58% ग्रोथ (3,200 यूनिट और 353% सालाना ग्रोथ) इसी साल बेची गई हैं। जबकि CY2023 (271 यूनिट) और CY2024 (443 यूनिट) में बिक्री धीमी थी, CY2025 (1,559 यूनिट) में मांग सालाना 252% बढ़ी।

CY2026 मासिक बिक्री (जनवरी से 12 अगस्त) डेटा से पता चलता है कि इस साल जनवरी में 406 यूनिट के साथ शुरुआत हुई। जून की 485 यूनिट की 26% एमओएम अधिक और जुलाई की 694 यूनिट और 43% एमओएम अधिक के बाद से मांग और डिलीवरी में वृद्धि हुई है, जो मई के मध्य में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ E20 फ्यूल संक्रमण के आसपास उपभोक्ता झिझक दोनों के परिणामस्वरूप EVs में ट्रांस्लेशन होने वाले प्रीमियम ICE बाइक खरीदारों के लिए एक संकेत हो सकता है।