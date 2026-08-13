ई-बाइक वाली इस कंपनी को मिली सबसे बड़ी सेल्स, 2023 में हुई थी लॉन्च; सिंगल चार्ज पर 323Km रेंज
अल्ट्रावॉयलेट, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब रेसट्रैक पर अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करने वाला भारत का पहला ईवी ओईएम, उन कुछ ईवी ब्रांडों में से एक है जो प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, जो सच्चे-नीले मोटरसाइकिल चालकों के लिए मेन क्वालिटी हैं।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में वैसे तो स्कूटर का ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। हालांकि, अब इस सगमेंट में मोटरसाइकिल की हिस्सेदारी भी बढती जा रही है। इस लिस्ट में एक नाम अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमाबाइल कंपनी का भी है। बेंगलुरु बेस्ड टीवीएस मोटर डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्टअप, जो अपने हाई-वोल्टेज बैटरी सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस-इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 323Km तक है।
अल्ट्रावॉयलेट, मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब रेसट्रैक पर अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करने वाला भारत का पहला ईवी ओईएम, उन कुछ ईवी ब्रांडों में से एक है जो प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है, जो सच्चे-नीले मोटरसाइकिल चालकों के लिए मेन क्वालिटी हैं। वाहन पोर्टल पर रिटेल सेल्स के आंकड़ों के अनुसार, अल्ट्रावायलेट ने जुलाई 2026 में अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की 694 यूनिट की डिलीवरी की, जो सालाना आधार पर 406% अधिक है। इससे पहले कंपनी ने जुलाई 2025 में 137 यूनिट बेची थीं। फरवरी 2023 में भारत में अपने प्रोडक्ट की बिक्री शुरू करने के बाद से जुलाई में ईवी स्टार्ट-अप के लिए सबसे बड़ी मंथली रिटेल सेल्स हुई है।
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Ultraviolette F99
₹ 8 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 - 2.24 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.7 लाख
|अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोबाइल सेल्स 2026
|जनवरी
|406
|फरवरी
|293
|मार्च
|291
|अप्रैल
|388
|मई
|399
|जून
|485
|जुलाई
|694
|1-12 अगस्त
|244
|टोटल
|3,200
CY2026 YTD ने अल्ट्रावियोलेट के लिए तेजी से विकास किया है, जिसने इस साल के पहले सात महीनों और 12 दिनों में 3,200 ई-मोटरसाइकिलों की खुदरा बिक्री की है। फरवरी 2023 से 12 अगस्त, 2026 तक रिटेल सेल्स बिक्री 5,473 यूनिट हैं, जिनमें से 58% ग्रोथ (3,200 यूनिट और 353% सालाना ग्रोथ) इसी साल बेची गई हैं। जबकि CY2023 (271 यूनिट) और CY2024 (443 यूनिट) में बिक्री धीमी थी, CY2025 (1,559 यूनिट) में मांग सालाना 252% बढ़ी।
CY2026 मासिक बिक्री (जनवरी से 12 अगस्त) डेटा से पता चलता है कि इस साल जनवरी में 406 यूनिट के साथ शुरुआत हुई। जून की 485 यूनिट की 26% एमओएम अधिक और जुलाई की 694 यूनिट और 43% एमओएम अधिक के बाद से मांग और डिलीवरी में वृद्धि हुई है, जो मई के मध्य में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ E20 फ्यूल संक्रमण के आसपास उपभोक्ता झिझक दोनों के परिणामस्वरूप EVs में ट्रांस्लेशन होने वाले प्रीमियम ICE बाइक खरीदारों के लिए एक संकेत हो सकता है।
देश की सबसे तेज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल
कंपनी की पॉपुलर अल्ट्रावायलेट F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का फास्ट वर्जन है। खास बात ये है कि अभी भी अल्ट्रावायलेट F77 भारत में तैयार होने वाली सबसे तेज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसमें 27kW की मोटर है जो 85Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक को टॉप स्पीड 140 किमी प्रति घंटा तक है। माना जा रहा है कि अब अल्ट्रावायलेट F77 के फास्ट वैरिएंट को ज्यादा पावरफुल मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। जिससे इसकी स्पीड 140 किमी प्रति घंटा के करीब हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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