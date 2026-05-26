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आ गया महंगी इलेक्ट्रिक बाइक का किफायती वेरिएंट, रेंज 211 km तक, टॉप स्पीड 145 kmph

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अल्ट्रावॉयलेट अपनी पॉप्युलर इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर मोटरसाइकिल- Ultraviolette X-47 का एक नया और अफोर्डेबल बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी टॉप स्पीड 145 kmph है। फुल चार्ज पर यह बाइक 211 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है।

आ गया महंगी इलेक्ट्रिक बाइक का किफायती वेरिएंट, रेंज 211 km तक, टॉप स्पीड 145 kmph

अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolette) ने इंडियन मार्केट में अपनी पॉप्युलर इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर मोटरसाइकिल- Ultraviolette X-47 का एक नया और अफोर्डेबल बेस वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस नए एंट्री-लेवल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 2.49 लाख रुपये है। इस प्राइस के साथ यह पूरी X-47 सीरीज का सबसे किफायती मॉडल बन गया है। भारतीय ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए कंपनी का यह फैसला काफी बड़ा माना जा रहा है। यह मोटरसाइकिल महज 2.8 सेकंड में 0 से 60 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 145 kmph है। फुल चार्ज पर यह बाइक 211 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके बारे में।

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कीमत कम करने के लिए हटाना पड़ा रडार सिस्टम

इस नए बेस वेरिएंट में सबसे बड़ा बदलाव इसकी टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। बाइक की कीमत को कम करने के लिए कंपनी ने इसमें से अपना फेसम 'हाइपरसेंस' (Hypersense) रडार सिस्टम हटा दिया है, जो इससे पहले इस सीरीज के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर ऑफर किया जा रहा था। इस रडार पैकेज के हटने की वजह से अब राइडर्स को ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन वॉर्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ओवरटेक अलर्ट जैसे एडवांस फीचर्स नहीं मिलेंगे। हालांकि, इन फीचर्स के हटने से बाइक की कीमत में पूरे 15,000 रुपये की सीधी कटौती हुई है, जिससे यह अपने पुराने 'ओरिजिनल' वेरिएंट के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। रडार सिस्टम के अलावा बाइक के बाकी सभी फीचर्स और डिजाइन पहले जैसे ही हैं।

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गजब की टॉप स्पीड और रेंज

परफॉर्मेंस और पावर के मामले में कंपनी ने कोई समझौता नहीं किया है। इस नए वेरिएंट में भी पहले की तरह ही 27kW की दमदार इलेक्ट्रिक मोटर और 7.1kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह मोटरसाइकिल महज 2.8 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह बाइक 211 किलोमीटर (IDC सर्टिफाइड) की शानदार रेंज देती है। ये आंकड़े साफ करते हैं कि कम कीमत के बावजूद यह भारतीय बाजार में मौजूद सबसे तेज और दमदार इलेक्ट्रिक बाइक्स में से एक है।

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सेफ्टी के लिए भी काम के फीचर

भले ही इस बाइक में रडार टेक्नोलॉजी न हो, लेकिन प्रीमियम फीचर्स की इसमें कोई कमी नहीं है। राइडर्स की सेफ्टी के लिए इसमें ड्यूल-चैनल ABS, डायनैमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट और पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, राइडिंग के शौकीनों के लिए इसमें तीन अलग-अलग मोड्स - ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ और वाई-फाई का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। इस नए बेस वेरिएंट के आने के बाद अब Ultraviolette X-47 का लाइनअप टोटल छह वेरिएंट्स का हो गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 2.49 लाख रुपये से लेकर टॉप-स्पेक 'डेजर्ट विंग' वेरिएंट के लिए 3.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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