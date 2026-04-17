हवा भी भरेगा, फोन भी चार्ज करेगा! देसी ब्रांड ने लॉन्च किया यूनीक टायर इन्फ्लेटर, जानें कीमत और फीचर्स
अगर बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए देसी टेक ब्रांड 'U&i' ने मार्केट में अपना नया 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' (UiGD 3222) लॉन्च किया है।
अगर बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए भारत का भरोसेमंद टेक ब्रांड 'U&i' ने मार्केट में अपना नया 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' (UiGD 3222) लॉन्च किया है। यह सिर्फ टायर में हवा भरने वाली मशीन नहीं है बल्कि एक पावर बैंक भी है। यह जरूरी के समय आपके स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने दो नए हाई-स्पीड पावर बैंक भी उतारे हैं, जो आपकी ट्रैवलिंग को और भी आसान और बेफिक्र बना देंगे।
क्या है इसकी खासियत
इस लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा चर्चा 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' की हो रही है। यह डिवाइस सड़क पर चलने वाले हर यात्री के लिए एक 'सर्वाइवल टूल' की तरह काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। इसके डिजिटल डिस्प्ले पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेशर सेट कर सकते हैं। जैसे ही टायर में उतनी हवा भर जाती है, यह मशीन अपने आप बंद हो जाती है। इससे टायर के फटने या ज्यादा हवा भरने का खतरा नहीं रहता।
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VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
कैसे काम करता है ये डिवाइस
बता दें कि U&i के डायरेक्टर परेश विज ने इस मौके पर कहा कि आज के ग्राहकों की जरूरतें बदल रही हैं। ग्राहक ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकें। इसी सोच के साथ कंपनी ने टायर इन्फ्लेटर में ही इमरजेंसी लाइट और पावर बैंक की सुविधा दी है। अगर रात के समय टायर बदलना पड़े या हवा भरनी हो, तो इसकी इन-बिल्ट लाइट काफी मददगार साबित होती है। यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अक्सर लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं।
दमदाह है पावर बैंक
पावर बैंक सेगमेंट में भी कंपनी ने अपनी 'एंट्री स्टार सीरीज' का विस्तार किया है। इसमें दो नए मॉडल 'एंट्री स्टार 148' और 'एंट्री स्टार 147' पेश किए गए हैं। ये दोनों पावर बैंक 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। एंट्री स्टार 148 मॉडल 10,000mAh की कैपेसिटी वाला है। वहीं, एंट्री स्टार 147 उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। इसमें 20,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।
इतनी है कीमत
कीमत की बात करें तो U&i ने इन्हें काफी किफायती रखा है। स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर की कीमत 2,699 रुपये रखी गई है। यह इसके मल्टी-यूजेज फीचर्स को देखते हुए काफी सही लगती है। वहीं, 10,000mAh वाला पावर बैंक 999 रुपये और 20,000mAh वाला मॉडल 1,349 रुपये में मिलेगा। ये सभी प्रोडक्ट्स देशभर के बड़े रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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