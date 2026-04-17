हवा भी भरेगा, फोन भी चार्ज करेगा! देसी ब्रांड ने लॉन्च किया यूनीक टायर इन्फ्लेटर, जानें कीमत और फीचर्स

Apr 17, 2026 01:18 pm IST

अगर बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए देसी टेक ब्रांड 'U&i' ने मार्केट में अपना नया 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' (UiGD 3222) लॉन्च किया है।

अगर बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसे देखते हुए भारत का भरोसेमंद टेक ब्रांड 'U&i' ने मार्केट में अपना नया 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' (UiGD 3222) लॉन्च किया है। यह सिर्फ टायर में हवा भरने वाली मशीन नहीं है बल्कि एक पावर बैंक भी है। यह जरूरी के समय आपके स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने दो नए हाई-स्पीड पावर बैंक भी उतारे हैं, जो आपकी ट्रैवलिंग को और भी आसान और बेफिक्र बना देंगे।

क्या है इसकी खासियत इस लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा चर्चा 'स्पेयर सीरीज टायर इन्फ्लेटर' की हो रही है। यह डिवाइस सड़क पर चलने वाले हर यात्री के लिए एक 'सर्वाइवल टूल' की तरह काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। इसके डिजिटल डिस्प्ले पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्रेशर सेट कर सकते हैं। जैसे ही टायर में उतनी हवा भर जाती है, यह मशीन अपने आप बंद हो जाती है। इससे टायर के फटने या ज्यादा हवा भरने का खतरा नहीं रहता।

कैसे काम करता है ये डिवाइस बता दें कि U&i के डायरेक्टर परेश विज ने इस मौके पर कहा कि आज के ग्राहकों की जरूरतें बदल रही हैं। ग्राहक ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जो एक से ज्यादा काम कर सकें। इसी सोच के साथ कंपनी ने टायर इन्फ्लेटर में ही इमरजेंसी लाइट और पावर बैंक की सुविधा दी है। अगर रात के समय टायर बदलना पड़े या हवा भरनी हो, तो इसकी इन-बिल्ट लाइट काफी मददगार साबित होती है। यह छोटा सा दिखने वाला डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अक्सर लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं।

दमदाह है पावर बैंक पावर बैंक सेगमेंट में भी कंपनी ने अपनी 'एंट्री स्टार सीरीज' का विस्तार किया है। इसमें दो नए मॉडल 'एंट्री स्टार 148' और 'एंट्री स्टार 147' पेश किए गए हैं। ये दोनों पावर बैंक 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। एंट्री स्टार 148 मॉडल 10,000mAh की कैपेसिटी वाला है। वहीं, एंट्री स्टार 147 उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए। इसमें 20,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है।