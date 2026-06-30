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अब Uber कैब में बैठे लोग रहेंगे सुपर सेफ, लॉन्च हुए कई धांसू फीचर्स; ऐप खुद रिकॉर्ड करेगी अंदर का वीडियो

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कैब कंपनी उबर (Uber) ने पैसेंजर और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कई नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन नए बदलावों के बाद कैब का सफर पहले से कहीं ज्यादा सेफ हो जाएगा।

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कैब कंपनी उबर (Uber) ने पैसेंजर और ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए कुछ नए और धांसू फीचर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी का साफ कहना है कि इन नए बदलावों के बाद कैब का सफर पहले से कहीं ज्यादा सेफ और भरोसेमंद हो जाएगा। इस नए अपडेट में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने से लेकर मुसीबत के समय तुरंत एम्बुलेंस बुलाने जैसे बहुत काम के फीचर्स जोड़े गए हैं। उबर के इस नए कदम की तारीफ खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की है। उन्होंने कहा कि सफर को सेफ बनाने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। उबर ने इस मामले में वाकई बहुत बढ़िया काम किया है।

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रिकॉर्ड माई राइड

उबर का यह नया फीचर ड्राइवरों की सेफ्टी के लिए बड़े काम का साबित होने वाला है। सफर के दौरान अगर किसी ड्राइवर को अपनी सेफ्टी को लेकर कोई डर लगता है, तो वह अपने ही फोन से उबर ऐप के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर सकता है। यह वीडियो पूरी तरह लॉक रहेगा, जिसे कोई भी बिना वजह नहीं देख पाएगा। इसे सिर्फ किसी विवाद या हादसे की शिकायत मिलने पर ही इसे उबर टीम द्वारा जांच के लिए खोला जाएगा।

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एम्बुलेंस असिस्टेंस

सफर में किसी भी तरह के हादसे या मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए उबर ने 'डायल 4242' कंपनी के साथ मिलकर 'एम्बुलेंस असिस्टेंस' की शुरुआत की है। भगवान न करे अगर रास्ते में कैब का कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, तो यात्री और ड्राइवर दोनों तुरंत मदद मांग सकते हैं। इसके लिए बस उबर की 24 घंटे चालू रहने वाली सेफ्टी हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा और तुरंत मौके पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी।

डोंट टाइप एंड ड्राइव

अक्सर गाड़ी चलाते समय फोन पर मैसेज टाइप करने से बड़े हादसे हो जाते हैं। इसी जानलेवा आदत को रोकने के लिए उबर यह जरूरी फीचर लाया है। अब जैसे ही उबर की गाड़ी चलने लगेगी, ड्राइवर के ऐप में मैसेज टाइप करने का ऑप्शन अपने आप लॉक हो जाएगा। अगर ड्राइवर को किसी जरूरी मैसेज का जवाब देना भी है, तो उसे पहले गाड़ी को सड़क किनारे सुरक्षित रोकना होगा, तभी ऐप काम करेगी।

सेट योर ओन पिन

अब यात्रियों को उनकी ट्रिप पर पूरा कंट्रोल देने के लिए उबर ने खुद का खुफिया नंबर चुनने यानी 'सेट योर ओन पिन' की सुविधा दी है। इस फीचर के जरिए पैसेंजर अब अपनी पसंद का एक यूनिक ट्रिप-वेरिफिकेशन पिन खुद बना और बदल सकते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद जब तक आप यह पिन ड्राइवर को नहीं देंगे, आपकी ट्रिप शुरू ही नहीं होगी। इससे गलत कैब में बैठने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

गडकरी ने की उबर की तारीफ

इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उबर के इन नए फीचर्स की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियम मानना, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सड़क हादसों में जान बचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। सड़कों को सेफ बनाने और लोगों को जागरूक करने में टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। वहीं, उबर इंडिया के सेफ्टी हेड सूरज नायर का कहना है कि आज जो नया है, कल वही सबकी आदत बन जाएगा। हमारा मकसद सुरक्षा के इन नए पैमानों को पूरी इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी नियम बनाना है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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