इस कंपनी की बाइक और स्कूटर को मई में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा, बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की टू-व्हीलर को खूब पसंद किया जाता रहा है। एक बार फिर कंपनी ने बीते महीने यानी मई, 2026 में कुल 5,36,784 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली।

भारतीय ग्राहकों के बीच हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की टू-व्हीलर को हमेशा से खूब पसंद किया जाता रहा है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने डॉमेस्टिक मार्केटमें बीते महीने यानी मई, 2026 में कुल 5,36,784 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री कर डाली। इस दौरान सालाना आधार पर हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 9.77 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 4,88,997 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान दूसरी सबसे ज्यादा टू-व्हीलर की बिक्री करने वाली कंपनियां के आंकड़ों के बारे में विस्तार से।

24% बढ़ गई टीवीएस की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 10.15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 4,59,611 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 24.34 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,84,565 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 9.46 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,09,528 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।

छठे नंबर पर रही रॉयल एनफील्ड दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान 2.09 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,10,028 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 24.13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 94,115 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की। इस तरह मई, 2026 में इन सभी कंपनियों ने मिलकर कुल 17,94,631 यूनिट टू-व्हीलर की बिक्री की।