बीते 12 महीनों में 65 लाख घरों तक पहुंच गई इस देसी कंपनी की बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें डिटेल्स

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प ने जीत लिया है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हीरो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी बनी।

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प ने जीत लिया है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हीरो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी बनी। इस दौरान हीरो ने कुल 64,68,834 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 9.66 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 58,99,187 यूनिट्स था। बता दें कि इस दौरान पूरे टू-व्हीलर सेक्टर ने 14.59 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 2,65,43,018 यूनिट्स की कुल बिक्री की है। आइए जानते हैं देश की बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों की सालाना बिक्री के बारे में विस्तार से।

होंडा की बिक्री में जबरदस्त उछाल बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 17.86 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ के साथ कुल 63,69,504 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 23.02 पर्सेंट की सबसे ज्यादा सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 56,70,000 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 8.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,16,850 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले बजाज की बिक्री का यह आंकड़ा 39,82,309 यूनिट्स था।

रॉयल एनफील्ड की डिमांड बरकरार दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान 14.59 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 14,39,415 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 22.65 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,38,659 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 3.79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,39,756 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। ठीक एक साल पहले यामाहा की बिक्री का आंकड़ा 10,01,823 यूनिट्स था।