बीते 12 महीनों में 65 लाख घरों तक पहुंच गई इस देसी कंपनी की बाइक, बिक्री में बनी नंबर-1; देखें डिटेल्स
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प ने जीत लिया है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हीरो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी बनी।
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में ग्राहकों का भरोसा एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प ने जीत लिया है। बता दें कि बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हीरो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर कंपनी बनी। इस दौरान हीरो ने कुल 64,68,834 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। इस दौरान सालाना आधार पर इसकी बिक्री में 9.66 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक एक साल पहले यानी FY2025 में यह आंकड़ा 58,99,187 यूनिट्स था। बता दें कि इस दौरान पूरे टू-व्हीलर सेक्टर ने 14.59 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 2,65,43,018 यूनिट्स की कुल बिक्री की है। आइए जानते हैं देश की बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों की सालाना बिक्री के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
होंडा की बिक्री में जबरदस्त उछाल
बिक्री की इस रेस में दूसरे नंबर पर होंडा रही। होंडा ने इस दौरान 17.86 पर्सेंट की धमाकेदार ग्रोथ के साथ कुल 63,69,504 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टीवीएस रही। टीवीएस ने इस दौरान 23.02 पर्सेंट की सबसे ज्यादा सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 56,70,000 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में बजाज रही। बजाज ने इस दौरान 8.40 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 43,16,850 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले बजाज की बिक्री का यह आंकड़ा 39,82,309 यूनिट्स था।
रॉयल एनफील्ड की डिमांड बरकरार
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर सुजुकी रही। सुजुकी ने इस दौरान 14.59 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ कुल 14,39,415 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर रॉयल एनफील्ड रही। रॉयल एनफील्ड ने इस दौरान 22.65 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 12,38,659 यूनिट्स बाइक्स की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में यामाहा रही। यामाहा ने इस दौरान 3.79 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,39,756 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की। ठीक एक साल पहले यामाहा की बिक्री का आंकड़ा 10,01,823 यूनिट्स था।
मार्केट शेयर में भी हीरो नंबर-1
अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इस दौरान भी हीरो मोटोकॉर्प का जलवा रहा। हीरो ने 24.37 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ अपनी बादशाहत कायम रखी है। हालांकि, होंडा 24.00 पर्सेंट शेयर के साथ हीरो को कड़ी टक्कर दे रही है। वहीं, टीवीएस मोटर ने भी 21.36 पर्सेंट मार्केट शेयर के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। बजाज ऑटो का मार्केट शेयर इस दौरान 16.26 पर्सेंट रहा। रिपोर्ट से साफ है कि भारतीय ग्राहकों के बीच एसयूवी कारों के साथ-साथ अब टू-व्हीलर्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है और कंपनियां नए रिकॉर्ड बना रही हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।