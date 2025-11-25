Hindustan Hindi News
भारत में टू-व्हीलर्स की बंपर बिक्री! अक्टूबर 2025 में टूटा अब तक का सारा रिकॉर्ड, जानिए इसके पीछे की 5 बड़ी वजह

भारत में टू-व्हीलर्स की बंपर बिक्री! अक्टूबर 2025 में टूटा अब तक का सारा रिकॉर्ड, जानिए इसके पीछे की 5 बड़ी वजह

संक्षेप:

अक्टूबर 2025 में टू-व्हीलर की रिटेल बिक्री ने अब तक का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेटिंग एजेंसी ICRA के फ्रेश आंकड़ों के अनुसार, इस महीने टू-व्हीलर रिटेल सेल्स 51.8% की जबरदस्त बढ़त के साथ 3.15 मिलियन यूनिट्स पर पहुंच गईं।

Tue, 25 Nov 2025 11:15 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत के टू-व्हीलर बाजार ने अक्टूबर 2025 में ऐसा धमाल किया कि पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। रेटिंग एजेंसी ICRA के फ्रेश आंकड़ों के अनुसार, इस महीने टू-व्हीलर रिटेल सेल्स 51.8% की जबरदस्त बढ़त के साथ 3.15 मिलियन यूनिट्स पर पहुंच गईं। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 2.08 मिलियन था। लेकिन, आखिर क्या वजह रही कि भारत में दोपहिया वाहनों की इतनी दमदार बिक्री हुई? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

1. GST कटौती ने बदल दिया पूरा गेम

सितंबर में GST 2.0 के लागू होने की वजह से बाजार थोड़ा सुस्त था, लेकिन जैसे ही सरकार ने GST रेट्स कम किए टू-व्हीलर खरीदना ग्राहकों के लिए और भी किफायती हो गया। इसका सीधा असर बिक्री पर देखने को मिला।

2. त्योहारों का बंपर असर

अक्टूबर में त्योहारों की वजह से खरीदारी का माहौल बहुत मजबूत रहा। दोनों बड़े फेस्टिवल एक ही महीने में पड़ने से बिक्री बढ़ गई। डीलर्स ने ज्यादा स्टॉक मंगवाया और कंपनियों ने नए ऑफर्स और स्कीम्स चलाईं, जिससे ग्राहकों ने खुलकर खरीदारी की।

3. ग्रामीण बाजार बने ग्रोथ का असली इंजन

ICRA के मुताबिक, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की खरीदारी ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया। अच्छी फसल और बढ़ी हुई ग्रामीण आमदनी ने दोपहिया खरीद पर बड़ा असर डाला। इसी वजह से कई कंपनियों की एंट्री-लेवल बाइक्स और स्कूटरों की भारी मांग देखी गई।

4. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की स्थिर बिक्री

अक्टूबर 2025 में ईवी टू-व्हीलर रिटेल सेल्स 1.44 लाख यूनिट्स पर पहुंचीं, जो पिछले साल की तुलना में 4% की बढ़त है। हालांकि, ईवी का मार्केट शेयर अभी भी 6–7% ही है, लेकिन यह लगातार स्थिर बना हुआ है, जो ग्राहकों की बढ़ती रुचि दिखाता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस हैचबैक पर आधे लाख से ज्यादा की छूट, 30 km का है माइलेज

5. होलसेल और एक्सपोर्ट्स

अक्टूबर 2025 में 2.1 मिलियन यूनिट्स टू-व्हीलर्स की घरेलू डिस्पैच हुई, जो 1.5% अधिक है। एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त 17.8% की ग्रोथ हुई और कुल 4.3 लाख वाहन विदेश भेजे गए। FY2026 के पहले 7 महीनों में निर्यात 23% बढ़ गया, जो मजबूत संकेत है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

