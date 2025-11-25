भारत में टू-व्हीलर्स की बंपर बिक्री! अक्टूबर 2025 में टूटा अब तक का सारा रिकॉर्ड, जानिए इसके पीछे की 5 बड़ी वजह
भारत के टू-व्हीलर बाजार ने अक्टूबर 2025 में ऐसा धमाल किया कि पूरी इंडस्ट्री चौंक गई। रेटिंग एजेंसी ICRA के फ्रेश आंकड़ों के अनुसार, इस महीने टू-व्हीलर रिटेल सेल्स 51.8% की जबरदस्त बढ़त के साथ 3.15 मिलियन यूनिट्स पर पहुंच गईं। पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 2.08 मिलियन था। लेकिन, आखिर क्या वजह रही कि भारत में दोपहिया वाहनों की इतनी दमदार बिक्री हुई? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
1. GST कटौती ने बदल दिया पूरा गेम
सितंबर में GST 2.0 के लागू होने की वजह से बाजार थोड़ा सुस्त था, लेकिन जैसे ही सरकार ने GST रेट्स कम किए टू-व्हीलर खरीदना ग्राहकों के लिए और भी किफायती हो गया। इसका सीधा असर बिक्री पर देखने को मिला।
2. त्योहारों का बंपर असर
अक्टूबर में त्योहारों की वजह से खरीदारी का माहौल बहुत मजबूत रहा। दोनों बड़े फेस्टिवल एक ही महीने में पड़ने से बिक्री बढ़ गई। डीलर्स ने ज्यादा स्टॉक मंगवाया और कंपनियों ने नए ऑफर्स और स्कीम्स चलाईं, जिससे ग्राहकों ने खुलकर खरीदारी की।
3. ग्रामीण बाजार बने ग्रोथ का असली इंजन
ICRA के मुताबिक, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों की खरीदारी ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया। अच्छी फसल और बढ़ी हुई ग्रामीण आमदनी ने दोपहिया खरीद पर बड़ा असर डाला। इसी वजह से कई कंपनियों की एंट्री-लेवल बाइक्स और स्कूटरों की भारी मांग देखी गई।
4. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की स्थिर बिक्री
अक्टूबर 2025 में ईवी टू-व्हीलर रिटेल सेल्स 1.44 लाख यूनिट्स पर पहुंचीं, जो पिछले साल की तुलना में 4% की बढ़त है। हालांकि, ईवी का मार्केट शेयर अभी भी 6–7% ही है, लेकिन यह लगातार स्थिर बना हुआ है, जो ग्राहकों की बढ़ती रुचि दिखाता है।
5. होलसेल और एक्सपोर्ट्स
अक्टूबर 2025 में 2.1 मिलियन यूनिट्स टू-व्हीलर्स की घरेलू डिस्पैच हुई, जो 1.5% अधिक है। एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त 17.8% की ग्रोथ हुई और कुल 4.3 लाख वाहन विदेश भेजे गए। FY2026 के पहले 7 महीनों में निर्यात 23% बढ़ गया, जो मजबूत संकेत है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
