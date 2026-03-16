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ऐसे टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान जा रहे पुलिसवाले, फिर ₹10000 तक का काट रहे चालान; जानिए वजह

Mar 16, 2026 09:11 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अक्सर हम बाइक की आवाज बढ़ाने के लिए साइलेंसर बदलवा लेते हैं या बेहतर लुक के लिए तेज रोशनी वाली हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ये शौक आपको भारी मुसीबत में डाल सकते हैं।

ऐसे टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान जा रहे पुलिसवाले, फिर ₹10000 तक का काट रहे चालान; जानिए वजह

क्या आप भी अपनी बाइक या स्कूटर को 'कूल' दिखाने के लिए उसमें मनचाहे बदलाव करवाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। अक्सर हम बाइक की आवाज बढ़ाने के लिए साइलेंसर बदलवा लेते हैं या बेहतर लुक के लिए तेज रोशनी वाली हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ये शौक आपको भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। सरकार ने वाहनों में होने वाले गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। यानी बिना अप्रूवल वाले पार्ट्स के साथ सड़क पर निकलने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

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अब लगेगा भारी जुर्माने

अगर आपने अपनी गाड़ी में ऐसे पार्ट्स लगवाए हैं जो ARAI (Automotive Research Association of India) द्वारा अप्रूव्ड नहीं हैं, तो पुलिस का चालान कट सकता है। इसमें आवाज करने वाले साइलेंसर, मॉडिफाइड रियर-लाइट, हेडलाइट, अलग तरह के टायर या सस्पेंशन सब कुछ शामिल हैं। आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने वही गलती दोबारा दोहराई, तो यह जुर्माना 10,000 रुपये तक जा सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस आपकी गाड़ी को सीज भी कर सकती है या उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है।

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सेफ्टी है सबसे बड़ी प्राथमिकता

सरकार का चालान काटने के पीछे असली मकसद 'सड़क सुरक्षा' है। जब हम बाइक के इंजन या उसकी बनावट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वह गाड़ी कंपनी के सुरक्षा मानकों से बाहर हो जाती है। तेज आवाज वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण होता है और मॉडिफाइड हेडलाइट्स सामने वाले ड्राइवर की आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बाइक में लगा हर छोटा-बड़ा पार्ट ARAI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

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गैराज मालिकों पर भी होगी कार्रवाई

नियम केवल बाइक मालिकों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो ये पार्ट्स बेचते या फिट करते हैं। अगर कोई गैराज या डीलर बिना अप्रूवल वाले पार्ट्स बेचते या गाड़ी में फिट करते हुए पाया जाता है, तो उन पर 25,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लग सकता है। यानी अगर आप किसी मैकेनिक से गैर-कानूनी काम करवाते हैं, तो उन्हें भी कानून का सामना करना पड़ेगा। यानी आप अपनी बाइक को स्टाइलिश बनाने की चाहत में नियमों को नजरअंदाज न करें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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