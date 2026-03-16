ऐसे टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान जा रहे पुलिसवाले, फिर ₹10000 तक का काट रहे चालान; जानिए वजह

Mar 16, 2026 09:11 pm IST

अक्सर हम बाइक की आवाज बढ़ाने के लिए साइलेंसर बदलवा लेते हैं या बेहतर लुक के लिए तेज रोशनी वाली हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ये शौक आपको भारी मुसीबत में डाल सकते हैं।

क्या आप भी अपनी बाइक या स्कूटर को 'कूल' दिखाने के लिए उसमें मनचाहे बदलाव करवाते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए। अक्सर हम बाइक की आवाज बढ़ाने के लिए साइलेंसर बदलवा लेते हैं या बेहतर लुक के लिए तेज रोशनी वाली हेडलाइट लगवा लेते हैं। लेकिन, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब ये शौक आपको भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। सरकार ने वाहनों में होने वाले गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। यानी बिना अप्रूवल वाले पार्ट्स के साथ सड़क पर निकलने पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अब लगेगा भारी जुर्माने अगर आपने अपनी गाड़ी में ऐसे पार्ट्स लगवाए हैं जो ARAI (Automotive Research Association of India) द्वारा अप्रूव्ड नहीं हैं, तो पुलिस का चालान कट सकता है। इसमें आवाज करने वाले साइलेंसर, मॉडिफाइड रियर-लाइट, हेडलाइट, अलग तरह के टायर या सस्पेंशन सब कुछ शामिल हैं। आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने वही गलती दोबारा दोहराई, तो यह जुर्माना 10,000 रुपये तक जा सकता है। इतना ही नहीं, पुलिस आपकी गाड़ी को सीज भी कर सकती है या उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है।

सेफ्टी है सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार का चालान काटने के पीछे असली मकसद 'सड़क सुरक्षा' है। जब हम बाइक के इंजन या उसकी बनावट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वह गाड़ी कंपनी के सुरक्षा मानकों से बाहर हो जाती है। तेज आवाज वाले साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण होता है और मॉडिफाइड हेडलाइट्स सामने वाले ड्राइवर की आंखों को चकाचौंध कर देती हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि बाइक में लगा हर छोटा-बड़ा पार्ट ARAI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।