Two Wheelers May See GST Cut to 18 percent by Diwali, check all details अब बाइक खरीदना होगा सस्ता! सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, 28% से सीधे होगा 18%, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Two Wheelers May See GST Cut to 18 percent by Diwali, check all details

अब बाइक खरीदना होगा सस्ता! सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, 28% से सीधे होगा 18%

सरकार दिवाली तक टू-व्हीलर पर GST घटाकर 28-31% से सिर्फ 18% करने की तैयारी कर रही है। इससे स्कूटर और बाइक्स की कीमतें काफी कम होंगी और आम लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर को बिक्री में बंपर उछाल और ग्राहकों को जेब पर राहत का दिवाली गिफ्ट मिलेगा।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 02:04 AM
share Share
Follow Us on
अब बाइक खरीदना होगा सस्ता! सरकार कर सकती है टैक्स में कटौती, 28% से सीधे होगा 18%

सरकार दिवाली तक टू-व्हीलर की कीमतें कम करने का रास्ता साफ कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइकों और स्कूटरों पर लगने वाला GST 28-31% से घटकर सिर्फ 18% हो सकता है। फिलहाल, पेट्रोल दोपहियों पर 28% GST लगता है। 350cc से ज्यादा वाली बाइकों पर 3% का अतिरिक्त सेस लगने से टैक्स 31% हो जाता है। इसी वजह से टू-व्हीलर की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती हैं। हालांकि, आने वाले समय में इसमें काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:₹7.59 लाख की फ्रोंक्स पर आया गजब का डिस्काउंट, इसके सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग दिए
ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्या बदलाव आने वाला है?

बाइकवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार दिवाली से पहले GST 2.0 के तहत पूरे टैक्स ढांचे को बदलने की तैयारी में हैं। इसके अलावा 12% और 28% वाली दरें खत्म हो जाएंगी। इसमें सिर्फ दो स्लैब रहेंगे। इसमें 5% (जरूरी सामान) और 18% (स्टैंडर्ड गुड्स) वाला स्लैब रहेगा। यानी टू-व्हीलर पर सीधा 18% GST लागू होगा।

क्यों जरूरी है ये कदम?

ऑटोमोबाइल सेक्टर लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि बाइकों को “लक्जरी आइटम” न मानकर “जरूरी साधन” की तरह देखा जाए। SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) ने 18% GST की सिफारिश की थी। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा (HMSI) जैसी कंपनियां भी बार-बार कह चुकी हैं कि बाइक भारत में आम आदमी की जरूरत है, न कि लग्जरी।

किसे होगा फायदा?

ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। ग्राहक सस्ती बाइक और स्कूटर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा। टू-व्हीलर्स की बिक्री बढ़ेगी, खासकर रूरल और मिडिल-क्लास मार्केट में इसकी बिक्री बढ़ सकती है। इकॉनमी के लिए भी यह काफी फायदेमेंद है। ज्यादा खपत से मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

नतीजतन, अगर दिवाली तक ये फैसला लागू हो गया, तो टू-व्हीलर खरीदना हर किसी के लिए पहले से आसान हो जाएगा। कम टैक्स का मतलब है कम कीमत और ज्यादा सेल, यानी सरकार, कंपनियों और जनता तीनों के लिए फायदे का सौदा होगा।

Auto News Hindi GST

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।