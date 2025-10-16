नंबर-1 की रेस हार गई होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड, इस कंपनी ने मार ली बाजी; चूर-चूर हुआ सबका सपना
संक्षेप: सितंबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में एक बार फिर हीरो आगे निकल गई है, वहीं दूसरी ओर होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड पीछे छूट गई है। आइए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
भारत के टू-व्हीलर मार्केट ने सितंबर 2025 में गजब की रफ्तार पकड़ी है। इस महीने कुल 24.58 लाख बाइक और स्कूटर बिके, जो अगस्त के मुकाबले 14.37% ज्यादा और पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 7.85% की ग्रोथ को दर्शाता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से बढ़ी डिमांड और नए लॉन्च ने इस ग्रोथ को और भी तेज बना दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री का हाल
हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अब भी देश की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर होंडा (Honda) की बिक्री में गिरावट आई है। यह अकेली कंपनी रही, जिसकी YoY सेल्स घटी है, जबकि TVS और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ दर्ज की है।
सितंबर 2025 में टू-व्हीलर घरेलू बिक्री (YoY तुलना)
|क्रमांक
|कंपनी
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|अंतर
|YoY ग्रोथ (%)
|मार्केट शेयर
|1
|हीरो
|6,47,582
|6,16,706
|30,876
|5.01%
|31.45%
|2
|होंडा
|5,05,693
|5,36,391
|-30,698
|-5.72%
|24.56%
|3
|TVS
|4,13,279
|3,69,138
|44,141
|11.96%
|20.07%
|4
|बजाज
|2,73,188
|2,59,333
|13,855
|5.34%
|13.27%
|5
|रॉयल एनफील्ड
|1,13,573
|79,326
|34,247
|43.17%
|5.52%
|6
|सुजुकी
|1,05,886
|77,263
|28,623
|37.05%
|5.14%
|कुल (Total)
|20,59,201
|19,38,157
|1,21,044
|6.25%
|100%
सितंबर 2025 Vs अगस्त 2025 (MoM तुलना)
|क्रमांक
|कंपनी
|सितंबर 2025
|अगस्त 2025
|अंतर
|YoY ग्रोथ (%)
|अगस्त 2025 में मार्केट शेयर
|1
|हीरो
|6,47,582
|5,19,139
|1,28,443
|🔼 24.74%
|29.71%
|2
|होंडा
|5,05,693
|4,81,021
|24,672
|🔼 5.13%
|27.52%
|3
|TVS
|4,13,279
|3,68,862
|44,417
|🔼 12.04%
|21.11%
|4
|बजाज
|2,73,188
|1,84,109
|89,079
|🔼 48.38%
|10.53%
|5
|रॉयल एनफील्ड
|1,13,573
|1,02,867
|10,697
|🔼 10.40%
|5.89%
|6
|सुजुकी
|1,05,886
|91,629
|14,257
|🔼 15.56%
|5.15%
|कुल
|20,59,201
|17,47,636
|3,11,565
|🔼 17.83%
|100%
एक्सपोर्ट में बजाज और TVS का दबदबा
सितंबर 2025 में भारत से टू-व्हीलर एक्सपोर्ट्स में 16.95% की वृद्धि हुई और कुल 3.98 लाख यूनिट्स विदेश भेजी गईं। बजाज (Bajaj) और TVS मिलकर भारत के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट मार्केट का 67% हिस्सा संभालते हैं। हीरो (Hero MotoCorp) के एक्सपोर्ट लगभग दोगुने हुए हैं, जबकि सुजुकी (Suzuki) की विदेशी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।
|क्र.सं.
|नाम
|सितंबर '25
|सितंबर '24
|अंतर
|YoY ग्रोथ
|शेयर % सितंबर '25
|1
|बजाज
|1,57,665
|1,41,156
|16,509
|11.70
|39.53
|2
|टीवीएस
|1,10,644
|1,02,654
|7,990
|7.78
|27.74
|3
|होंडा
|62,471
|47,242
|15,229
|32.24
|15.66
|4
|हीरो
|39,638
|20,344
|19,294
|94.84
|9.94
|5
|सुजुकी
|17,664
|21,992
|-4,328
|-19.68
|4.43
|6
|एनफील्ड
|10,755
|7,652
|3,103
|40.55
|2.70
|-
|कुल
|3,98,837
|3,41,040
|57,797
|16.95
|100.00
|क्र.सं.
|नाम
|सितंबर '25
|अगस्त '25
|अंतर
|MoM ग्रोथ
|शेयर % अगस्त '25
|1
|बजाज
|1,57,665
|1,57,778
|-113
|-0.07
|39.29
|2
|टीवीएस
|1,10,644
|1,21,926
|-11,282
|-9.25
|30.36
|3
|होंडा
|62,471
|53,840
|8,631
|16.03
|13.41
|4
|हीरो
|39,638
|34,588
|5,050
|14.60
|8.61
|5
|सुजुकी
|17,664
|22,307
|-4,643
|-20.81
|5.56
|6
|एनफील्ड
|10,755
|11,126
|-371
|-3.33
|2.77
|-
|कुल
|3,98,837
|4,01,565
|-2,728
|-0.68
|100.00
कुल बिक्री (डोमेस्टिक + एक्सपोर्ट)
सितंबर में भारत की कुल टू-व्हीलर बिक्री (घरेलू + निर्यात) 24.58 लाख यूनिट्स रही। यह न सिर्फ साल-दर-साल बल्कि महीने-दर-महीने दोनों तुलना में बड़ी बढ़त है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की सेल्स में सबसे तेज उछाल देखा गया। इसकी सेल में 43% से ज्यादा ग्रोथ हुई। इसके साथ कंपनी के 350cc और 650cc मॉडल्स की डिमांड आसमान छू रही है। सुजुकी (Suzuki) ने भी शानदार 24.48% ग्रोथ दर्ज की है।
