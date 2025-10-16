Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Two Wheeler Sales Sep 2025 Hero, Honda, TVS, Bajaj, Royal Enfield, Suzuki, check all details

नंबर-1 की रेस हार गई होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड, इस कंपनी ने मार ली बाजी; चूर-चूर हुआ सबका सपना

संक्षेप: सितंबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रेस में एक बार फिर हीरो आगे निकल गई है, वहीं दूसरी ओर होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड पीछे छूट गई है। आइए रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Thu, 16 Oct 2025 11:56 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
नंबर-1 की रेस हार गई होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड, इस कंपनी ने मार ली बाजी; चूर-चूर हुआ सबका सपना

भारत के टू-व्हीलर मार्केट ने सितंबर 2025 में गजब की रफ्तार पकड़ी है। इस महीने कुल 24.58 लाख बाइक और स्कूटर बिके, जो अगस्त के मुकाबले 14.37% ज्यादा और पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 7.85% की ग्रोथ को दर्शाता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत ग्रामीण इलाकों से बढ़ी डिमांड और नए लॉन्च ने इस ग्रोथ को और भी तेज बना दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:परिवार वालों के लिए बेस्ट डील! दिवाली पर इस 7-सीटर पर आई ₹1.42 लाख की छूट

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री का हाल

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अब भी देश की नंबर-1 टू-व्हीलर कंपनी बनी हुई है। वहीं, दूसरी ओर होंडा (Honda) की बिक्री में गिरावट आई है। यह अकेली कंपनी रही, जिसकी YoY सेल्स घटी है, जबकि TVS और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने रिकॉर्डतोड़ ग्रोथ दर्ज की है।

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर घरेलू बिक्री (YoY तुलना)

क्रमांककंपनीसितंबर 2025सितंबर 2024अंतरYoY ग्रोथ (%)मार्केट शेयर
1हीरो6,47,5826,16,70630,8765.01%31.45%
2होंडा5,05,6935,36,391-30,698-5.72%24.56%
3TVS4,13,2793,69,13844,14111.96%20.07%
4बजाज2,73,1882,59,33313,8555.34%13.27%
5रॉयल एनफील्ड1,13,57379,32634,24743.17%5.52%
6सुजुकी1,05,88677,26328,62337.05%5.14%
कुल (Total)20,59,20119,38,1571,21,0446.25%100%

सितंबर 2025 Vs अगस्त 2025 (MoM तुलना)

क्रमांककंपनीसितंबर 2025अगस्त 2025अंतरYoY ग्रोथ (%)अगस्त 2025 में मार्केट शेयर
1हीरो6,47,5825,19,1391,28,443🔼 24.74%29.71%
2होंडा5,05,6934,81,02124,672🔼 5.13%27.52%
3TVS4,13,2793,68,86244,417🔼 12.04%21.11%
4बजाज2,73,1881,84,10989,079🔼 48.38%10.53%
5रॉयल एनफील्ड1,13,5731,02,86710,697🔼 10.40%5.89%
6सुजुकी1,05,88691,62914,257🔼 15.56%5.15%
कुल20,59,20117,47,6363,11,565🔼 17.83%100%

एक्सपोर्ट में बजाज और TVS का दबदबा

सितंबर 2025 में भारत से टू-व्हीलर एक्सपोर्ट्स में 16.95% की वृद्धि हुई और कुल 3.98 लाख यूनिट्स विदेश भेजी गईं। बजाज (Bajaj) और TVS मिलकर भारत के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट मार्केट का 67% हिस्सा संभालते हैं। हीरो (Hero MotoCorp) के एक्सपोर्ट लगभग दोगुने हुए हैं, जबकि सुजुकी (Suzuki) की विदेशी बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

क्र.सं.नामसितंबर '25सितंबर '24अंतरYoY ग्रोथशेयर % सितंबर '25
1बजाज1,57,6651,41,15616,50911.7039.53
2टीवीएस1,10,6441,02,6547,9907.7827.74
3होंडा62,47147,24215,22932.2415.66
4हीरो39,63820,34419,29494.849.94
5सुजुकी17,66421,992-4,328-19.684.43
6एनफील्ड10,7557,6523,10340.552.70
-कुल3,98,8373,41,04057,79716.95100.00
क्र.सं.नामसितंबर '25अगस्त '25अंतरMoM ग्रोथशेयर % अगस्त '25
1बजाज1,57,6651,57,778-113-0.0739.29
2टीवीएस1,10,6441,21,926-11,282-9.2530.36
3होंडा62,47153,8408,63116.0313.41
4हीरो39,63834,5885,05014.608.61
5सुजुकी17,66422,307-4,643-20.815.56
6एनफील्ड10,75511,126-371-3.332.77
-कुल3,98,8374,01,565-2,728-0.68100.00

कुल बिक्री (डोमेस्टिक + एक्सपोर्ट)

सितंबर में भारत की कुल टू-व्हीलर बिक्री (घरेलू + निर्यात) 24.58 लाख यूनिट्स रही। यह न सिर्फ साल-दर-साल बल्कि महीने-दर-महीने दोनों तुलना में बड़ी बढ़त है। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की सेल्स में सबसे तेज उछाल देखा गया। इसकी सेल में 43% से ज्यादा ग्रोथ हुई। इसके साथ कंपनी के 350cc और 650cc मॉडल्स की डिमांड आसमान छू रही है। सुजुकी (Suzuki) ने भी शानदार 24.48% ग्रोथ दर्ज की है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Hero Motocorp Honda अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।