होंडा, TVS और बजाज की निकली अकड़! नंबर-1 की रेस में फिर बाजी मार ले गई ये कंपनी, नवंबर में बेच दी 5.70 लाख टू-व्हीलर
नवंबर 2025 का महीना दोपहिया उद्योग के लिए मिला-जुला रहा। पिछले महीने भी हीरो (Hero) की बादशाहत कायम रही। होंडा (Honda) और TVS की आपस में तगड़ी टक्कर देखने को मिली। इसके अलावा बजाज (Bajaj) की ग्लोबल पकड़ मजबूत हो रही है।
नवंबर 2025 में भारतीय दोपहिया बाजार में जबरदस्त हलचल रही। फेस्टिव सीजन के बाद बिक्री में सामान्य गिरावट देखने को मिली, लेकिन साल-दर-साल (YoY) ग्रोथ शानदार 21.33% रही। देश के 6 बड़े ब्रांड हीरो (Hero), होंडा (Honda), TVS, बजाज (Bajaj), सुजुकी (Suzuki) और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने मिलकर 18.59 लाख यूनिट्स की बिक्री, यानी MoM सेल अक्टूबर की तुलना में बिक्री 11.98% तक घट गई। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
हीरो (Hero MotoCorp) की बादशाहत कायम
मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की बादशाहत कायम रही। 5.70 लाख यूनिट्स के साथ हीरो (Hero) ने नवंबर में फिर से नंबर-1 पोजिशन अपने नाम कर ली। इसकी बिक्री 5,70,520 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसका मार्केट शेयर 30.69% है। स्प्लेंडर (Splendor) और HF डिलक्स (Deluxe) की स्थिर डिमांड के चलते कंपनी टॉप पर बनी रही।
होंडा (Honda) का दूसरा नंबर
होंडा (Honda) का ने 5.33 लाख यूनिट्स की बिक्री हासिल की। एक्टिवा (Activa) और शाइन (Shine) की मजबूत पकड़ के चलते होंडा (Honda) ने शानदार YoY ग्रोथ दर्ज की है। इसकी बिक्री 5,33,645 यूनिट्स तक पहुंच गई।
तीसरे नंबर पर TVS
रेडर (Raider), जुपिटर (Jupiter) और अपाचे (Apache) की तेजी के चलते TVS तीसरे नंबर पर पहुंच गई। TVS का प्रदर्शन इस बार भी दमदार रहा। इसकी बिक्री 3,65,608 यूनिट्स तक पहुंच गई। मार्केट में रेडर और iQube की मांग TVS के लिए बड़ी ताकत बनी हुई है।
बजाज के एक्सपोर्ट में धाकड़ प्रदर्शन
भारत में बजाज (Bajaj) की YoY डोमेस्टिक बिक्री हल्की सी घटी, लेकिन ब्रांड ग्लोबल मार्केट में चमका। इसकी डोमेस्टिक बिक्री 2,02,510 यूनिट्स (–0.54%) रही। इसकी MoM बिक्री में 24% की गिरावट दर्ज की गई है।
सुजुकी (Suzuki) और रॉयल एनफील्ड ने दिखाई ग्रोथ
सुजुकी (Suzuki) ने डोमेस्टिक बिक्री में 96,360 यूनिट्स की सेल की है। इसकी YoY ग्रोथ +23.01% और MoM गिरावट -6.86% रही।
इसके अलावा रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की 350cc बाइक्स की पॉपुलैरिटी ने RE की ग्रोथ को उड़ान दी। इसकी बिक्री 90,405 यूनिट्स तक पहुंच गई और YoY ग्रोथ +25.15% की रही। इसकी MoM गिरावट -22.63% की रही।
एक्पोर्ट में बजाज का दबदबा
नवंबर 2025 में 6 कंपनियों ने मिलकर 4,37,103 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, यानी 29.49% YoY ग्रोथ देखने को मिली।
|कंपनी
|एक्सपोर्ट (यूनिट्स)
|YoY ग्रोथ
|Bajaj
|1,77,204
|+7.75%
|TVS
|1,32,233
|+51.73%
|Honda
|57,491
|–
|Hero
|33,970
|+69.61%
|Suzuki
|25,940
|–
|Royal Enfield
|10,265
|–
सबसे ज्यादा ग्रोथ हीरो (Hero MotoCorp) की रही, जिसने लगभग 70% YoY ग्रोथ हासिल की। TVS ने भी एक्सपोर्ट में शानदार 27.74% MoM ग्रोथ हासिल की।
कुल बिक्री (Domestic + Exports) में हीरो (Hero) टॉप पर रही। वहीं, होंडा (Honda) और TVS की बिक्री में रफ्तार देखने को मिली। नवंबर 2025 में 6 दोपहिया कंपनियों की कुल बिक्री 22,96,151 यूनिट्स तक पहुंच गई।
कंपनी-वाइज कुल बिक्री
|कंपनी
|कुल बिक्री
|YoY ग्रोथ
|Hero
|6,04,490
|+31.47%
|Honda
|5,91,136
|+25.04%
|TVS
|4,97,714
|+26.85%
|Bajaj
|3,79,714
|+3.16%
|Suzuki
|1,22,300
|–
|Royal Enfield
|1,00,670
|–
चार्ट से पता चलता है कि नवंबर 2025 दोपहिया उद्योग के लिए मिला-जुला महीना रहा, जहां घरेलू बिक्री त्योहारी सीजन के बाद थोड़ी धीमी पड़ी, वहीं YoY ग्रोथ शानदार रही। हीरो (Hero) की बादशाहत कायम है। होंडा (Honda) और TVS की आपस में तगड़ी टक्कर हो रही है। इसके अलावा बजाज (Bajaj) की ग्लोबल पकड़ मजबूत हो रही है। 2026 के शुरुआती महीनों में EV सेगमेंट और 125cc प्रीमियम बाइक्स की डिमांड इस रफ्तार को और तेज कर सकती है।
