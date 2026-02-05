हीरो-होंडा में कांटे की टक्कर! लेकिन नंबर-1 की रेस जीत गई ये कंपनी; 31 दिन में 5.20 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर सेल

संक्षेप: जनवरी 2026 में टॉप-6 टू-व्हीलर कंपनियों की घरेलू बिक्री 18,31,853 यूनिट्स तक पहुंच गई। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 26.39% ज्यादा है। इस रेस में हीरो-होंडा में कांटे की टक्कर हुई, लेकिन हीरो नंबर-1 बन गई।

भारत के टू-व्हीलर बाजार ने जनवरी 2026 में जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। नए कैलेंडर ईयर की शुरुआत के साथ ही होंडा (Honda), हीरो (Hero), TVS, बजाज (Bajaj), सुजुकी (Suzuki) और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) जैसी दिग्गज कंपनियों ने मजबूत बिक्री दर्ज की है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती डिमांड, शहरों में रिकवरी और एक्सपोर्ट्स की अच्छी परफॉर्मेंस ने मिलकर टू-व्हीलर इंडस्ट्री को शानदार ग्रोथ दिलाई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

घरेलू बिक्री में जबरदस्त उछाल

जनवरी 2026 में टॉप-6 टू-व्हीलर कंपनियों की घरेलू बिक्री 18,31,853 यूनिट्स तक पहुंच गई। यह आंकड़ा जनवरी 2025 के मुकाबले 26.39% ज्यादा है। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 की तुलना में भी 25.03% की मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ देखने को मिली है, जो साफ दिखाता है कि बाजार में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ है।

हीरो और होंडा में नंबर-1 की जंग

घरेलू बाजार में एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने लीड बरकरार रखी है। हीरो (Hero MotoCorp) की बिक्री 5,20,208 यूनिट रही, जो 26.15% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। इसका मार्केट शेयर 28.40% तक पहुंच गया है।

हीरो (Hero) के ठीक पीछे होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (Honda Motorcycle & Scooter India) रही, जिसने लगभग बराबरी की टक्कर दी। होंडा (Honda) की बिक्री 5,19,579 यूनिट रही, जो 28.94% की YoY ग्रोथ है। इसका मार्केट शेयर 28.36% रहा। होंडा (Honda) की ग्रोथ रेट हीरो (Hero) से ज्यादा रही, जिससे आने वाले महीनों में नंबर-1 की रेस और दिलचस्प होने वाली है।

TVS की मजबूत छलांग, बजाज भी स्थिर

TVS मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखते हुए शानदार ग्रोथ दर्ज की। इसकी बिक्री 3,83,262 यूनिट्स रही, जो 30.42% की YoY ग्रोथ है। TVS की यह परफॉर्मेंस बताती है कि कंपनी की स्कूटर और मोटरसाइकिल रेंज ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है।

बजाज ऑटो (Bajaj Auto) ने भी भरोसेमंद प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री 2,14,727 यूनिट्स रही, जो 25.35% की YoY ग्रोथ है। सुजुकी (Suzuki) और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की धीमी रफ्तार है।

सुजुकी और रॉयल एनफील्ड की बिक्री

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया (Suzuki Motorcycle India) और रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की ग्रोथ बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ी कम रही, लेकिन दोनों ने स्थिर प्रदर्शन किया। सुजुकी (Suzuki) की बिक्री 1,00,296 यूनिट्स रही। वहीं, रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) की सेल 93,781 यूनिट रही। रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर है, इसलिए इसकी बिक्री वॉल्यूम कम लेकिन वैल्यू ज्यादा रहती है।